Android 15'in ilk geliştirici ön izlemesi yayınlandı: Yeni neler sunuyor?

Android 15'in ilk geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı. Google, Android 15'in herkese açık beta sürümünün Mart-Nisan ayları arasında yayınlanacağını duyurdu.

Android 15 geliştirici ön izleme sürümü ne yenilikler getiriyor?

Android 15, reklamlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak. Ayarlarda "Gizlilik ve güvenlik" bölümünün altına, hangi uygulamaların reklam göstermek için telefonunuzdaki aktivitelerinizi takip ettiğini kontrol edebileceğiniz "Reklamlar" adlı yeni bir menü eklendi.

Bazı uygulamalar telefonunuzdaki etkinliğinizi izleyerek kişiselleştirilmiş reklamlar sağlayabilir. Android 15'teki FLEDGE API ile artık uygulamaların sizi izlemesini engelleyebilirsiniz. Bu, cihazınızdaki reklamların tamamen kaldırılacağı anlamına gelmiyor ancak verilerinizin seçilen üçüncü parti uygulamayla paylaşılmamasını sağlıyor.

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Android 15'teki diğer bir yeni özellik ise kısmi ekran kaydı yapabilme yeteneği. Ekran kaydı sırasında ekranın tamamını kaydetmek veya yayınlamak yerine artık uygulamanın yalnızca belirli bir bölümünü kaydedebileceksiniz. Bu özellik, telefonun ekranını sık sık kaydeden veya video görüşmesi sırasında telefon ekranını yayınlamak zorunda kalan kullanıcılar için yararlı olabilir.

Diğer bir önemli gelişme ise Google'ın nihayet üçüncü parti uygulamalar için daha iyi bir kamera optimizasyonu üzerinde çalışıyor olması. Düşük ışıklı bir ortamda çekilen görüntüler artık gerçek zamanlı olarak işlenecek ve tıpkı deklanşöre bastıktan sonra göründüğü gibi size eşzamanlı, parlak bir ön izleme sunacak. üçüncü parti uygulamalar da iyileştirilmiş ön izlemeden yararlanabilecek.

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Android 15'in ilk geliştirici ön izlemesi yayınlandı