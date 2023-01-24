Samsung 990 PRO SSD modelinde dayanıklılık problemi ortaya çıktı

Yaz aylarında piyasaya çıkan Samsung’un amiral gemisi SSD ürünü Samsung 990 PRO problem çıkarmaya başladı. Gelen raporlar dayanıklılık konusunda şikâyetlerin arttığını gösteriyor.

Samsung 990 PRO SSD problemi ne?

Samsung 990 PRO SSD modeli okuma hızları olarak 7450MB/s, yazma hızları olarak da 6900MB/s seviyesine çıkıyor. Rastgele performans ise okumada 1400K IOPS, yazmada 1550K IOPS. Böylece oyunlarda ve profesyonel işlerde önemli bir destek oluyor. Forspoken oyununda harita yükleme süresi sadece 1 saniye olarak ölçülmüş.

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Samsung’un yeni kontrolcüsü önceki nesle göre yüzde 50 daha enerji verimli. Her kapasite için kapasitesi kadar GB olarak LPDDR4 tampon bellek eklenmiş. Toplam yazma ömrü ise 600TB-1200TB-2400TB olarak belirlenmiş.

Samsung Magician uygulamasında elde edilen verilere göre sürücünün kullanım sağlığı hızlı bir şekilde azalıyor. Kullanıcılar yeni bir sürücüde temiz bir yazılım kurulumu yaptıktan sonra sağlığın yüzde 99 oranında olduğunu görmüş. Sonraki günlerde ise standart bir kullanımda dahi sağlık her gün yüzde 1 oranında düşüş yaşamış.

Sürücü sağlığında yaşanan hızlı düşüş aslında SSD ürünlerinin ilk dönemlerinde sıkça rastlanan sorunlardandı ancak amiral gemisi üründe ortaya çıkması kullanıcıların eleştirilerine neden oluyor. Hatta bazı kullanıcılar giriş seviyesi SSD ürünlerinde bile görülmemiş hızla düşüş yaşandığını belirtmiş. Samsung’un şikâyetleri dinlemediği ve teknik servise gönderilen SSD ürünlerini herhangi bir problem olmadığı gerekçesiyle iade ettiği belirtiliyor.

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