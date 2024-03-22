Android 15'in ikinci geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı: Yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Google, Android 15 için ikinci geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, uydu bağlantısı için uzun zamandır beklenen desteğin yanı sıra temassız ödemeler, çoklu dil tanıma, ses tutarlılığı ve PDF dosyalarında etkileşim gibi konularda çeşitli iyileştirmeler getiriyor.

Android 15 ikinci geliştirici ön izlemesi neler getiriyor?

Geliştirici odaklı bu sürümler, bu yılın sonlarında yayınlanması planlanan son halka açık sürümde yer alacak özellikler için bir deneme alanı oluşturuyor. Google'a göre, genel beta sürümleri Nisan ve Temmuz ayları arasında test edilmeye hazır olacak.

En son geliştirici önizleme sürümü, Android kullanıcılarının yaşadığı bazı sıkıntıları ve güvenlik endişelerini ele alıyor. Örneğin, cihazlar uydu bağlantısı kullanırken bazı hizmetlerin neden kullanılamadığı konusunda uygulamaların daha bilinçli olmasını sağlıyor. Bu aynı zamanda Android 15'in uydu mesajlaşma özelliğiyle geleceğine dair bize bilgi veriyor. Google'ın basın bülteninde yeni önizlemenin, uydu bağlantısıyla mesaj göndermek ve almak için önceden yüklenmiş RCS uygulamaları desteğini içerdiği belirtiliyor.

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Yeni sürüm, uygulamalar için ekran kaydı tespit etme yeteneği getiriliyor. Böylelikle kullanıcılar aktivitelerinin kaydedilip kaydedilmediği konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca, NFC kullanan uygulamalar için temassız ödemelerin güvenliği de geliştiriliyor.

Yeni önizleme sürümünde, Android 14'te sunulan çoklu dil ses tanıma özelliği, kullanıcı, diller arasında geçiş yaptığında kelimelerin atlanmasını önlemek için iyileştiriliyor.

Bir diğer yenilik ise yeni CTA-2075 ses yüksekliği standardı desteğinin gelmesi. Böylece kullanıcılar içerik arasında geçiş yaparken farklı ses seviyeleriyle karşılaşmayacaklar. Son olarak Google, uygulamalardaki PDF özelliklerinde "önemli iyileştirmeler" yaparak, şifre korumalı dosyalar, ek açıklamalar, form düzenleme, arama ve kopyalayarak seçme desteği ekliyor.

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Android 15'in ikinci geliştirici ön izleme sürümü yayınlandı