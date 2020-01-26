ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı!

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ABD başkanı, Aralık 2019'da ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığını değiştirerek, Uzay Kuvveti adını verilen yeni bir askeri şubenin onayını vermişti. Son olarak girişimin yeni logosunu tanıtmasıyla beraber bir anda gündemin merkezine oturdu. Uzay Kuvveti'nin yeni logosunun, Star Trek evreninde yer alan Starfleet'in logosuyla olan benzerliği ile dikkatleri çekti. Sosyal medyada ve ana akım medyada birçok insan tarafından alay konusu oldu.

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ABD Hava Kuvvetleri üyesi analist ve eski ulusal güvenlik politikası danışmanı John Noonan, yaşanılan bu olayların hemen ardından attığı bir tweetle, Uzay Kuvvetleri logosunun aslında Starfleet logosuna değil Hava Kuvvetleri logosuna benzediiğini iddia etti.

Noonan, logonun merkezindeki tasarım öğesi olan delta simgesinin ilk olarak 1942'de ABD Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığını ve 1961'e kadar uzanan Hava Kuvvetleri uzay örgütü logolarında da kullanıldığını belirtirken Star Trek'in ilk olarak 1966 yılında yayınlandığını da sözlerine ekledi.

https://www.engadget.com/2020/01/24/space-force-logo/

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