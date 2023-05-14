Birçok Android telefon, önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımlarla geliyor

Tam Boyutta Gör Google Play Store, kötü amaçlı yazılım, reklam yazılımı, casus yazılımı veya sahte yazılım içeren uygulamaları barındırmasıyla çokça gündeme geldi. Örneğin geçtiğimiz ay 100 milyondan fazla indirilen 60 Android uygulamasında kötü amaçlı yazılım keşfedildi.

Milyonlarca uygun fiyatlı Android telefon, önceden yüklenmiş çok sayıda uygulamayla birlikte geldiğini düşünürsek bilgisayar korsanlarının bu uygulamalardan herhangi birine kötü amaçlı yazılım yüklemesi, telefonunuzu hacklemesini oldukça kolaylaştırabilir.

Android telefonunuzda kötü amaçlı yazılımlar olabilir

Araştırmacılar, önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımlarla birlikte gelen Android cihazların artan eğilimi hakkında alarm veriyor. Play Store'dan indirdiğiniz bir uygulamayı kolayca kaldırabilseniz de sistem uygulamalarına veya cihaz yazılımına gömülü kötü amaçlı yazılımları kaldırmak oldukça zorlu bir iş.

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Trend Micro tarafından analiz edilen ürün yazılımı görüntülerinin çoğu sessiz eklentiler olarak tanımlanan kod parçaları içeriyor. Bu eklentilerden bazıları, siber suçluların Android cihazların kiralanmasına ve bunları oturum açma kimlik bilgilerini veya diğer hassas kullanıcı bilgilerini çalmak için kullanmasına izin vermekte.

8.9 milyon Android cihazına sessiz eklenti yüklendi

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, büyük bir kısmı Doğu Avrupa ve Güneydoğu Asya'da yoğunlaşan milyonlarca virüslü cihazın dünya çapında kullanımda olduğunu tahmin ediyor. İlginç bir şekilde, suçluların kendileri 8.9 milyon Android cihaza sessiz eklenti yüklediklerini iddia ediyorlar.

Tam Boyutta Gör Bu sebeplerden ötürü Google, Google Play Protect'i hassaslaştırmak ve Android cihazlara önceden yüklenmiş uygulamaları kötü amaçlı davranışlara karşı izlemek üzere yeteneklerini genişletmek için önemli çabalar harcamakta. Araştırmacıların konu ile ilgili tavsiyesi ise daha iyi tedarik zinciri güvenliğine sahip olan (Samsung ve Google gibi) firmalardan cihazınızı tercih etmenizi söylüyor.

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Android telefonlar önceden yüklenmiş virüslerle geliyor