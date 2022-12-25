Meizu amiral gemisi pazarına geri dönüyor: Meizu 20 için çıkış tarihi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında başarılı cihazlara imza atan Çin merkezli teknoloji devi Meizu, amiral gemisi rekabetine tekrar dahil olmayı planlıyor. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan şirket, geçtiğimiz hafta Geekbench platformunda görüntülenen Meizu 20 için resmi bir tanıtım videosu paylaştı.

Meizu 20 neler sunacak?

Paylaşılan videoda Meizu, yeni amiral gemisi Meizu 20 için 2023'ün ilkbahar dönemi işaret ederek ve cihazın ön üretimde olduğunu doğruladı. Video içerisinde akıllı telefonun teknik detayları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor ancak cihazın kamera ve kavisli tasarımına vurgu yapıldığını söyleyebiliriz.

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Yakın zamanlı Geekbench listelerinde Android 13 ve 12GB RAM ile desteklenen Meizu 20, Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Ayrıca yaklaşan akıllı telefona bir Pro modelin de eşlik edebileceğine dair söylentiler bulunuyor. Meizu 20 hakkında bilinmeyen tüm detayların önümüzdeki haftalarda gün yüzüne çıkması bekleniyor.

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Amiral gemisi telefon Meizu 20 için çıkış tarihi paylaşıldı