Amerikan ulusal güvenlik roketlerini SpaceX ve ULA fırlatacak

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Amerikan Savunma Bakanlığı, iki ana roket firmasını ulusal güvenlik görevlerinde yetkili hâle getirdi. Bu iki firma SpaceX ve United Launch Alliance oldu. Firmalardan SpaceX kontratların yüzde 40’lık kısmını alırken ULA, yüzde 60’ını alacak.

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İki firma, rakipleri Northrop Grumman ve Blue Origin’i geçerek kontratları almaya hak kazandılar. Firmaların bu başarısı, fırlatma başına 100 milyon dolar civarında ve hatta bazılarında daha yüksek kazanç sağlayacak. Savunma Bakanlığı, beş yıllık süreçte kaç fırlatma yapılacağına yönelik olarak kesin bir sayı vermedi.

Bu sözleşmeyle birlikte Amerika’nın uzaya çıkışta Rus yapımı RD-180 roket motorlarına da bağımlılığı ortadan kalkmış oldu. Bakanlık şimdiye kadar ULA tasarımı Atlas V roketini kullanıyordu. 2014 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından NASA ile kontratın Rusya tarafından askıya alınmasıyla birlikte savunma bakanlığı, bağımlılığı ortadan kaldırmak için çalışıyordu. Bu kapsamda bakanlık, 2018 yılında ULA, Northrop Grumman ve Blue Origin firmalarına toplam 2 milyar dolarlık destekle yeni nesil roketlerin geliştirilmesine katkı sağladı. Bu destekler sebebiyle SpaceX, 2019 yılında bakanlığa karşı bir dava açtı ve rakiplerine haksız avantaj sağlandığını ifade etti.

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Amerikan Savunma Bakanlığı, SpaceX’in Falcon 9 ve Falcon Heavy roketlerini, şimdiye kadar yapılan çok sayıda uçuşla kendilerini kanıtlamış olmalarından ötürü seçti ve ULA’nın Vulcan Centaur roketini, vadettiği teknik spesifikasyonlar sebebiyle seçti. Bu roket ise ilk uçuşunu 2021 yılında yapacak.

https://www.af.mil/News/Article-Display/Article/2305576/space-force-awards-national-security-space-launch-phase-2-launch-service-contra/

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