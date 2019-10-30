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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 başarılı olursa iPhone 12 de LCD ekranla gelebilir

    Geçen ay tanıtılan iPhone 11'in satışları son derece iyi gidiyor. Akıllı telefonun popülaritesi bu şekilde devam ederse Apple, gelecek yılki iPhone 12'de de LCD ekran kullanmayı sürdürebilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone 11 başarılı olursa iPhone 12 de LCD ekranla gelebilir
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    Eylül ayında tanıtılan yeni nesil üç iPhone'dan biri olan iPhone 11'in satışları oldukça iyi gidiyor. Geçen yılki iPhone XR'ın başarısını tekrarlaması beklenen akıllı telefon, 2020'nin ilk yarısında en çok satan akıllı telefonlardan biri olacak gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretimini azaltacak"

    iPhone 11'in popülaritesi bir sonraki yıl piyasaya sürülecek devam modeli için belirleyici bir unsur olacak. Gelen haberlere bakılırsa Apple, iPhone 11'in iyi bir satış grafiği çizmesi durumunda iPhone 12 modelinde IPS LCD ekran kullanmaya devam edebilir. Muhtemelen öyle de olacak.

    iPhone 11 başarılı olursa iPhone 12 de LCD ekranla gelebilir
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    Çoğu müşteri ucuz model istiyor

    Daha önceki tüm söylentiler 2020 yılında piyasaya sürülecek tüm yeni iPhone'larda (iPhone SE 2 hariç) OLED ekran kullanılacağı yönündeydi. Doğal olarak bu durum iPhone 12'nin fiyatının da yükselmesine neden olacak.

    Ancak iPhone XR ve iPhone 11'in başarısı yeni bir iPhone satın almak isteyen çoğu kişinin daha fazla para ödemeye istekli olmadığını gösteriyor. Apple da mevcut tabloyu değerlendirerek kendi stratejisine en uygun kararı verecek.



    https://www.feng.com/iPhone/news/2019-10-30/_702983.shtml Yorum Yaz
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    .PanxeR. 2 dk.
    Kesinlikle gelmeli , yeni nesil LCD ekranlar huawei ve apple ın kullandıkları renk kalitesi ve açı olarak pixel kapatma ve her pixel in kendi ışığını üretmesi dışında neredeyse oled kalitesine erişti. ekranın lcd olması sadece alırken ucuza almanızı sağlamıyor aynı zamamda kırarsanız da daha ucuz değişim yaptırmak istersenizde daha ucuz ekstra olarak oled yanığı tehlikesi de yok
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    Ussuz 20 dk.
    Alan kullanıcı sanki ona bakıyor. Alan arkada ısırılmış elma var mı ona bakıyor. Sen TFT ekran bile koysan olur applecim kasma bu kadar:D
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    koyunsavar 43 dk.
    Başarılı olursa başarısı lcd ekrandan değil ucuz oluşundan olacak.
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