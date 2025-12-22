Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation 2 oynatabilen el konsolu tanıtıldı: Anbernic RG477V neler sunuyor?

    Anbernic, el konsolları serisini yeni bir modelle genişletti. Anbernic RG477V isimli yeni model, güçlü donanımı, PlayStation 2 ve Nintendo Wii U gibi konsollara desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

    PlayStation 2 oynatabilen el konsolu Anbernic RG477V tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Anbernic, RG477V isimli yeni el konsolunu resmen satışa sundu. PlayStation 2 ve Wii U gibi konsolların emülasyonunu destekleyen cihaz, MediaTek Dimensity 8300 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 199,99 dolar fiyatla sunulurken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama içeren üst seviye versiyonun fiyatı 239,99 dolar olarak açıklandı.

    Anbernic RG477V özellikleri

    RG477V, 4:3 en-boy oranına sahip 4,7 inçlik LTPS In-Cell bir ekranla geliyor. 1280×960 piksel çözünürlük sunan bu panel, 120 Hz’e kadar yenileme hızını destekliyor ve 60 fps oyunlarda daha akıcı görüntü için siyah kare ekleme (BFI) özelliğine sahip. Cihaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor ve yerel Android oyunlarının yanı sıra 30’dan fazla farklı emülatörü destekliyor.

    PlayStation 2 oynatabilen el konsolu Anbernic RG477V tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında 4 nm üretim sürecinden çıkan Dimensity 8300 yonga seti yer alıyor. Bu işlemci, 3,35 GHz hızında bir adet Cortex-A715, 3,2 GHz hızında üç adet Cortex-A715 ve 2,2 GHz’de çalışan dört adet Cortex-A510 çekirdeğinden oluşuyor. Grafik birimi olarak Mali-G615 MC6 kullanılıyor. Üst modelde 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS depolama bulunurken, her iki sürüm de 2 TB’a kadar TF (microSD) kart desteği sunuyor.

    RG477V, RGB aydınlatmalı Hall effect analog çubuklar, çift hoparlör, altı eksenli jiroskop ve ısı borusu ile yüksek hızlı fan içeren aktif bir soğutma sistemi gibi özelliklerle geliyor. USB-C üzerinden 27W hızlı şarj desteği sunan cihaz, 5.500 mAh kapasiteli batarya ile geliyor ve 8 saate kadar oyun süresi vadediyor.

    Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve USB-C üzerinden DisplayPort çıkışı yer alıyor. Bu sayede 1080p ekran yansıtma yapılabiliyor ve Nintendo DS ile 3DS gibi sistemler için çift ekranlı kullanımı da destekliyor.

    Anbernic RG477V, siyah ve retro gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Şirket ayrıca 23 Aralık’tan önce verilen erken siparişlerde 20 dolarlık indirim fırsatı sunuyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/12/21/anbernic-rg477v-gaming-handheld-launched-specs-price/ https://anbernic.com/products/rg477v
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wax nasıl kullanılır akım korumalı priz ne işe yarar metin 2 sura telegram deneme pdf grupları google'a mail gönderme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum