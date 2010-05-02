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Amerika'lı en büyük telefon üreticisi artık "Apple"

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Steve Jobs, Macworld 2007'nin açılış sunumunda iPhone'u tanıtırken şunları söylemişti; "Apple, telefonu yeniden icat ediyor"

Ve Cupertino'lu Apple iPhone'la elde ettiği başarılar arasına bir yenisini daha ekledi. Telefon pazarına girişininin 3.senesi dolmadan Apple, iletişim denilince akla gelen ilk firmalardan biri olan Motorola'ı geride bırakmayı başardı.

Motorola'nın 2010 mali yılının ilk çeyreğinde 8.5 milyon telefon satışı yaptığını açıklamasından sonra Apple, 8.75 milyon iPhone satışıyla Amerika'lı en büyük telefon üreticisi ünvanını Motorola elinde alarak liderliğe oturmaya başardı. 2006 yılının ilk çeyreğinde 46 milyon Razr satışı yapan Motorola'nın 2000'li yılların ikinci yarısında yaşadığı bu dramatik düşüş, 2007 yılıyla birlikte Apple'ın pazara hızlı giriş yapması birleşince Apple, 2010 yılının ilk çeyreği itibariyle Amerika'nın en büyük telefon üreticisi haline geldi.

Apple'ın koltuğu tekrardan Motorola'a devredip devretmeyeceğiniyse zaman gösterecek.


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L.o.T.u.S 9 yıl
Hep danışıklı dövüş.Koca Motorola isterse hem şekil hem özellikli bir makina çıkaramazmı.Çinliler bile üretiyor.Bayrakları devrediyolar birbirlerine bence
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sioux 9 yıl
Adamlar xt720 gibi bir cihaz yaptılar bakın... Aylardır bu cihazı sadece korede satıyo bu... tipler..
.. sen bu cihazı ABD ye sokup satmazsan dünyaya pazarlamazsan enayi gibi işler yaparsan bu haberleri gazetelerde boy boy daha çok okursun.


İnsan kendini zorlasa bir firmayı bu kadar zarara sokamaz.
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