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    Xiaomi HyperOS bir modele daha geliyor: Redmi Note 11 için hazır

    Xiaomi, MIUI sisteminin yerine alacak HyperOS güncellemesinin dağıtımını sürdürüyor. Son olarak HyperOS, Redmi Note 11 modeli için tamamlandı. İşte detaylar... 
    Xiaomi HyperOS bir modele daha geliyor: Redmi Note 11 için hazır Tam Boyutta Gör
    Son dönemde güncelleme çalışmalarına hız veren XiaomiHyperOS'un dağıtımına hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 ve hemen ardından üst ve orta seviye cihazlara ulaşmıştı. Şimdi de HyperOS, 2021'de tanıtılan Redmi Note 11 modeline geliyor.

    Redmi Note 11 için HyperOS hazır

    XiaomiUI'nin haberine göre, Redmi Note 11 için HyperOS testleri halihazırda tamamlandı veçok yakında genel kullanıma sunulacak. Aktarıldığı kadarıyla ''OS1.0.1.0.TGCMIXM'' yapı numarasıyla gelen güncelleme, Ocak ayı güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Ancak yeni sürümün Android 13 tabanlı olduğunu belirtelim. Yani  HyperOS güncellemesi ile artık son büyük güncellemesini almış olacak.

    Kaçıranlar için Redmi Note 11, 90Hz 6.43 inç AMOLED ekranQualcomm Snapdragon 680 işlemci33W şarj 5.000mAh pil kapasitesi ve Android 11 tabanlı MIUI 13 ile piyasaya sürüldü. Yakın zamanda ise Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümüne güncellenen cihaz, çok yakında HyperOS işletim sistemine kavuşacak. Kontrol etmek için Ayarlar menüsü üzerinden, ''Telefon Hakkında'' ve "MIUI Sürümü" bölümüne göz atabilirsiniz.

    HyperOS neler sunuyor?

    HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

    Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

    HyperOS güncellemesi alacak modeller

    Xiaomi

    • Xiaomi 13, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13T Pro
    • Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro/ Dimensity Edition, Xiaomi 12 Lite
    • Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 LE, Xiaomi 11 Lite 4G, Xiaomi 11 Lite 5G, Xiaomi 11i / Hypercharge, Xiaomi 11X, Xiaomi 11X Pro, Xiaomi 11 Pro
    • Xiaomi Mi 11, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11i
    • Xiaomi MIX 4, Xiaomi MIX FOLD, Xiaomi MIX FOLD 2, Xiaomi MIX FOLD 3
    • Xiaomi Civi, Xiaomi Civi 1S, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Civi 3
    • Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5, Xiaomi 5 Pro 12.4
    • Xiaomi Pad 6, Xiaomi 6 Pro, Xiaomi Max 14

    Redmi

    • Redmi K40, Redmi K40S, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro Plus, Redmi K40 Gaming
    • Redmi K50, Redmi K50i, Redmi K50i Pro, Redmi K50 Ultra, Redmi K50 Gaming, Redmi K50 Pro
    • Redmi K60, K60e, K60 Pro, K60 Ultra
    • Redmi 11 Prime / 5G
    • Redmi 12, Redmi 12C
    • Redmi Note 10 5G, Redmi 10 Pro, Redmi 10S, Redmi 10 Pro 5G
    • Redmi Note 11, Redmi 11 Pro, Redmi 11 Pro Plus, Redmi 11 4G, Redmi 11T, Redmi 11 Pro 5G, Redmi 11 Pro Plus 5G, Redmi 11E, Redmi 11S 5G, Redmi 11 SE, Redmi 11T Pro, Redmi 11T Pro Plus, Redmi 11R
    • Redmi Note 12, Redmi 12 Pro, Redmi 12 Pro Plus, Redmi 12 Pro Explorer, Redmi 12 Pro Speed, Redmi 12 Pro 4G, Redmi 12S, Redmi 12 Turbo, Redmi 12R, Redmi 12R Pro, Redmi 12 5G
    • Redmi Note 13 5G, Redmi 13 Pro, Redmi 13 Pro Plus
    • Redmi Pad, Redmi Pad SE

    Poco

    • POCO M6 Pro
    • POCO F5, POCO F5 Pro
    • POCO C55
    • POCO X5 Pro 5G, POCO X5 5G
    • POCO M5, POCO M5s
    • POCO X4 GT, X4 Pro 5G
    • POCO F4, POCO F4 GT
    • POCO F5, POCO F5 Pro
    • POCO M4 5G, POCO M4 Pro, POCO M4 Pro 5G
    • POCO F3, POCO F3 GT
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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