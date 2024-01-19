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    Realme Note 50 duyuruldu: Giriş seviye süper ucuz telefon geliyor!

    Realme, Note akıllı telefon serisini başlatıyor. İlk cihaz Realme Note 50 olarak adlandırılacak. Realme, Filipinler hesabı üzerinden “Seride ilk, dünyada ilk” sözleriyle yeni modelin tanıtımını yaptı.
    realme note 50 özellikleri ve fiyatı
    Realme, 23 Ocak’ta Note markası altında giriş seviye akıllı telefonunu sunacak. Realme Note 50, tasarım olarak geçen yılın Realme C51 modeline oldukça benziyor, ekranı, işlemcisi, bataryası da neredeyse aynı. Süper bütçe dostu telefon olarak çıkarmak için kameralardan biraz kırpılmış. İşte Realme’nin uygun fiyatlı yeni telefonu hakkında her şey:

    Realme Note 50 özellikleri ile neler sunuyor?

    Realme Note 50, 6.74 inç, 1600x720 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 260ppi piksel yoğunluğu sunan IPS LCD ekrana sahip. 7.99 mm kalınlığında, 186 gr ağırlığında olan telefon, IP54 sertifikalı toza ve suya dayanıklı kasayla geliyor. Yanda parmak izi okuyucu ve yüz kilidi açma özelliği mevcut. Android 13 Go üzerinde çalışan telefon, Unisoc T612 işlemciden güç alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı (microSD kart yuvası mevcut) sunan telefon, USB-C portu üzerinden 10W şarj destekli 5000 bataryaya sahip.

    Realme Note 50'nün ön tarafında 5MP kamera, arkasında 13MP kamera, monokrom sensör ve LED flaş bulunuyor. Telefon, çift SIM, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi mevcut.

    Realme Note 50 fiyatı ne kadar?

    Realite Note 50, C51 modelinin daha iyi kameralara sahip değiştirilmiş bir versiyonu olarak çıkış yapacak. Siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelecek telefonun fiyatı 65 dolar olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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