Amerika'lı en büyük telefon üreticisi artık "Apple"

Steve Jobs, Macworld 2007'nin açılış sunumunda iPhone'u tanıtırken şunları söylemişti; "Apple, telefonu yeniden icat ediyor"

Ve Cupertino'lu Apple iPhone'la elde ettiği başarılar arasına bir yenisini daha ekledi. Telefon pazarına girişininin 3.senesi dolmadan Apple, iletişim denilince akla gelen ilk firmalardan biri olan Motorola'ı geride bırakmayı başardı.

Motorola'nın 2010 mali yılının ilk çeyreğinde 8.5 milyon telefon satışı yaptığını açıklamasından sonra Apple, 8.75 milyon iPhone satışıyla Amerika'lı en büyük telefon üreticisi ünvanını Motorola elinde alarak liderliğe oturmaya başardı. 2006 yılının ilk çeyreğinde 46 milyon Razr satışı yapan Motorola'nın 2000'li yılların ikinci yarısında yaşadığı bu dramatik düşüş, 2007 yılıyla birlikte Apple'ın pazara hızlı giriş yapması birleşince Apple, 2010 yılının ilk çeyreği itibariyle Amerika'nın en büyük telefon üreticisi haline geldi.

Apple'ın koltuğu tekrardan Motorola'a devredip devretmeyeceğiniyse zaman gösterecek.