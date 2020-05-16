Amerikan Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı resmen tanıtıldı

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Donald Trump yönetiminin geçtiğimiz yıl itibarıyla hayata geçirdiği ABD Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı resmen tanıtıldı. Başkan Trump ve Savunma Bakanı Mark Esper'in katılımıyla gerçekleşen seremonide, bayrağın koyu renkleri dikkat çekti.

Seremonide güler yüzüyle dikkat çeken Trump, Savunma Bakanlığı'nın faaliyetlerini överek,"Uzay; savunmada, saldırıda ve diğer birçok şeyde bizim geleceğimiz olacak. Ve aldığım raporlara göre şu anda uzayda lider ülke biziz." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca bakanlığın müthiş askeri teçhizatlar ürettiğini söyledi ve bunların arasında 'süper düper' bir füzenin de yer aldığını belirtti.

Savunma Bakanı Mark Esper ise, tarihi bir ana tanıklık ettiğimizi söyleyerek,"Uzayın hayatımıza olan müthiş etkisini bugün sadece çok az sayıda insan gerçekten kavrayabiliyor. Uzaydaki varlığımızı bir üst seviyeye çıkarmamızın artık vakti geldi." şeklinde konuştu.

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Uzay Kuvvetleri bayrağı, ilk bakışta siyah görünen koyu mavi rengiyle dikkat çekiyor. Bayrağın ortasında ise Uzay Kuvvetleri'nin popüler logosu yer alıyor. Star Trek'ten Starfleet'in logosuna olan benzerliğiyle sosyal medyada epey bir konuşulan Uzay Kuvvetleri logosı, ilk kez geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılmıştı.

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Uzay Kuvvetleri'nin temelleri yaklaşık iki yıl önce 2018'de atılmıştı. O dönem bazı açıklamalar yapan Donald Trump, uzayın artık bir çatışma alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemiş ve bu doğrultuda ABD'nin de uzayda askeri bir güç kurma vaktinin geldiğini ifade etmişti. Trump'ın sözlerinden sonra Savunma Bakanlığı harekete geçti ve 2019'un sonlarına doğru Uzay Kuvvetleri resmen faaliyete başladı. ABD artık tıpkı kara, hava ve deniz gibi bağımsız bir uzay kuvvetlerine sahip.

Amerikan ordusunda ayrıca tam 72 yıl sonra ilk kez yeni bir bayrak tanıtıldı. Uzay Kuvvetleri'nin bayrağı, diğer ordu birimlerinin bayraklarıyla birlikte Beyaz Saray'da Oval Ofis'te bulunacak.

https://spacenews.com/space-force-flag-unveiled-at-white-house-ceremony/

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