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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amerikan Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı resmen tanıtıldı

    ABD Uzay Kuvvetleri geçtiğimiz yıl itibarıyla resmi faaliyetlerine başlamıştı. Donald Trump, yeni askeri birimin bayrağını da bugün resmen tanıttı.
    12 sa. (Son Güncelleme: 12 sa.)
    2,7b
    24
    15
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Amerikan Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı resmen tanıtıldı
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    Donald Trump yönetiminin geçtiğimiz yıl itibarıyla hayata geçirdiği ABD Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı resmen tanıtıldı. Başkan Trump ve Savunma Bakanı Mark Esper'in katılımıyla gerçekleşen seremonide, bayrağın koyu renkleri dikkat çekti.

    Seremonide güler yüzüyle dikkat çeken Trump, Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerini överek,"Uzay; savunmada, saldırıda ve diğer birçok şeyde bizim geleceğimiz olacak. Ve aldığım raporlara göre şu anda uzayda lider ülke biziz." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca bakanlığın müthiş askeri teçhizatlar ürettiğini söyledi ve bunların arasında 'süper düper' bir füzenin de yer aldığını belirtti.

    Savunma Bakanı Mark Esper ise, tarihi bir ana tanıklık ettiğimizi söyleyerek,"Uzayın hayatımıza olan müthiş etkisini bugün sadece çok az sayıda insan gerçekten kavrayabiliyor. Uzaydaki varlığımızı bir üst seviyeye çıkarmamızın artık vakti geldi." şeklinde konuştu.

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    Uzay Kuvvetleri bayrağı, ilk bakışta siyah görünen koyu mavi rengiyle dikkat çekiyor. Bayrağın ortasında ise Uzay Kuvvetleri'nin popüler logosu yer alıyor. Star Trek'ten Starfleet'in logosuna olan benzerliğiyle sosyal medyada epey bir konuşulan Uzay Kuvvetleri logosı, ilk kez geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı!"

    Uzay Kuvvetleri'nin temelleri yaklaşık iki yıl önce 2018'de atılmıştı. O dönem bazı açıklamalar yapan Donald Trump, uzayın artık bir çatışma alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemiş ve bu doğrultuda ABD'nin de uzayda askeri bir güç kurma vaktinin geldiğini ifade etmişti. Trump'ın sözlerinden sonra Savunma Bakanlığı harekete geçti ve 2019'un sonlarına doğru Uzay Kuvvetleri resmen faaliyete başladı. ABD artık tıpkı kara, hava ve deniz gibi bağımsız bir uzay kuvvetlerine sahip.

    Amerikan ordusunda ayrıca tam 72 yıl sonra ilk kez yeni bir bayrak tanıtıldı. Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı, diğer ordu birimlerinin bayraklarıyla birlikte Beyaz Saray'da Oval Ofis'te bulunacak.



    https://spacenews.com/space-force-flag-unveiled-at-white-house-ceremony/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    addidas_85 12 sa. en beğenilen
    Yeryüzünün kanseri bunlar...
    Yanıtla +8
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    mert1907 (Mert Karakoç) 9 sa.
    ABD komple uzaya yerleşse de Dünya rahat bir nefes alsa.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    makine26 1 sa.
    uzayda demokrasi var mı?
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    Musty3535123 2 sa.
    bu bayrak uzayda da dalgalanacak mıymış ? görünmez aga :D
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 sa.
    Benim avatarımı çalmışlar. Arch Linux telif hakkı davası açmalı
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    sinangndzx 3 sa. yeni yorumcu
    uydulardan füze atacaklar galiba
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    grafman09 (Coşkun Küçükkoç) 4 sa.
    Cam kubbeyi aşabilmişler mi ki? Uzay birliğinden bahsediyorlar!!
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    Bloodin 1 sa. grafman09
    Bi bitmediniz ..... .....!
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    cabriyo (Emin Tuncer) 4 sa.
    bu bayrak tanıtımı değil. uzaya bayrak diktik diyor adamlar. uzay artık bizim diyor. uzayda birşey yaptılar demekki birşeylerine güveniyorlarki uzaya sahip çıkıyorlar. bunu böyle yorumlamak gerekli. tutupta tekstil tasarımcısı gibi yorumlamayın. politik yada askeri yorumlayın :S
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    einhander (Erdem ) 6 sa.
    koyun can derdınde bunlar bayrak pesınde hıcte sırası degıl
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 7 sa.
    işid’den esinlenildi galiba
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 7 sa.
    Hehe bayrak komple siyah :D uzayda uzaktan görmek zor olur arkada uzay varsa :D
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    2655 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uzay kuvvetleri, uzay araştırmaları ve Bilim ve Teknoloji
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