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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amerikan Hava Kuvvetleri, 2025 yılına kadar savaş jetlerine lazer silah eklemek istiyor

    Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz lazer silahlar yakında gerçeğe dönecek gibi duruyor. Amerikan Hava Kuvvetleri 2025 yılına kadar savaş jetlerine lazer silahlar eklemeyi planlıyor.
    8 sa.
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    havacılık
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Amerikan Hava Kuvvetleri, 2025 yılına kadar savaş jetlerine lazer silah eklemek istiyor
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    Yıllardır çeşitli bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz lazer silahlar için ilk adımlar atılmaya başlandı. Amerikan Hava Kuvvetleri yakın zamanda enteresan bir işe imza atmak için hazırlanıyor.

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    National Defender'ın haberine göre Amerikan Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin isimli ileri teknoloji havacılık şirketi ile birlikte çalışacak ve önümüzdeki 5 yıl içinde savaş jetlerine lazer silahlar koymayı hedefliyor. Lockheed Martin, şu anda yönlendirilmiş yüksek enerjili bir sistem üzerinde çalışıyor.

    Lockheed Martin çalışanlarından Mark Stephen, Self-Protect High Energy Laser Demonstrator ya da kısaltması ile SHiELD isimli projenin çekirdek üyelerinden biri olduğunu, şu anda yüksek enerjili bir sistem geliştridiklerini ve projeyi daha da geliştimek için Amerikan Ordusu ile birlikte çalıştıklarını söyledi. 

    Lockheed Martin'den bir başka isim Robb Mansfield ise bu sistemlerin ABD Kuvvetleri'ni koruyacağını dile getirdi. 2021'in sonlarında ilk kez gösterilmesi beklenen proje için 20 milyon dolardan fazla yatırım yapılmış. Uçaklara entegre edilmesi düşünülen lazer silah, 300 kilowatt sınıfı bir lazer silah sistemi ve silahın uçakların gövdesine ve kanatlarına yerleştirilmesi bekleniyor.



    https://www.ign.com/articles/the-air-force-is-putting-laser-guns-on-fighter-jets-star-wars-gi-joe Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amerika gozden dustu, artik ne yapsa bos.. son yakin..
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    Musty3535123 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bizdede karadan kullanılan lazer sistemi var ama uçaklara yapılan bir çalışma yok sanırım.

    Ek: Libya da çin menşeili BAE sihalarını lazer silahımızla düşürdük.
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    Mylevi (Cihan Tokatli) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kısaltmasını shield yapana kadar basur olmuş adamlar.
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