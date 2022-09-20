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    Anadolu Isuzu, yeni elektrikli ticari aracı Big E'yi tanıttı

    Türkiye'nin ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, son kilometre taşımacılığına yönelik, özellikle e-ticaret firmalarına hitap eden elektrikli ticari aracı Big.e'yi Almanya'da tanıttı.
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    Anadolu Isuzu, yeni elektrikli ticari aracı Big E'yi tanıttı
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    Anadolu Isuzu, Hannover'da düzenlenen ticari araç fuarında yenilikçi ürünlerini görücüye çıkardı. Son kilometre taşımacılığına yönelik %100 elektrikli Big.e modeli de bu fuarda tanıtıldı.

    Big·e, kompakt yapısı ve yenilikçi elektrikli motoru ile şehirlerin “son kilometre” taşımacılık ihtiyaçlarında önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Yaklaşık 4 metreküplük hacime ve 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip olan Big·e üç farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkanı sunuyor.

    Başlangıçta 60 km/s ve 80 km/s maksimum hızlara sahip iki farklı versiyonda sunulacak olan Big·e’nin en büyük avantajlarından birisi de, tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi. 3 ila 5 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilen Big·e Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki üretim tesislerinde üretilecek.

    Öncelikle şehir içinde ‘son kilometre’ paket servis ve dağıtım hizmetleri sunan işletmelere yönelik pazara sunulacak olan Big·e, özellikle toplam sahip olma maliyeti açısından cazip bir avantaj getiriyor. Modern tasarımı, pratik özellikleri ve güvenli, tutumlu karakteri ile 2024 yılından itibaren satışa sunulacak olan Big·e’nin pazarda büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor.

    Özellikle e-ticarete yönelik Trendyol, Getir ve Migros gibi pek çok şirketin Big.e'yi test ettiği belirtiliyor. Yeterli talep olması halinde yılda 10 bin adetlik üretimin mümkün olduğu da gelen bilgiler arasında.

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

    M
    makine26 19 saat önce

    lexus çakması

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