Ford Mondeo'nun üretimi sona erdi

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Ford Mondeo'nun Avrupa'da bir geleceği olmadığı geçtiğimiz yıl resmi olarak açıklanmıştı. İşte beklenen oldu ve otomobilin üretimi 29 yılın ardından sona erdi. Bu haftanın başında Valensiya'daki fabrikada Mondeo'nun son örneği banttan indi.

Markanın ilk global modeli olarak 1992 yılında üretim hayatına başlayan Ford Mondeo, dördüncü jenerasyonuyla günümüze kadar gelmeyi başardı. D segmentinde yer alan büyük bir sedan olarak Ford'un temel modellerinden biriydi ancak son yıllarda aynı segmentte yer alan diğer modeller gibi satışları büyük oranda düştü. Öyle ki, Mondeo'nun bulunduğu segment 2000 yılından bu yana yüzde 80 daralmış durumda.

Ford Mondeo'nun önü alınamayan SUV trendine kurban gittiğini söylemek mümkün. Zira bir Ford yetkilisi, Autocar'a yaptığı açıklamada, değişen müşteri tercihlerinin Mondeo üretiminin sonlandırılmasındaki ana neden olduğunu belirtmiş. ABD'li üretici zaten Avrupa pazarında popüler olan SUV ve crossover modellere odaklanacağını daha önce duyurmuştu.

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Bazı okurlarımızın aklına geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni Ford Mondeo gelebilir. Evet beşinci nesil Mondeo yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle ortaya çıktı fakat bu model sadece Çin pazarına özel olacak. Zira dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından biri olan Çin'de hala sedan modellere yönelik büyük bir ilgi var. Avrupa'da ise Ford'un SUV/CUV sınıfında olmayan binek modellerinden sadece Fiesta ve Focus kaldı.

Valensiya fabrikasındaki boşluk 2.5 litre Atkinson çevrimli hibrit motorun üretimiyle doldurulacak. Kuga, Galaxy ve S-Max modellerinde kullanılan bu motor şu anda Meksika'da üretiliyor.

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