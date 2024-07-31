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    Anlık Bildirim

    Teşekkürler yapay zeka: Samsung’u kârı beklentileri aşarak yüzde 1.458 arttı!

    Samsung, yapay zeka eğitimi için çok önemli olan gelişmiş bellek çiplerine olan talebin güçlü kalması nedeniyle beklenenden daha yüksek ikinci çeyrek geliri ve işletme kârı bildirdi.
    Samsung’u net geliri beklentileri aşarak yüzde 1.458 arttı! Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu ayın başlarında gelir beklentilerini açıklamıştı ve şimdi ise yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal durumunu paylaştı. Samsung, beklentileri aşarak ilgili çeyrekte bir önceki yıla kıyasla gelirinde yüzde 23,42 artış görürken işletme kârında ise yüzde 1.458 gibi radikal bir yükseliş elde ettiğini bildirdi. Samsung’un bu dev gelir artışı yapay zeka eğitimi için çok önemli olan gelişmiş bellek çiplerine olan talebin güçlü kalması nedeniyle yaşandı.

    Samsung gelirini büyük oranda artırdı

    Samsung’un açıklamasına göre firma, ikini çeyrekte yüzde 23,42 artışla 53,5 milyar dolar gelir elde etti. Bununla birlikte faaliyet kârı ise yüzde 1.458 artarak 7,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. Samsung’un kasasını yapay zekada kullanılan HBM bellekler ve geleneksel DRAM belleklere olan güçlü talep doldurdu.

    Samsung, yılın ikinci yarısı için HBM, sunucu DRAM ve SSD dahil olmak üzere sunucu ürünlerinde talebin güçlü kalmasını beklediğini söyledi. Firma, HBM ve sunucu DRAM talebini karşılamak için kapasitenin artırılmasının geleneksel bellek yongalarının arzını daha da kısıtlayabileceğini de açıklamasına ekledi. Firma ayrıca mevcut en yeni HBM3E belleklerde yılın ikinci yarısında kapasite artırıma giderek yapay zekada talebi karşılayacaklarını söyledi. Bu, firmanın Nvidia'dan HBM3E için sertifika alacağına işaret ediyor.

    Samsung’u net geliri beklentileri aşarak yüzde 1.458 arttı! Tam Boyutta Gör
    Spesifik olarak Samsung’ın çip işi (Samsung Device Solutions) bir yılı aşkın süredir ilk defa kâr elde ederken bu birim, yaklaşık 20 milyar dolar gelir ve 4,67 milyar dolar net gelir üretti. Samsung’un HBM3 çipleri Nvidia’nın Çin’e özel yapay zeka çiplerinde kullanılacağı bildirilmişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönem de bu birim için iyi geçecek. Samsung ayrıca halihazırda 2026 yılına kadar hazır olabilecek HBM4 çipleri üzerinde çalışıyor.

    Samsung, ikinci çeyrekte olağan bir şekilde akıllı telefon satışlarının düştüğünü ancak Galaxy S24 serisinin güçlü kaldığını söyledi. Şirket bu ayın başlarında iki yeni üst düzey telefon olan Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6'yı piyasaya sürdü. Bu cihazların üçüncü çeyrekte artışa sebep olması bekleniyor.

    Exynos 2500 için işler yolunda

    Samsung’u net geliri beklentileri aşarak yüzde 1.458 arttı! Tam Boyutta Gör
    Samsung ayrıca ilk 3nm çipi olan Exynos W1000'e (Galaxy Watch 7ve Ultra’da kullanılıyor) gelen tepkilerin olumlu olduğunu söylerken Galaxy S25 ailesinde kullanılacak Exynos 2500 için de her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Firmanın dökümhane kolu ise 2025'teki seri üretim öncesinde 2nm Gate-All-Around (GAA) teknolojisi için müşterilere geliştirme kitlerini dağıtmaya başladı. Aynı zamanda 2024 için ikinci nesil 3nm GAA’da tam ölçekli seri üretime geçildi. Bu gelişmelerle birlikte Samsung Foundry, 2028 yılına kadar 2023'e kıyasla müşteri sayısını dört katına, satışları ise dokuz katına çıkarmayı hedefliyor.
    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-profit-q2-2024-rose-14-5x-ai-chip-boom/ https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-results-for-second-quarter-of-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    fren pedalı sonuna kadar gidiyor bla bla car yasal mı açık bira kaç günde bozulur snapchat puan hilesi instagram tekrar denemeden önce lütfen birkaç dakika bekle

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