Teşekkürler yapay zeka: Samsung’u kârı beklentileri aşarak yüzde 1.458 arttı!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, bu ayın başlarında gelir beklentilerini açıklamıştı ve şimdi ise yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal durumunu paylaştı. Samsung, beklentileri aşarak ilgili çeyrekte bir önceki yıla kıyasla gelirinde yüzde 23,42 artış görürken işletme kârında ise yüzde 1.458 gibi radikal bir yükseliş elde ettiğini bildirdi. Samsung’un bu dev gelir artışı yapay zeka eğitimi için çok önemli olan gelişmiş bellek çiplerine olan talebin güçlü kalması nedeniyle yaşandı.

Samsung gelirini büyük oranda artırdı

Samsung’un açıklamasına göre firma, ikini çeyrekte yüzde 23,42 artışla 53,5 milyar dolar gelir elde etti. Bununla birlikte faaliyet kârı ise yüzde 1.458 artarak 7,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Samsung’un kasasını yapay zekada kullanılan HBM bellekler ve geleneksel DRAM belleklere olan güçlü talep doldurdu.

Samsung, yılın ikinci yarısı için HBM, sunucu DRAM ve SSD dahil olmak üzere sunucu ürünlerinde talebin güçlü kalmasını beklediğini söyledi. Firma, HBM ve sunucu DRAM talebini karşılamak için kapasitenin artırılmasının geleneksel bellek yongalarının arzını daha da kısıtlayabileceğini de açıklamasına ekledi. Firma ayrıca mevcut en yeni HBM3E belleklerde yılın ikinci yarısında kapasite artırıma giderek yapay zekada talebi karşılayacaklarını söyledi. Bu, firmanın Nvidia'dan HBM3E için sertifika alacağına işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Spesifik olarak Samsung’ın çip işi (Samsung Device Solutions) bir yılı aşkın süredir ilk defa kâr elde ederken bu birim, yaklaşık 20 milyar dolar gelir ve 4,67 milyar dolar net gelir üretti. Samsung’un HBM3 çipleri Nvidia’nın Çin’e özel yapay zeka çiplerinde kullanılacağı bildirilmişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönem de bu birim için iyi geçecek. Samsung ayrıca halihazırda 2026 yılına kadar hazır olabilecek HBM4 çipleri üzerinde çalışıyor.

Samsung, Galaxy Watch 7 pil sorunu için güncelleme yayınlayacak 21 sa. önce eklendi

Samsung, ikinci çeyrekte olağan bir şekilde akıllı telefon satışlarının düştüğünü ancak Galaxy S24 serisinin güçlü kaldığını söyledi. Şirket bu ayın başlarında iki yeni üst düzey telefon olan Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6'yı piyasaya sürdü. Bu cihazların üçüncü çeyrekte artışa sebep olması bekleniyor.

Exynos 2500 için işler yolunda

Tam Boyutta Gör Samsung ayrıca ilk 3nm çipi olan Exynos W1000'e (Galaxy Watch 7ve Ultra’da kullanılıyor) gelen tepkilerin olumlu olduğunu söylerken Galaxy S25 ailesinde kullanılacak Exynos 2500 için de her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Firmanın dökümhane kolu ise 2025'teki seri üretim öncesinde 2nm Gate-All-Around (GAA) teknolojisi için müşterilere geliştirme kitlerini dağıtmaya başladı. Aynı zamanda 2024 için ikinci nesil 3nm GAA’da tam ölçekli seri üretime geçildi. Bu gelişmelerle birlikte Samsung Foundry, 2028 yılına kadar 2023'e kıyasla müşteri sayısını dört katına, satışları ise dokuz katına çıkarmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.