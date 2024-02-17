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    Android 15'in ilk geliştirici ön izlemesi yayınlandı: Yeni neler sunuyor?

    Android 15'in ilk geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı. Google, Android 15'in herkese açık beta sürümünün Mart-Nisan ayları arasında yayınlanacağını duyurdu. Peki Android 15 yeni neler sunuyor?
    Android 15'in ilk geliştirici ön izlemesi yayınlandı
    Android 15'in ilk geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı. Google, Android 15'in herkese açık beta sürümünün Mart-Nisan ayları arasında yayınlanacağını duyurdu.

    Android 15 geliştirici ön izleme sürümü ne yenilikler getiriyor?

    Android 15, reklamlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak. Ayarlarda "Gizlilik ve güvenlik" bölümünün altına, hangi uygulamaların reklam göstermek için telefonunuzdaki aktivitelerinizi takip ettiğini kontrol edebileceğiniz "Reklamlar" adlı yeni bir menü eklendi.

    Bazı uygulamalar telefonunuzdaki etkinliğinizi izleyerek kişiselleştirilmiş reklamlar sağlayabilir. Android 15'teki FLEDGE API ile artık uygulamaların sizi izlemesini engelleyebilirsiniz. Bu, cihazınızdaki reklamların tamamen kaldırılacağı anlamına gelmiyor ancak verilerinizin seçilen üçüncü parti uygulamayla paylaşılmamasını sağlıyor.

    Android 15'teki diğer bir yeni özellik ise kısmi ekran kaydı yapabilme yeteneği. Ekran kaydı sırasında ekranın tamamını kaydetmek veya yayınlamak yerine artık uygulamanın yalnızca belirli bir bölümünü kaydedebileceksiniz. Bu özellik, telefonun ekranını sık sık kaydeden veya video görüşmesi sırasında telefon ekranını yayınlamak zorunda kalan kullanıcılar için yararlı olabilir.

    Diğer bir önemli gelişme ise Google'ın nihayet üçüncü parti uygulamalar için daha iyi bir kamera optimizasyonu üzerinde çalışıyor olması. Düşük ışıklı bir ortamda çekilen görüntüler artık gerçek zamanlı olarak işlenecek ve tıpkı deklanşöre bastıktan sonra göründüğü gibi size eşzamanlı, parlak bir ön izleme sunacak. üçüncü parti uygulamalar da iyileştirilmiş ön izlemeden yararlanabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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