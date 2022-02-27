Android telefonlarda yeni tehlike: Xenomorph kötü amaçlı yazılımı ortaya çıktı

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Android kullanıcılarını tehdit eden Xenomorph kötü amaçlı yazılımı ortaya çıktı. Dolandırıcılık ve siber suç önleme şirketi ThreatFabric araştırmacıları tarafından Cleaner gibi performans arttırıcı uygulamalarda tespit edilen Xenomorph, kullanıcıların banka hesaplarının ele geçirilmesini sağlıyor.

50.000'den fazla cihaza bulaştı

Bildirilenlere göre Alien bankacılık Truva atı yazılımına benzer bir koda sahip olan ve hassas finansal bilgileri çalmayı amaçlayan yeni yazılım, cihaza yüklendikten sonra kullanıcıdan Erişilebilirlik Hizmeti İzinlerini talep ediyor. Bu izinlerin verilmesi ile birlikte kullanıcıların banka hesaplarından yetkisiz işlemler gerçekleştirilmesini sağlayan virüs, tüm bunları yaparken kısa mesaj bildirimlerini devre dışı bırakıyor.

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Günümüzde İspanya, Portekiz, İtalya ve Belçika gibi birçok Avrupa'lı finans kuruluşunu tehdit eden Xenomorph'un henüz "geliştirilme aşamasında" olması sebebiyle güçlü bir tehdit yaratmadığını söyleyen ThreatFabric, yazılımın gelecekte tam potansiyeline ulaşarak tehlikeli bir hale dönüşebileceğini dile getirdi. Yeni bilgilerden yola çıkarak kullanıcıların Google Play Store’da yer alan ve performans arttırma vaadi taşıyan bilinmeyen uygulamalara dikkat etmelerini öneriyoruz.

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