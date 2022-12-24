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    Bütçe telefonu Motorola Moto G13'ün tasarımı sızdırıldı

    Motorola'nın yeni akıllı telefonu Moto G13'ün tasarımını gösteren render görüntüleri paylaşıldı. Yaklaşan bütçe odaklı telefon neler sunuyor? İşte bildiklerimiz
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    Bütçe telefonu Motorola Moto G13 tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi Moto X40 modelini duyuran Motorola, yakında yeni bütçe telefonu Moto G13'ü piyasaya sürecek. Bu ayın başlarında NBTC sertifika sitesinde görüntülenen telefonun nihayet tasarımı belli oldu. Yaklaşan akıllı telefon neler sunacak? İşte bildiklerimiz

    Moto G13 tasarımı belli oldu

    Paylaşılan render görüntülerine göre Moto G13, düz tasarımlı ortalanmış delikli bir ekran ile karşımıza çıkacak. Bununla birlikte yeni telefonun sağ çerçevesinde ses ve güç tuşları, alt tarafında ise bir adet USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Bütçe odaklı modelin arka tarafında ise bir LED flaş ve iki kamera sensörü barından dikdörtgen bir kamera adası bulunuyor. Ayrıca bu bölüm birincil kameranın 50 MP sensör kullandığını da doğruluyor.

    Moto G13'ün kaputunun altında neler sunacağı veya hangi yonga seti tarafından deskteleneceği henüz açıklanmadı. Ancak bu bilgileri içeren sızıntıların yakında ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Yakın zamanlı NBTC listelerine göre Moto G13, 5G yerine 5G destekli bir model olarak karşımıza çıkacak. 

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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