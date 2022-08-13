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    Anlık Bildirim

    Android 11 hala en popüler Android sürümü

    Google, Android sürümleri için dağıtım verilerini herkese açık şekilde paylaşmıyor ancak Android Studio’daki verileri güncelliyor. Güncel verilere göre, bugün çoğu cihazda Android 11 sürümü yüklü.
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    Android sürüm kullanım oranı

    Google, Android sürümlerinin kullanım oranlarını açıkça paylaşmıyor. Android Studio’da yaptığı güncellemelerden, mevcut Android sürümlerinin ne oranda benimsendiğini öğreniyoruz. 4 Ağustos 2022 tarihli güncellemeye göre, Android 12, şu anda cihazların yalnızca %13’ünde yüklü. 2020’den bugüne Android cihazların çoğunluğu Android 11 yüklü geliyor.

    Android 12, cihazların %13'ünde yüklü

    Project Treble, APEX modülleri, beta programları, üreticilerle yapılan anlaşmalar, birkaç yıla yayılan güncelleme politikaları… Yıllardır Android telefonların en son sürümlere daha hızlı güncellemesine yardımcı olacak farklı girişimleri duyuyoruz. Ancak tablo hiç değişmiyor. Güncel Android sürümleri kullanım oranları şöyle:

    Android sürümleri kullanım oranı
    Android Sürümü Kullanım oranı
    Android 12 %13.5
    Android 11 %27
    Android 10 %22.3
    Android 9 %14.5
    Android 8.0 / 8.1 %10.9
    Android 7.0 / 7.1 %4.5
    Android 6.0 %3.5
    Android 5.0 / 5.1 %2.6
    Android 4.4 %0.9
    Android 4.1 / 4.3 %0.2

    En popüler Android sürümü değişmedi

    Mayıs ayında yayınlanan verilere baktığımızda, Android 12 kullanım oranının iki katına çıktığını görüyoruz. Android 11 kullanım oranı da %27’ye yükseldi ve bugün Android’in en çok kullanılan sürümü olmaya devam ediyor. En popüler Android sürümünü, %22.3 ile Android 10 takip ediyor. Android 9 Pie, duyurulmasının ardından 4 yıl geçmesine rağmen %14.5 kullanım oranıyla Android 12’nin önünde. Google, Android 13 verilerini paylaşmadı.

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