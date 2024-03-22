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    Android 15'in ikinci geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı: Yenilikler neler?

    Android 15'in ikinci geliştirici ön izleme sürümünü yayınlandı. Yeni sürüm, uydu bağlantısı, temassız ödemeler, çoklu dil tanıma, ses tutarlılığı ve PDF dosyalarıyla ilgili yenilikler sunuyor.
    Android 15'in ikinci geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Google, Android 15 için ikinci geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, uydu bağlantısı için uzun zamandır beklenen desteğin yanı sıra temassız ödemeler, çoklu dil tanıma, ses tutarlılığı ve PDF dosyalarında etkileşim gibi konularda çeşitli iyileştirmeler getiriyor.

    Android 15 ikinci geliştirici ön izlemesi neler getiriyor?

    Geliştirici odaklı bu sürümler, bu yılın sonlarında yayınlanması planlanan son halka açık sürümde yer alacak özellikler için bir deneme alanı oluşturuyor. Google'a göre, genel beta sürümleri Nisan ve Temmuz ayları arasında test edilmeye hazır olacak.

    En son geliştirici önizleme sürümü, Android kullanıcılarının yaşadığı bazı sıkıntıları ve güvenlik endişelerini ele alıyor. Örneğin, cihazlar uydu bağlantısı kullanırken bazı hizmetlerin neden kullanılamadığı konusunda uygulamaların daha bilinçli olmasını sağlıyor. Bu aynı zamanda Android 15'in uydu mesajlaşma özelliğiyle geleceğine dair bize bilgi veriyor. Google'ın basın bülteninde yeni önizlemenin, uydu bağlantısıyla mesaj göndermek ve almak için önceden yüklenmiş RCS uygulamaları desteğini içerdiği belirtiliyor.

    Yeni sürüm, uygulamalar için ekran kaydı tespit etme yeteneği getiriliyor. Böylelikle kullanıcılar aktivitelerinin kaydedilip kaydedilmediği konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca, NFC kullanan uygulamalar için temassız ödemelerin güvenliği de geliştiriliyor.

    Yeni önizleme sürümünde, Android 14'te sunulan çoklu dil ses tanıma özelliği, kullanıcı, diller arasında geçiş yaptığında kelimelerin atlanmasını önlemek için iyileştiriliyor. 

    Bir diğer yenilik ise yeni CTA-2075 ses yüksekliği standardı desteğinin gelmesi. Böylece kullanıcılar içerik arasında geçiş yaparken farklı ses seviyeleriyle karşılaşmayacaklar. Son olarak Google, uygulamalardaki PDF özelliklerinde "önemli iyileştirmeler" yaparak, şifre korumalı dosyalar, ek açıklamalar, form düzenleme, arama ve kopyalayarak seçme desteği ekliyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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