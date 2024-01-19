Realme Note 50 duyuruldu: Giriş seviye süper ucuz telefon geliyor!

Realme, 23 Ocak’ta Note markası altında giriş seviye akıllı telefonunu sunacak. Realme Note 50, tasarım olarak geçen yılın Realme C51 modeline oldukça benziyor, ekranı, işlemcisi, bataryası da neredeyse aynı. Süper bütçe dostu telefon olarak çıkarmak için kameralardan biraz kırpılmış. İşte Realme’nin uygun fiyatlı yeni telefonu hakkında her şey:

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Realme Note 50 özellikleri ile neler sunuyor?

Realme Note 50, 6.74 inç, 1600x720 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 260ppi piksel yoğunluğu sunan IPS LCD ekrana sahip. 7.99 mm kalınlığında, 186 gr ağırlığında olan telefon, IP54 sertifikalı toza ve suya dayanıklı kasayla geliyor. Yanda parmak izi okuyucu ve yüz kilidi açma özelliği mevcut. Android 13 Go üzerinde çalışan telefon, Unisoc T612 işlemciden güç alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı (microSD kart yuvası mevcut) sunan telefon, USB-C portu üzerinden 10W şarj destekli 5000 bataryaya sahip.

Realme Note 50'nün ön tarafında 5MP kamera, arkasında 13MP kamera, monokrom sensör ve LED flaş bulunuyor. Telefon, çift SIM, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi mevcut.

Realme Note 50 fiyatı ne kadar?

Realite Note 50, C51 modelinin daha iyi kameralara sahip değiştirilmiş bir versiyonu olarak çıkış yapacak. Siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelecek telefonun fiyatı 65 dolar olacak.

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Realme Note 50 özellikleri ve fiyatı belli oldu