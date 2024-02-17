Android 15'in ilk geliştirici ön izlemesi yayınlandı: Yeni neler sunuyor?

Android 15 geliştirici ön izleme sürümü ne yenilikler getiriyor?
Android 15, reklamlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak. Ayarlarda "Gizlilik ve güvenlik" bölümünün altına, hangi uygulamaların reklam göstermek için telefonunuzdaki aktivitelerinizi takip ettiğini kontrol edebileceğiniz "Reklamlar" adlı yeni bir menü eklendi.
Bazı uygulamalar telefonunuzdaki etkinliğinizi izleyerek kişiselleştirilmiş reklamlar sağlayabilir. Android 15'teki FLEDGE API ile artık uygulamaların sizi izlemesini engelleyebilirsiniz. Bu, cihazınızdaki reklamların tamamen kaldırılacağı anlamına gelmiyor ancak verilerinizin seçilen üçüncü parti uygulamayla paylaşılmamasını sağlıyor.
Android 15'teki diğer bir yeni özellik ise kısmi ekran kaydı yapabilme yeteneği. Ekran kaydı sırasında ekranın tamamını kaydetmek veya yayınlamak yerine artık uygulamanın yalnızca belirli bir bölümünü kaydedebileceksiniz. Bu özellik, telefonun ekranını sık sık kaydeden veya video görüşmesi sırasında telefon ekranını yayınlamak zorunda kalan kullanıcılar için yararlı olabilir.
Diğer bir önemli gelişme ise Google'ın nihayet üçüncü parti uygulamalar için daha iyi bir kamera optimizasyonu üzerinde çalışıyor olması. Düşük ışıklı bir ortamda çekilen görüntüler artık gerçek zamanlı olarak işlenecek ve tıpkı deklanşöre bastıktan sonra göründüğü gibi size eşzamanlı, parlak bir ön izleme sunacak. üçüncü parti uygulamalar da iyileştirilmiş ön izlemeden yararlanabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.