iPhone 11 başarılı olursa iPhone 12 de LCD ekranla gelebilir

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Eylül ayında tanıtılan yeni nesil üç iPhone'dan biri olan iPhone 11'in satışları oldukça iyi gidiyor. Geçen yılki iPhone XR'ın başarısını tekrarlaması beklenen akıllı telefon, 2020'nin ilk yarısında en çok satan akıllı telefonlardan biri olacak gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretimini azaltacak"

iPhone 11'in popülaritesi bir sonraki yıl piyasaya sürülecek devam modeli için belirleyici bir unsur olacak. Gelen haberlere bakılırsa Apple, iPhone 11'in iyi bir satış grafiği çizmesi durumunda iPhone 12 modelinde IPS LCD ekran kullanmaya devam edebilir. Muhtemelen öyle de olacak.

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Çoğu müşteri ucuz model istiyor

Daha önceki tüm söylentiler 2020 yılında piyasaya sürülecek tüm yeni iPhone'larda (iPhone SE 2 hariç) OLED ekran kullanılacağı yönündeydi. Doğal olarak bu durum iPhone 12'nin fiyatının da yükselmesine neden olacak.

Ancak iPhone XR ve iPhone 11'in başarısı yeni bir iPhone satın almak isteyen çoğu kişinin daha fazla para ödemeye istekli olmadığını gösteriyor. Apple da mevcut tabloyu değerlendirerek kendi stratejisine en uygun kararı verecek.

https://www.feng.com/iPhone/news/2019-10-30/_702983.shtml