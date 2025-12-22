PlayStation 2 oynatabilen el konsolu tanıtıldı: Anbernic RG477V neler sunuyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Anbernic, RG477V isimli yeni el konsolunu resmen satışa sundu. PlayStation 2 ve Wii U gibi konsolların emülasyonunu destekleyen cihaz, MediaTek Dimensity 8300 işlemciden güç alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip başlangıç modeli 199,99 dolar fiyatla sunulurken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama içeren üst seviye versiyonun fiyatı 239,99 dolar olarak açıklandı.

Anbernic RG477V özellikleri

RG477V, 4:3 en-boy oranına sahip 4,7 inçlik LTPS In-Cell bir ekranla geliyor. 1280×960 piksel çözünürlük sunan bu panel, 120 Hz’e kadar yenileme hızını destekliyor ve 60 fps oyunlarda daha akıcı görüntü için siyah kare ekleme (BFI) özelliğine sahip. Cihaz Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor ve yerel Android oyunlarının yanı sıra 30’dan fazla farklı emülatörü destekliyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında 4 nm üretim sürecinden çıkan Dimensity 8300 yonga seti yer alıyor. Bu işlemci, 3,35 GHz hızında bir adet Cortex-A715, 3,2 GHz hızında üç adet Cortex-A715 ve 2,2 GHz’de çalışan dört adet Cortex-A510 çekirdeğinden oluşuyor. Grafik birimi olarak Mali-G615 MC6 kullanılıyor. Üst modelde 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS depolama bulunurken, her iki sürüm de 2 TB’a kadar TF (microSD) kart desteği sunuyor.

RG477V, RGB aydınlatmalı Hall effect analog çubuklar, çift hoparlör, altı eksenli jiroskop ve ısı borusu ile yüksek hızlı fan içeren aktif bir soğutma sistemi gibi özelliklerle geliyor. USB-C üzerinden 27W hızlı şarj desteği sunan cihaz, 5.500 mAh kapasiteli batarya ile geliyor ve 8 saate kadar oyun süresi vadediyor.

Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve USB-C üzerinden DisplayPort çıkışı yer alıyor. Bu sayede 1080p ekran yansıtma yapılabiliyor ve Nintendo DS ile 3DS gibi sistemler için çift ekranlı kullanımı da destekliyor.

Anbernic RG477V, siyah ve retro gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunuluyor. Şirket ayrıca 23 Aralık’tan önce verilen erken siparişlerde 20 dolarlık indirim fırsatı sunuyor.

