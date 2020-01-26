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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı!

    ABD başkanı Donald Trump'ın tanıttığı ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu, Star Trek kurgusal evrenindeki Starfleet'in logosuyla olan benzerliği yüzünden medyada gündem oldu.
    6 sa.
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    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı!
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    ABD başkanı, Aralık 2019'da ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığını değiştirerek, Uzay Kuvveti adını verilen yeni bir askeri şubenin onayını vermişti. Son olarak girişimin yeni logosunu tanıtmasıyla beraber bir anda gündemin merkezine oturdu. Uzay Kuvveti'nin yeni logosunun, Star Trek evreninde yer alan Starfleet'in logosuyla olan benzerliği ile dikkatleri çekti. Sosyal medyada ve ana akım medyada birçok insan tarafından alay konusu oldu.

    Ayrıca Bkz. "Boeing 777X: Çift motorlu dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı"

    ABD Hava Kuvvetleri üyesi analist ve eski ulusal güvenlik politikası danışmanı John Noonan, yaşanılan bu olayların hemen ardından attığı bir tweetle, Uzay Kuvvetleri logosunun aslında Starfleet logosuna değil Hava Kuvvetleri logosuna benzediiğini iddia etti.

    Noonan, logonun merkezindeki tasarım öğesi olan delta simgesinin ilk olarak 1942'de ABD Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığını ve 1961'e kadar uzanan Hava Kuvvetleri uzay örgütü logolarında da kullanıldığını belirtirken Star Trek'in ilk olarak 1966 yılında yayınlandığını da sözlerine ekledi.



    https://www.engadget.com/2020/01/24/space-force-logo/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Execuvite 6 sa. en beğenilen
    Adamlar neler ile uğraşıyor biz ülke olarak neler ile uğraşıyoruz .
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    The Hollow 5 sa.
    Neye benzerse benzesin bence güzel olmuş.
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    smart1978 3 sa.
    Burada yadirgayanlar dalga gecenler bir kere Jules Verne ile nice seylere ilham ve icaat edilmesi veya projelendirilip gerceklestirilmesine hakaret edilmistir! Yildiz Savaslarinda da Jules Verne in ruhu vardir dizisinde filmlerinde birsekilde ifade de edilir ...

    O yuzden yeni logo bana gore idealdir dogrudur ...
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    Barış Manço 4 sa.
    Adamlar yapıyor biz anca okuruz. Zaten bunu eleştirmeye hiçbir Türk'ün hakkı yok. Olsa olsa Abd vatandaşı eleştirir. Daha çocukken insanlara gelişmeyi uzayı teknolojiyi anlatıyorlar. Bizimkilere ise çubukla ev çizdiriyorlar.
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    pspoor 4 sa.
    Gayet guzel olmus.

    Ama Trump karsiti olan mallar, yine malliktan vazgecmemis ve sacmalamaya devam etmis...
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    monacomen 4 sa. yeni yorumcu
    Biz deprem ile uğraşıyoruz onlar logo ile uğraşıyor, niye şaşırdınız? Yarın orada hortum çıkar onlar hortum ile uğraşır biz de büyük şehir belediyesinin yeni logosu ile uğraşırız, çok da şeetmemek lazım. Az kompleks çok mutluluk diyor uzmanlar.
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    The Hollow 5 sa.
    Neye benzerse benzesin bence güzel olmuş.
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    Execuvite 6 sa. en beğenilen
    Adamlar neler ile uğraşıyor biz ülke olarak neler ile uğraşıyoruz .
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Galaxy. 3 sa. Execuvite
    Harbiden uzayla çok daha fazla ilgilenmemiz lazım
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