Apple karşısında kan kaybeden Samsung'a Google'dan destek

- Google: Samsung, Apple ile rekabet etmekte zorlanıyor
- Google, fiyatı uygun tutarak satışları artıracak
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Google: Samsung, Apple ile rekabet etmekte zorlanıyor
Şüphesiz ki, bu gelişmeler Google’ın mobil reklam işini etkileyecek. Google, kendi donanım ve yazılımlarına yaptığı yatırımı ikiye katlayarak bu sorunun üstesinden geleceğini düşünüyor. Google, Samsung’a verdiği desteği azaltmayı planlamıyor ancak bir dönem pazara hakim olan Android akıllı telefon üreticisinin Apple ile rekabet etmekte zorlandığına ve platformu korumanın en iyi yolunun daha fazla Google donanımı üretmek olduğuna inanıyor.
Google, şu an telefonlar, saatler ve kulaklıkları için Pixel markasını kullanıyor. Şirket, reklam gelirlerindeki azalmayı bütçe kesintisi yaparak çözme yoluna gitmişti. Bütçe kesintilerinin otomobiller dahil olmak üzere üçüncü parti ürünler için Google Asistan desteği üzerindeki çalışmaların azaltılmasını da içine alan şirketin öncelikli alanları dışındaki projeler için uygulandığı belirtilmişti.
Google, fiyatı uygun tutarak satışları artıracak
Rapor, geçtiğimiz yıl Pixel telefon satışlarının 4.5 milyon civarında olduğunu, Apple’ın 230 milyon iPhone sattığını belirtiyor. Google, en yeni modelleri Apple’dan daha uygun fiyata satarak aradaki farkı kapatmayı umut ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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