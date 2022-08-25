Android Automotive 13 dağıtıma başladı

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Uzun bir süre Android Auto ile araç eğlence sistemlerine bağlanarak farklı bir arayüz deneyimi sunan Google yavaş yavaş Android Automotive dahili işletim sistemini yaygınlaştırmaya başladı. Android Automotive 13 indirmeye sunuldu.

Android Automotive 13 neler sunuyor?

Android Automotive anlaşmalı üreticilerin doğrudan ekranlara entegre ettiği bir işletim sistemi. Yani kablolu veya kablosuz olarak Android telefonlarınızı bağlamanız gerekmiyor. Bir tablet donanımı barındıran bu araçlar bilgi ekranını akıcı bir şekilde kullanmanızı sağlıyor.

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Android Automotive 13 ile birlikte kamera alt sistemine daha fazla yetenek eklendi. Böylece üçüncü taraf uygulamalar kameralara eriştiğinde ana panelde de akıcılık bozulmadan kameralar takip edilebilecek. Ayrıca kesinti olmadan kameralar değiştirilebilecek.

Diğer yenilikler ise Android 12 sürümünde yer alan gizlilik paneli, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarının iyileştirilmesi, Ultra Wide Band ile uyumlu aksesuarların takibi, kullanıcı yönetiminin iyileştirilmesi, telemetri ve gizlilik sensörlerinin geliştirilmesi şeklinde sıralanıyor. Android Automotive her ne kadar tam bir işletim sistemi olsa da araç hareket halindeyken sürücünün dikkatini dağıtacak video oynatma gibi pek çok fonksiyon devre dışı kalıyor.

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Android Automotive 13 tanıtıldı: İşte özellikleri