Hidrojenden güç alan dron, 3.5 saat süreyle havada kaldı

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Hollanda’da bulunan Delft Teknoloji Üniversitesi’nin geliştirdiği ve hidrojenle çalışan bir dron 3.5 saat süreyle havada kalarak önemli bir başarıya imza attı. Dikine kalkış ve iniş (VTOL) özelliğine sahip dron, Hollanda Donanması ve Sahil Güvenliğini gözetiminde test edildi.

Sahip olduğu yakıt hücresi güç sistemi sayesinde uzun süre havada kalabilen dron, 3 metrelik kanat uzunluğu ve 13 kg ağırlığa sahip. İki kanadında toplamda 12 motor/pervane bulunan araç, motorlardan bazıları arızalansa bile uçmaya devam edip emniyetli bir şekilde iniş gerçekleştirebiliyor.

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300 bar 6.8 litre kapasiteli karbon kompozit bir hidrojen silindirin beslediği 800 watt gücündeki yakıt hücresi, dron düz istikamette uçtuğu sırada devreye girerken motorların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. Dron üzerinde bir de pil paketi bulunmakta. Yakıt hücresi, araç havadayken ihtiyaç fazlası hidrojeni bu pil paketini şarj etmek için kullanıyor. Pil paketinin amacı ise dron’a ekstra güç takviyesi sağlamak. En çok enerjiyi iniş ve kalkış esnasında kullanan araç, pilin sağladığı güçle bu aşamaların üstesinden kolayca geliyor.

Bir sahil güvenlik gemisinin üzerinden kalkarak başladığı testi yine aynı gemiye inerek başarıyla tamamlayan dron, ileriki dönemde keşif ve istihbarat görevlerinde kullanılabilecek.

Aşağıda dron’un uçuş testiyle ilgili detayların anlatıldığı videoya göz atabilirsiniz.

https://newatlas.com/drones/hydrogen-powered-vtol-drone/

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