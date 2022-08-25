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    Anlık Bildirim

    Android Automotive 13 dağıtıma başladı

    Android Automotive 13 araç içi bilgi platformu sürücünün verimliliğine odaklanmış pek çok yenilik ile geliyor. Gizlilik paneli, Ultra Wide Band desteği bunlar arasında. 
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    Android Automotive 13
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    Uzun bir süre Android Auto ile araç eğlence sistemlerine bağlanarak farklı bir arayüz deneyimi sunan Google yavaş yavaş Android Automotive dahili işletim sistemini yaygınlaştırmaya başladı. Android Automotive 13 indirmeye sunuldu.

    Android Automotive 13 neler sunuyor?

    Android Automotive anlaşmalı üreticilerin doğrudan ekranlara entegre ettiği bir işletim sistemi. Yani kablolu veya kablosuz olarak Android telefonlarınızı bağlamanız gerekmiyor. Bir tablet donanımı barındıran bu araçlar bilgi ekranını akıcı bir şekilde kullanmanızı sağlıyor.

    Android Automotive 13 ile birlikte kamera alt sistemine daha fazla yetenek eklendi. Böylece üçüncü taraf uygulamalar kameralara eriştiğinde ana panelde de akıcılık bozulmadan kameralar takip edilebilecek. Ayrıca kesinti olmadan kameralar değiştirilebilecek.

    Diğer yenilikler ise Android 12 sürümünde yer alan gizlilik paneli, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarının iyileştirilmesi, Ultra Wide Band ile uyumlu aksesuarların takibi, kullanıcı yönetiminin iyileştirilmesi, telemetri ve gizlilik sensörlerinin geliştirilmesi şeklinde sıralanıyor. Android Automotive her ne kadar tam bir işletim sistemi olsa da araç hareket halindeyken sürücünün dikkatini dağıtacak video oynatma gibi pek çok fonksiyon devre dışı kalıyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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