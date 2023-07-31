Android TV Box satışları dibe vurdu: Yolun sonu mu?

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi TV Box dahil olmak üzere Android TV kutuları, muhtemelen tarihteki en faydalı icatlardan biriydi. Bu cihazlar, eski ya da yeni tüm televizyon modellerini daha akıllı hale getirerek ün kazandı. Ayrıca o zamanlar her markanın kendi işletim sistemi vardı ve kullanıcılar yalnızca premium cihazlardan verim alabiliyordu. Bu da Xiaomi gibi TV kutusu üreticilerinin popülaritesini artırdı. Ancak görünen o ki o günler geride kaldı. Android TV Box satışları son sekiz yılın en düşük seviyelere geriledi.

Android TV Box satışları dibe vurdu

Paylaşılan son raporlara göre Çin'de akıllı TV Box satışları 2023'ün ilk yarısında yüzde 28,7 oranında düşerek toplam 3,5 milyona ulaştı. Bu sayının 2016 yılında 14 milyon civarında olduğunu belirtelim. Dolayısıyla son sekiz yılda 10 milyonu aşan bir kayıp söz konusu. Aslında bu durum hiç de şaşırtıcı değil. Başlangıçta karmaşık olan akıllı TV pazarı, zayıf donanım ve kötü arayüzlü ürünlerle doluydu. Bu nedenle insanlar, akıllı TV'lerinin performansını artırmak için akıllı TV kutularına yöneldi. Ancak teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte bu trend değişiyor.

Peki Xiaomi'nin de yer aldığı listede durumlar nasıl? İşte üreticilerin güncel pazar payları:

Tencent: 21.6%

Xiaomi: 16.5%

Semine: 13.0%

Tmall Magic Box: 11.6%

Dangbei: 9.9%

Others: 27,4 %

Paylaşılan listeye göre TV Box satışlarına hakim olan marka Tencent oldu. Pazar payını yıldan yıla yüzde 5,7 oranında artıran Tencent, toplam pazarın yüzde 21,6'sına sahip olmayı başardı. Listenin ikinci sırasında ise pazarın öncülerinden Xiaomi yer alıyor. Şirketin payı yıldan yıla yüzde 3,8 oranında düşerken, yüzde 16,5'lık bir paya ulaştı. Ancak Çinli üreticinin küresel pazarın neredeyse yüzde 40'ına sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Xiaomi'yi takip eden diğer isimler ise sırasıyla Semine (yüzde 13), Tmall Magic Box (yüzde 11,6), Dangbei (yüzde 9,9) ve diğer üreticiler (yüzde 27,4) oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

Android TV Box satışları dibe vurdu: Yolun sonu mu?