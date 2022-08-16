Android 13 güncellemesi Pixel telefonlar için resmen başladı

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Google, yılın en büyük Android güncellemesi olan Android 13’ün bugün itibariyle Pixel telefonlar için yayınlandığını duyurdu. Öte yandan Google’ın önceki Android sürümlerine kıyasla Android 13’ü beklenenden daha erken yayınlaması da gözlerden kaçmadı.

Android 13 özellikleri

Google’ın yeni Android 13 sürümü devasa yenilikler getirmiyor fakat bunun yerine yeni sürümde işlevselliğe odaklanılmış durumda. Bildirim izinlerinin elden geçirildiği Android 13’te, tabletler için yeni işlevler getirilmiş. Bununla birlikte duvar kağıdı temalı uygulama simgeleri, yenilenmiş fotoğraf seçici, uzamsal ses desteği ve yeni gizlilik öğeleri sürümde mevcut.

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Android 13 güncellemesi alacak Pixel telefonlar

Google’ın destek sayfasında yaptığı paylaşıma göre Android 13 güncellemesi alacak telefonlar şu şekilde:

Pixel 4

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Google’ın bugün yayınladığı duyuru yazısında, Android 13 güncellemesinin Samsung, Oppo, OnePlus, HMD, Motorola, Realme, Sony, Xiaomi ve Asus gibi diğer üreticiler tarafından bu yılın sonunda dağıtılacağı belirtildi.

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Android 13 güncellemesi Pixel telefonlar için başladı