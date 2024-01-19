Realme Note 50 duyuruldu: Giriş seviye süper ucuz telefon geliyor!

Realme Note 50 özellikleri ile neler sunuyor?
Realme Note 50, 6.74 inç, 1600x720 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 260ppi piksel yoğunluğu sunan IPS LCD ekrana sahip. 7.99 mm kalınlığında, 186 gr ağırlığında olan telefon, IP54 sertifikalı toza ve suya dayanıklı kasayla geliyor. Yanda parmak izi okuyucu ve yüz kilidi açma özelliği mevcut. Android 13 Go üzerinde çalışan telefon, Unisoc T612 işlemciden güç alıyor. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı (microSD kart yuvası mevcut) sunan telefon, USB-C portu üzerinden 10W şarj destekli 5000 bataryaya sahip.
Realme Note 50'nün ön tarafında 5MP kamera, arkasında 13MP kamera, monokrom sensör ve LED flaş bulunuyor. Telefon, çift SIM, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C portu, 3.5mm kulaklık girişi mevcut.
Realme Note 50 fiyatı ne kadar?
Realite Note 50, C51 modelinin daha iyi kameralara sahip değiştirilmiş bir versiyonu olarak çıkış yapacak. Siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelecek telefonun fiyatı 65 dolar olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.