Oppo Find X8 serisinde “buzul batarya” teknolojisini göreceğiz

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Oppo’nun Find X8 serisi, yeni nesil bir batarya teknolojisi ile geliyor. Şirketin ürün müdürü Zhou Yibao, bu cihazlarda silikon-karbon anodlu bataryaların kullanılacağını doğruladı. Oppo, bu bataryalara “buzul bataryası” adını veriyor. Bu yeni teknoloji, geleneksel grafit bataryalara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Öne çıkan rakam ise 763Wh/L ile sektörde lider bir yoğunluk sunması. Bu teknoloji sayesinde daha kompakt alanlarda daha büyük kapasitelere sahip bataryalar üretilebiliyor.

Oppo Find X8 serisinin bataryaları hakkında gelen duyumlara göre, Find X8 modelinde 5600 mAh, Find X8 Pro’da 5700 mAh, Find X8 Ultra’da ise 6100 ya da 6200 mAh kapasitelere yer verilecek. Karşılaştırmak gerekirse, bir önceki Find X7 serisinde 5000 mAh bataryalar kullanılmıştı. Yeni batarya teknolojisi, daha önce OnePlus Ace 3 Pro modelinde kullanılmış ve bu bataryanın enerji yoğunluğunun grafit bataryalara göre %23,1 oranında daha yüksek olduğu bildirilmişti. Ayrıca, Honor Magic V2 ve V3 gibi ince katlanabilir cihazlarda da bu teknoloji kullanıldı.

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Oppo’nun ürün yöneticisi ayrıca, bu yeni bataryaların %6 oranında negatif elektrot silikon-karbon içeriğiyle sektörde bir ilke imza attığını belirtti. Teknik olarak, silikon oranının artması enerji yoğunluğunu da yükseltiyor. Ancak, anottaki silikon oranını artırmanın da belli sınırlamaları bulunuyor. Oppo, CATL ile yaptığı iş birliği çerçevesinde önümüzdeki 1 ila 3 yıl içinde bu alanda önemli gelişmeler kaydetmeyi planlıyor. Bu iş birliği, gelecekteki Find X serisi cihazlarda daha uzun batarya ömrü sağlamayı hedefliyor.

Yeni batarya teknolojisinin sınırlarını zorlayan Oppo, bu sayede kullanıcılara daha uzun pil ömrü sunmayı amaçlarken, cihazların genel kullanım süresinden de ödün vermiyor. Bu gelişmeler, özellikle batarya teknolojisinin gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

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