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    Birçok Android telefon, önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımlarla geliyor

    Android bir telefon satın alırken içerisinde önceden yüklenmiş birçok uygulama bulunmakta. Önceden yüklü bu uygulamalar yüzünden cihazınıza virüs bulaşması da oldukça muhtemel. İşte detaylar:
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    Android telefonlar önceden yüklenmiş virüslerle geliyor Tam Boyutta Gör
    Google Play Store, kötü amaçlı yazılım, reklam yazılımı, casus yazılımı veya sahte yazılım içeren uygulamaları barındırmasıyla çokça gündeme geldi. Örneğin geçtiğimiz ay 100 milyondan fazla indirilen 60 Android uygulamasında kötü amaçlı yazılım keşfedildi.

    Milyonlarca uygun fiyatlı Android telefon, önceden yüklenmiş çok sayıda uygulamayla birlikte geldiğini düşünürsek bilgisayar korsanlarının bu uygulamalardan herhangi birine kötü amaçlı yazılım yüklemesi, telefonunuzu hacklemesini oldukça kolaylaştırabilir.

    Android telefonunuzda kötü amaçlı yazılımlar olabilir

    Araştırmacılar, önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımlarla birlikte gelen Android cihazların artan eğilimi hakkında alarm veriyor. Play Store'dan indirdiğiniz bir uygulamayı kolayca kaldırabilseniz de sistem uygulamalarına veya cihaz yazılımına gömülü kötü amaçlı yazılımları kaldırmak oldukça zorlu bir iş.

    Trend Micro tarafından analiz edilen ürün yazılımı görüntülerinin çoğu sessiz eklentiler olarak tanımlanan kod parçaları içeriyor. Bu eklentilerden bazıları, siber suçluların Android cihazların kiralanmasına ve bunları oturum açma kimlik bilgilerini veya diğer hassas kullanıcı bilgilerini çalmak için kullanmasına izin vermekte. 

    8.9 milyon Android cihazına sessiz eklenti yüklendi

    Android telefonlar önceden yüklenmiş virüslerle geliyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, büyük bir kısmı Doğu Avrupa ve Güneydoğu Asya'da yoğunlaşan milyonlarca virüslü cihazın dünya çapında kullanımda olduğunu tahmin ediyor. İlginç bir şekilde, suçluların kendileri 8.9 milyon Android cihaza sessiz eklenti yüklediklerini iddia ediyorlar.
    Android telefonlar önceden yüklenmiş virüslerle geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu sebeplerden ötürü Google, Google Play Protect'i hassaslaştırmak ve Android cihazlara önceden yüklenmiş uygulamaları kötü amaçlı davranışlara karşı izlemek üzere yeteneklerini genişletmek için önemli çabalar harcamakta. Araştırmacıların konu ile ilgili tavsiyesi ise daha iyi tedarik zinciri güvenliğine sahip olan (Samsung ve Google gibi) firmalardan cihazınızı tercih etmenizi söylüyor.
    Kaynakça https://www.blackhat.com/asia-23/briefings/schedule/index.html#behind-the-scenes-how-criminal-enterprises-pre-infect-millions-of-mobile-devices-31235 https://www.techspot.com/news/98667-millions-android-phones-come-pre-installed-malware-there.html
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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