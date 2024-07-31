Teşekkürler yapay zeka: Samsung’u kârı beklentileri aşarak yüzde 1.458 arttı!

Samsung’un açıklamasına göre firma, ikini çeyrekte yüzde 23,42 artışla 53,5 milyar dolar gelir elde etti. Bununla birlikte faaliyet kârı ise yüzde 1.458 artarak 7,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Samsung’un kasasını yapay zekada kullanılan HBM bellekler ve geleneksel DRAM belleklere olan güçlü talep doldurdu.
Samsung, yılın ikinci yarısı için HBM, sunucu DRAM ve SSD dahil olmak üzere sunucu ürünlerinde talebin güçlü kalmasını beklediğini söyledi. Firma, HBM ve sunucu DRAM talebini karşılamak için kapasitenin artırılmasının geleneksel bellek yongalarının arzını daha da kısıtlayabileceğini de açıklamasına ekledi. Firma ayrıca mevcut en yeni HBM3E belleklerde yılın ikinci yarısında kapasite artırıma giderek yapay zekada talebi karşılayacaklarını söyledi. Bu, firmanın Nvidia'dan HBM3E için sertifika alacağına işaret ediyor.
Samsung, ikinci çeyrekte olağan bir şekilde akıllı telefon satışlarının düştüğünü ancak Galaxy S24 serisinin güçlü kaldığını söyledi. Şirket bu ayın başlarında iki yeni üst düzey telefon olan Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6'yı piyasaya sürdü. Bu cihazların üçüncü çeyrekte artışa sebep olması bekleniyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.