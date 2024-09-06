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    Oppo Find X8 serisinde “buzul batarya” teknolojisini göreceğiz

    Uzun bir süredir sızıntılarla kendini gösteren Oppo’nun yeni amiral gemisi serisi Find X8, şimdi de sahip olacağı batarya teknolojisi ile adından bahsettiriyor.

    Oppo Find X8 serisinde “buzul batarya” teknolojisini göreceğiz Tam Boyutta Gör

    Oppo’nun Find X8 serisi, yeni nesil bir batarya teknolojisi ile geliyor. Şirketin ürün müdürü Zhou Yibao, bu cihazlarda silikon-karbon anodlu bataryaların kullanılacağını doğruladı. Oppo, bu bataryalara “buzul bataryası” adını veriyor. Bu yeni teknoloji, geleneksel grafit bataryalara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Öne çıkan rakam ise 763Wh/L ile sektörde lider bir yoğunluk sunması. Bu teknoloji sayesinde daha kompakt alanlarda daha büyük kapasitelere sahip bataryalar üretilebiliyor.

    Oppo Find X8 serisinin bataryaları hakkında gelen duyumlara göre, Find X8 modelinde 5600 mAh, Find X8 Pro’da 5700 mAh, Find X8 Ultra’da ise 6100 ya da 6200 mAh kapasitelere yer verilecek. Karşılaştırmak gerekirse, bir önceki Find X7 serisinde 5000 mAh bataryalar kullanılmıştı. Yeni batarya teknolojisi, daha önce OnePlus Ace 3 Pro modelinde kullanılmış ve bu bataryanın enerji yoğunluğunun grafit bataryalara göre %23,1 oranında daha yüksek olduğu bildirilmişti. Ayrıca, Honor Magic V2 ve V3 gibi ince katlanabilir cihazlarda da bu teknoloji kullanıldı.

    Oppo’nun ürün yöneticisi ayrıca, bu yeni bataryaların %6 oranında negatif elektrot silikon-karbon içeriğiyle sektörde bir ilke imza attığını belirtti. Teknik olarak, silikon oranının artması enerji yoğunluğunu da yükseltiyor. Ancak, anottaki silikon oranını artırmanın da belli sınırlamaları bulunuyor. Oppo, CATL ile yaptığı iş birliği çerçevesinde önümüzdeki 1 ila 3 yıl içinde bu alanda önemli gelişmeler kaydetmeyi planlıyor. Bu iş birliği, gelecekteki Find X serisi cihazlarda daha uzun batarya ömrü sağlamayı hedefliyor.

    Yeni batarya teknolojisinin sınırlarını zorlayan Oppo, bu sayede kullanıcılara daha uzun pil ömrü sunmayı amaçlarken, cihazların genel kullanım süresinden de ödün vermiyor. Bu gelişmeler, özellikle batarya teknolojisinin gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    el yapımı mı ev yapımı mı güvercin göğsü yorumları büyümek istemiyorum dershane gerekli mi rehberden silinen kişi whatsapp neden silinmiyor

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