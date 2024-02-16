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    iPhone'lara bulaşan ilk trojan: Face ID verilerini çalıyor!

    iOS tarihinde bir ilk! Siber güvenlik şirketi Group-IB, iOS kullanıcılarını "banka hesaplarını çalmak için" hedef alan yeni bir truva atını (GoldDigger) ortaya çıkardı.
    GoldDigger iOS trojan Tam Boyutta Gör
    GoldDigger adındaki trojan, iOS kullanıcılarının hassas verileri çalıyor. Group-IB’nin raporuna göre, GoldDigger, Android cihazlar için oluşturuldu ancak şimdi iPhone ve iPad kullanıcıları için de bir tehdit. Siber güvenlik şirket, bunun potansiyel olarak iOS için geliştirilen ilk truva atı olduğunu ve yüz tanıma verilerini, kimlik belgelerini ve hatta SMS’leri çaldığı için oldukça tehlikeli olabileceğini iddia ediyor.

    Apple cihazlara nasıl bulaşıyor?

    Trojan ilk başta, geliştiricilerin App Store'un inceleme sürecinden geçmeden uygulamalarının beta sürümlerini yayınlamasına olanak tanıyan Apple'ın TestFlight uygulaması üzerinden sunuldu. Ancak Apple, farkına vardı ve TestFlight'tan kaldırdı. Hemen ardından bilgisayar korsanları, çoğunlukla kurumsal cihazları yönetmek için kullanılan Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) profilini temel alan daha karmaşık bir yaklaşım benimsedi.

    Bu profiller, şirketlerin sistemin birçok yönünü ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine ve kontrol etmesine olanak tanıyor. Ancak bilgisayar korsanlarının yaptığı şey, kullanıcıları App Store dışından uygulamayı indirmek için kötü amaçlı profili yüklemeye ikna etmek. Bu gerçekleştiğinde ihtiyaç duydukları tüm verileri toplayabiliyorlar.

    Yapay zeka araçları kullanılıyor

    GoldPickaxe, telefona bulaştıktan sonra yüz tanıma verilerini, kimlik belgelerini ve kısa mesajları toplayabiliyor ve bunların tümü bankacılık ve diğer finansal uygulamalardan para çekmeyi kolaylaştırıyor. Daha da kötüsü, bu biyometrik veriler daha sonra kurbanların kimliğine bürünmek ve banka hesaplarına erişmek için yapay zeka deepfake görüntüleri oluşturmak için kullanılıyor.

    Rapora göre GoldDigger, henüz dünya geneline yayılmış değil ancak Group-IB, truva atının aktif bir evrim aşamasında olduğunu iddia ediyor. iOS ve iPadOS’in en son sürümlerinin bile bu trojana karşı savunmasız olduğu söyleniyor. Group-IB, Apple’ı truva atı hakkında bilgilendirdiklerini söylüyor. Muhtemelen Apple, çok geçmeden bir güncelleme yayınlayacak. Bu tür saldırılardan korunmanın en iyi yolu, güvenilmeyen kaynaklardan uygulama yüklememek.

    Kaynakça https://www.tomsguide.com/computing/malware-adware/first-ever-ios-trojan-discovered-and-its-stealing-face-id-data-to-break-into-bank-accounts https://9to5mac.com/2024/02/15/golddigger-trojan-ios-steal-bank-accounts/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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