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    One UI 7 güncellemesi nasıl ilerleyecek? Hangi telefonlar ne zaman güncellemeye kavuşabilir?

    Samsung uzun bir süredir yeni güncellemesi One UI 7 üzerinde çalışıyor. Ancak Samsung kullanıcılarının akıllarında tek bir soru var: Hangi telefonlar bu güncellemeyi alacak?

    One UI 7 güncellemesi nasıl ilerleyecek? Tam Boyutta Gör

    Samsung, uzun süren bekleyişin ardından, One UI 7’nin beta sürümünü Kasım ayı başında Galaxy S24 serisi için yayınladı. Aslında bu tarih, kararlı sürümün piyasaya çıkması gereken dönem olarak öne çıkıyordu. Ancak, One UI 7’nin resmi duyurusu Galaxy S25 serisiyle birlikte gerçekleşecek ve bu serinin kutusundan One UI 7 yüklü olarak çıkması bekleniyor. Peki, önceki Galaxy modellerine bu güncelleme ne zaman gelecek?

    Şirket, One UI 7’nin dağıtımıyla ilgili henüz net bir takvim paylaşmadı. Ekim ayında yapılan açıklamada, yeni kullanıcı arayüzünün Galaxy S25 serisiyle birlikte sunulacağı belirtilmişti. Bununla birlikte, ortaya çıkan bazı sızıntılar, One UI 7’nin Şubat ayının ilk haftalarında dağıtılabileceğini işaret ediyor.

    Her zamanki gibi, güncellemeyi ilk olarak Galaxy S23 ve Galaxy S22 serisi gibi üst düzey modellerin alması bekleniyor. Bu cihazları Galaxy Z Flip 6 ve Fold 6 gibi diğer amiral gemileri takip edecek. Daha sonra orta ve giriş segmentindeki cihazlara geçiş yapılacak.

    One UI 7, uzun zamandır beklenen birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Öncelikle, animasyonlar artık çok daha akıcı, bu da uygulamalar arası geçiş ve çoklu görev deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Kamera uygulamasında yapılan düzenlemeler, kullanım kolaylığını artırırken, modlar ve yakınlaştırma seviyeleri arasında tek elle geçiş yapmayı da kolaylaştırıyor.

    Samsung, sonunda dikey bir uygulama çekmecesi sunarak kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği hayata geçirdi. İsteyenler yatay görünüme geri dönebiliyor, ancak çoğu kullanıcının dikey düzeni tercih edeceği düşünülüyor.

    Bir diğer dikkat çeken yenilik ise "Now Bar". Apple’ın Dinamik Ada tasarımına benzer bir işlev sunan bu özellik, kilit ekranında müzik, hatırlatıcı, çevirmen ve kronometre gibi birçok işleve yönelik bilgi gösteriyor. Ayrıca, bildirim merkezi ve Hızlı Ayarlar panelini ayrı ayrı kaydırma hareketleriyle açma seçeneği de kullanıcıya sunuluyor.

    One UI 7, pil göstergesini ve yerleşik uygulama simgelerini yeniden tasarlarken, adaptif şarj seçenekleri de ekliyor. Kullanıcılar artık pil şarjını %80 ile sınırlama gibi ayarları tercih edebiliyor. Yeni widget’lar ve gelişmiş Galaxy AI özellikleri de bu sürümün öne çıkan detayları arasında.

    Ayrıca, Samsung’un Gemini AI’yı Takvim, Notlar ve Hatırlatıcı gibi uygulamalara entegre ettiği bildiriliyor. Bu yenilikler, One UI 7’yi şimdiye kadarki en kapsamlı güncellemelerden biri haline getiriyor ve kullanıcılar için heyecan verici bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 21 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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