iPhone'lara bulaşan ilk trojan: Face ID verilerini çalıyor!

Apple cihazlara nasıl bulaşıyor?
Trojan ilk başta, geliştiricilerin App Store'un inceleme sürecinden geçmeden uygulamalarının beta sürümlerini yayınlamasına olanak tanıyan Apple'ın TestFlight uygulaması üzerinden sunuldu. Ancak Apple, farkına vardı ve TestFlight'tan kaldırdı. Hemen ardından bilgisayar korsanları, çoğunlukla kurumsal cihazları yönetmek için kullanılan Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) profilini temel alan daha karmaşık bir yaklaşım benimsedi.
Bu profiller, şirketlerin sistemin birçok yönünü ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine ve kontrol etmesine olanak tanıyor. Ancak bilgisayar korsanlarının yaptığı şey, kullanıcıları App Store dışından uygulamayı indirmek için kötü amaçlı profili yüklemeye ikna etmek. Bu gerçekleştiğinde ihtiyaç duydukları tüm verileri toplayabiliyorlar.
Yapay zeka araçları kullanılıyor
GoldPickaxe, telefona bulaştıktan sonra yüz tanıma verilerini, kimlik belgelerini ve kısa mesajları toplayabiliyor ve bunların tümü bankacılık ve diğer finansal uygulamalardan para çekmeyi kolaylaştırıyor. Daha da kötüsü, bu biyometrik veriler daha sonra kurbanların kimliğine bürünmek ve banka hesaplarına erişmek için yapay zeka deepfake görüntüleri oluşturmak için kullanılıyor.
Rapora göre GoldDigger, henüz dünya geneline yayılmış değil ancak Group-IB, truva atının aktif bir evrim aşamasında olduğunu iddia ediyor. iOS ve iPadOS’in en son sürümlerinin bile bu trojana karşı savunmasız olduğu söyleniyor. Group-IB, Apple’ı truva atı hakkında bilgilendirdiklerini söylüyor. Muhtemelen Apple, çok geçmeden bir güncelleme yayınlayacak. Bu tür saldırılardan korunmanın en iyi yolu, güvenilmeyen kaynaklardan uygulama yüklememek.Kaynakça https://www.tomsguide.com/computing/malware-adware/first-ever-ios-trojan-discovered-and-its-stealing-face-id-data-to-break-into-bank-accounts https://9to5mac.com/2024/02/15/golddigger-trojan-ios-steal-bank-accounts/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.