Samsung yeni Exynos yonga setini Galaxy S25 serisine yetiştirebilir

Exynos 2400 ne zaman gelecek?
Galaxy S amiral gemileri için Qualcomm ile özel bir ortaklık yapan Samsung, daha hızlı Snapdragon yonga setleri ile kendisine avantaj sağlamak niyetinde. Bu ortaklığın iki nesil daha devam etmesi bekleniyor.
İddialara göre Exynos 2400 olduğu tahmin edilen yeni amiral gemisi Exynos yonga seti için Galaxy S25 serisi işaret ediliyor. Samsung, 3nm sürecinde üreteceği yeni yonga seti için çalışmalara şimdiden başlamış durumda.
Samsung için bir sembol haline gelen Exynos yonga seti diğer taraftan firmaya çok büyük meblağlara mâl oldu. Bu bakımdan başarısızlıklara rağmen fişi çekilmedi. Exynos bölümünü yeniden yapılandıran Samsung, sektörde yeniden iddialı hale geleceğine inanıyor. Diğer taraftan Qualcomm ve MediaTek gibi rakiplerin geleceği nokta da haliyle belirleyici olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?