PlayStation 2 oynatabilen el konsolu tanıtıldı: Anbernic RG477V neler sunuyor?

Anbernic RG477V özellikleri
RG477V, 4:3 en-boy oranına sahip 4,7 inçlik LTPS In-Cell bir ekranla geliyor. 1280×960 piksel çözünürlük sunan bu panel, 120 Hz’e kadar yenileme hızını destekliyor ve 60 fps oyunlarda daha akıcı görüntü için siyah kare ekleme (BFI) özelliğine sahip. Cihaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor ve yerel Android oyunlarının yanı sıra 30’dan fazla farklı emülatörü destekliyor.
RG477V, RGB aydınlatmalı Hall effect analog çubuklar, çift hoparlör, altı eksenli jiroskop ve ısı borusu ile yüksek hızlı fan içeren aktif bir soğutma sistemi gibi özelliklerle geliyor. USB-C üzerinden 27W hızlı şarj desteği sunan cihaz, 5.500 mAh kapasiteli batarya ile geliyor ve 8 saate kadar oyun süresi vadediyor.
Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve USB-C üzerinden DisplayPort çıkışı yer alıyor. Bu sayede 1080p ekran yansıtma yapılabiliyor ve Nintendo DS ile 3DS gibi sistemler için çift ekranlı kullanımı da destekliyor.
Anbernic RG477V, siyah ve retro gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Şirket ayrıca 23 Aralık'tan önce verilen erken siparişlerde 20 dolarlık indirim fırsatı sunuyor.