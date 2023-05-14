Birçok Android telefon, önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımlarla geliyor

- Android telefonunuzda kötü amaçlı yazılımlar olabilir
- 8.9 milyon Android cihazına sessiz eklenti yüklendi
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Milyonlarca uygun fiyatlı Android telefon, önceden yüklenmiş çok sayıda uygulamayla birlikte geldiğini düşünürsek bilgisayar korsanlarının bu uygulamalardan herhangi birine kötü amaçlı yazılım yüklemesi, telefonunuzu hacklemesini oldukça kolaylaştırabilir.
Android telefonunuzda kötü amaçlı yazılımlar olabilir
Araştırmacılar, önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımlarla birlikte gelen Android cihazların artan eğilimi hakkında alarm veriyor. Play Store'dan indirdiğiniz bir uygulamayı kolayca kaldırabilseniz de sistem uygulamalarına veya cihaz yazılımına gömülü kötü amaçlı yazılımları kaldırmak oldukça zorlu bir iş.
Trend Micro tarafından analiz edilen ürün yazılımı görüntülerinin çoğu sessiz eklentiler olarak tanımlanan kod parçaları içeriyor. Bu eklentilerden bazıları, siber suçluların Android cihazların kiralanmasına ve bunları oturum açma kimlik bilgilerini veya diğer hassas kullanıcı bilgilerini çalmak için kullanmasına izin vermekte.
8.9 milyon Android cihazına sessiz eklenti yüklendiKaynakça https://www.blackhat.com/asia-23/briefings/schedule/index.html#behind-the-scenes-how-criminal-enterprises-pre-infect-millions-of-mobile-devices-31235 https://www.techspot.com/news/98667-millions-android-phones-come-pre-installed-malware-there.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.