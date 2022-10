Daha fazla kişiselleştirme sunan Android 13 Go sürümü tanıtıldı: İşte özellikler ve yenilikler

Tam Boyutta Gör Google'ın Android Go sürümünü ilk kez piyasaya sürmesinin üzerinden beş yıl geçti. Firmanın amacı, donanım açısından zayıf olan giriş seviyesi cihazlara daha akıcı bir temel Android deneyimi sunabilmekti. Şimdi ise Android 13 Go Edition ile birlikte yeni bir sayfa açılıyor.

Günümüzde artık 250 milyondan fazla aktif cihazda Android Go sürümünün kullanılması Google’ın amacına ulaştığının bir kanıtı niteliğinde. Büyüyen bu kullanıcı grubuna daha iyi hizmet verebilmek için Google’ın aktardığına göre Android 13 Go sürümünde üç ana kritere odaklanıldı: Güvenilirlik, kullanılabilirlik ve özelleştirme.

Android 13 Go özellikleri

Günümüzde bir telefondaki yazılımı güncellemek, giriş seviyesi cihazların çoğunun kaybetmeyi göze alamayacağı kadar çok depolama alanı talep ediyor. Android 13 (Go sürümü) ile, cihazların ana Android sürümünün dışındaki güvenlik güncellemeleri gibi önemli yazılım güncellemelerini düzenli olarak alabilmeleri için Google Play Sistem Güncellemeleri artık Go sürümlerine getiriliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, Android 13 Go sürümüyle Google, telefonunuzu daha işlevsel şekilde kullanabilmek için Keşfet özelliğini sisteme entegre etti. Ana ekranda sağa kaydırarak eriştiğiniz menüden ilginizi çekecek içeriklere ulaşmak artık mümkün.

Bunlara ek olarak kişiselleştirme alanında da yeniliklere gidilmiş durumda. Android 13 Go ile birlikte Material You tasarım anlayışı işletim sistemine ekleniyor. Böylece telefonun renk düzeninin tamamı duvar kağıdınızla uyumlu olarak değiştirilebilecek. Son olarak Android 13 Go sürümü, bildirim izinleri ve uygulama dil tercihleri gibi bazı önemli Android 13 özelliklerini de getiriyor. Google, Android 13 Go ile piyasaya çıkacak ilk akıllı telefonların 2023’te geleceğini de açıkladı.

