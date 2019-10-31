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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android'de telefon sıfırlansa bile silinmeyen zararlı uygulama tehlikesi

    Symantec uzmanları, kendisini kullanıcılardan gizleyerek Android cihazları reklam çöplüğüne çeviren yeni bir zararlı uygulama keşfetti. Xhelper, cihaz fabrika ayarlarına sıfırlansa bile silinmiyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Android'de telefon sıfırlansa bile silinmeyen zararlı uygulama tehlikesi
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    Symantec uzmanları, Xhelper adlı yeni bir kötü niyetli Android uygulamasını keşfetti. En can sıkıcı olan tarafı da bu zararlı uygulamadan kurtulmanın çok zor olması. Çünkü kendini yeniden yükleyebildiği gibi yüklü uygulamalar listesinde de görünmüyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 11 başarılı olursa iPhone 12 de LCD ekranla gelebilir"

    Ayrıca, akıllı telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürmeniz bile bu virüsten kurtulmanıza yardımcı olmuyor ve uygulama hala cihazınızda kalmaya devam ediyor. Yaptığı şey ise akıllı telefonun ekranında çeşitli reklamlar göstermek.

    Android'de telefon sıfırlansa bile silinmeyen zararlı uygulama tehlikesi
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    Bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmeyin

    Symantec uzmanları Xhelper zararlısının kodunun hala geliştirilme sürecinde olduğunu düşünüyor. Yani kullanıcılar için daha da karmaşık ve tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Şu anda neredeyse 50.000 akıllı telefona virüs bulaşmış durumda.

    Zararlı uygulama her ay ortalama 2.400 akıllı telefona bulaşıyor. Symantec, kötü amaçlı uygulamalardan korunabilmeleri için kullanıcılara cihazlarını güncel tutmalarını, bilinmeyen kaynaklardan dosya indirmemlerini ve verilerini sık sık yedeklemelerini öneriyor.



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