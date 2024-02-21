Xiaomi HyperOS bir modele daha geliyor: Redmi Note 11 için hazır

Tam Boyutta Gör Son dönemde güncelleme çalışmalarına hız veren Xiaomi, HyperOS'un dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve hemen ardından üst ve orta seviye cihazlara ulaşmıştı. Şimdi de HyperOS, 2021'de tanıtılan Redmi Note 11 modeline geliyor.

Redmi Note 11 için HyperOS hazır

XiaomiUI'nin haberine göre, Redmi Note 11 için HyperOS testleri halihazırda tamamlandı veçok yakında genel kullanıma sunulacak. Aktarıldığı kadarıyla ''OS1.0.1.0.TGCMIXM'' yapı numarasıyla gelen güncelleme, Ocak ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Ancak yeni sürümün Android 13 tabanlı olduğunu belirtelim. Yani HyperOS güncellemesi ile artık son büyük güncellemesini almış olacak.

Kaçıranlar için Redmi Note 11, 90Hz 6.43 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci, 33W şarj 5.000mAh pil kapasitesi ve Android 11 tabanlı MIUI 13 ile piyasaya sürüldü. Yakın zamanda ise Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne güncellenen cihaz, çok yakında HyperOS işletim sistemine kavuşacak. Kontrol etmek için Ayarlar menüsü üzerinden, ''Telefon Hakkında'' ve "MIUI Sürümü" bölümüne göz atabilirsiniz.

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HyperOS neler sunuyor?

HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

HyperOS güncellemesi alacak modeller

Xiaomi

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro/ Dimensity Edition, Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 LE, Xiaomi 11 Lite 4G, Xiaomi 11 Lite 5G, Xiaomi 11i / Hypercharge, Xiaomi 11X, Xiaomi 11X Pro, Xiaomi 11 Pro

Xiaomi Mi 11, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11i

Xiaomi MIX 4, Xiaomi MIX FOLD, Xiaomi MIX FOLD 2, Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi Civi, Xiaomi Civi 1S, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5, Xiaomi 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, Xiaomi 6 Pro, Xiaomi Max 14

Redmi

Redmi K40, Redmi K40S, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro Plus, Redmi K40 Gaming

Redmi K50, Redmi K50i, Redmi K50i Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming, Redmi K50 Pro

Redmi K60, K60e, K60 Pro, K60 Ultra

Redmi 11 Prime / 5G

Redmi 12, Redmi 12C

Redmi Note 10 5G, Redmi 10 Pro, Redmi 10S, Redmi 10 Pro 5G

Redmi Note 11, Redmi 11 Pro, Redmi 11 Pro Plus, Redmi 11 4G, Redmi 11T, Redmi 11 Pro 5G, Redmi 11 Pro Plus 5G, Redmi 11E, Redmi 11S 5G, Redmi 11 SE, Redmi 11T Pro, Redmi 11T Pro Plus, Redmi 11R

Redmi Note 12, Redmi 12 Pro, Redmi 12 Pro Plus, Redmi 12 Pro Explorer, Redmi 12 Pro Speed, Redmi 12 Pro 4G, Redmi 12S, Redmi 12 Turbo, Redmi 12R, Redmi 12R Pro, Redmi 12 5G

Redmi Note 13 5G, Redmi 13 Pro, Redmi 13 Pro Plus

Redmi Pad, Redmi Pad SE

Poco

POCO M6 Pro

POCO F5, POCO F5 Pro

POCO C55

POCO X5 Pro 5G, POCO X5 5G

POCO M5, POCO M5s

POCO X4 GT, X4 Pro 5G

POCO F4, POCO F4 GT

POCO F5, POCO F5 Pro

POCO M4 5G, POCO M4 Pro, POCO M4 Pro 5G

POCO F3, POCO F3 GT

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Xiaomi HyperOS bir modele daha geliyor: Redmi Note 11 için hazır