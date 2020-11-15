Amerikan Hava Kuvvetleri, 2025 yılına kadar savaş jetlerine lazer silah eklemek istiyor

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Yıllardır çeşitli bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz lazer silahlar için ilk adımlar atılmaya başlandı. Amerikan Hava Kuvvetleri yakın zamanda enteresan bir işe imza atmak için hazırlanıyor.

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National Defender'ın haberine göre Amerikan Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin isimli ileri teknoloji havacılık şirketi ile birlikte çalışacak ve önümüzdeki 5 yıl içinde savaş jetlerine lazer silahlar koymayı hedefliyor. Lockheed Martin, şu anda yönlendirilmiş yüksek enerjili bir sistem üzerinde çalışıyor.

Lockheed Martin çalışanlarından Mark Stephen, Self-Protect High Energy Laser Demonstrator ya da kısaltması ile SHiELD isimli projenin çekirdek üyelerinden biri olduğunu, şu anda yüksek enerjili bir sistem geliştridiklerini ve projeyi daha da geliştimek için Amerikan Ordusu ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Lockheed Martin'den bir başka isim Robb Mansfield ise bu sistemlerin ABD Kuvvetleri'ni koruyacağını dile getirdi. 2021'in sonlarında ilk kez gösterilmesi beklenen proje için 20 milyon dolardan fazla yatırım yapılmış. Uçaklara entegre edilmesi düşünülen lazer silah, 300 kilowatt sınıfı bir lazer silah sistemi ve silahın uçakların gövdesine ve kanatlarına yerleştirilmesi bekleniyor.

https://www.ign.com/articles/the-air-force-is-putting-laser-guns-on-fighter-jets-star-wars-gi-joe

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