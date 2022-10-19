Apple karşısında kan kaybeden Samsung'a Google'dan destek

Tam Boyutta Gör The Information’ın haberine göre, Google’ın Android yazılımı ile desteklenen Samsung telefonların Apple iPhone’lara karşı pazar payı giderek düşüyor. Aynı zamanda Amerika’da tekelciliğe karşı çıkan düzenleyiciler, Google’ın Apple ile yaptığı arama anlaşmasını incelemeye aldı. iPhone’ların internet tarayıcısı Safari’de varsayılan arama motoru artık Google olmayabilir.

Google: Samsung, Apple ile rekabet etmekte zorlanıyor

Şüphesiz ki, bu gelişmeler Google’ın mobil reklam işini etkileyecek. Google, kendi donanım ve yazılımlarına yaptığı yatırımı ikiye katlayarak bu sorunun üstesinden geleceğini düşünüyor. Google, Samsung’a verdiği desteği azaltmayı planlamıyor ancak bir dönem pazara hakim olan Android akıllı telefon üreticisinin Apple ile rekabet etmekte zorlandığına ve platformu korumanın en iyi yolunun daha fazla Google donanımı üretmek olduğuna inanıyor.

Google, şu an telefonlar, saatler ve kulaklıkları için Pixel markasını kullanıyor. Şirket, reklam gelirlerindeki azalmayı bütçe kesintisi yaparak çözme yoluna gitmişti. Bütçe kesintilerinin otomobiller dahil olmak üzere üçüncü parti ürünler için Google Asistan desteği üzerindeki çalışmaların azaltılmasını da içine alan şirketin öncelikli alanları dışındaki projeler için uygulandığı belirtilmişti.

Google, fiyatı uygun tutarak satışları artıracak

Rapor, geçtiğimiz yıl Pixel telefon satışlarının 4.5 milyon civarında olduğunu, Apple’ın 230 milyon iPhone sattığını belirtiyor. Google, en yeni modelleri Apple’dan daha uygun fiyata satarak aradaki farkı kapatmayı umut ediyor.

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