Android'de telefon sıfırlansa bile silinmeyen zararlı uygulama tehlikesi

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Symantec uzmanları, Xhelper adlı yeni bir kötü niyetli Android uygulamasını keşfetti. En can sıkıcı olan tarafı da bu zararlı uygulamadan kurtulmanın çok zor olması. Çünkü kendini yeniden yükleyebildiği gibi yüklü uygulamalar listesinde de görünmüyor.

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Ayrıca, akıllı telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürmeniz bile bu virüsten kurtulmanıza yardımcı olmuyor ve uygulama hala cihazınızda kalmaya devam ediyor. Yaptığı şey ise akıllı telefonun ekranında çeşitli reklamlar göstermek.

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Bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmeyin

Symantec uzmanları Xhelper zararlısının kodunun hala geliştirilme sürecinde olduğunu düşünüyor. Yani kullanıcılar için daha da karmaşık ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Şu anda neredeyse 50.000 akıllı telefona virüs bulaşmış durumda.

Zararlı uygulama her ay ortalama 2.400 akıllı telefona bulaşıyor. Symantec, kötü amaçlı uygulamalardan korunabilmeleri için kullanıcılara cihazlarını güncel tutmalarını, bilinmeyen kaynaklardan dosya indirmemlerini ve verilerini sık sık yedeklemelerini öneriyor.