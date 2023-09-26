Android TV Box dönemi sona erdi: Akıllı TV satışları artıyor

TV Box'lar için yolun sonu görünmeye başladı
Sizlerin de bildiği gibi akıllı televizyonların popülaritesi geçmişten günümüze katlanarak artıyor. Günümüzde ise birçok kişi, akıllı olmayan bir TV satın alıp onu akıllı hale getirmek yerine uygun fiyatlı akıllı TV modellerine yönelmeye başladı. Bu noktada pazar araştırma şirketi IDC, bu eğilimi kanıtlar nitelikte bir rapor paylaştı. Öyle ki TV Box satışları, yalnızca Hindistan pazarında yüzde 85 oranında düşüş gösterdi.
Çin'deki satışlar ise, 2023'ün ilk yarısında yüzde 28,7 oranında düşerek toplam 3,5 milyona ulaştı. Bu sayının 2016 yılında 14 milyon civarında olduğunu belirtelim. Dolayısıyla son sekiz yılda 10 milyonu aşan bir kayıp söz konusu. Peki Xiaomi'nin de yer aldığı listede durumlar nasıl?
Xiaomi'nin hemen ardından ise Samsung (yüzde 13) geliyor. Ancak Koreli devin 4K pazarının yüzde 25'ine, 8K pazarının ise yüzde 90'ından fazlasına sahip olduğunu hatırlatalım. Listenin devamında yer alan markalar ise sırasıyla LG (yüzde 12), TCL (yüzde 8) ve OnePlus (yüzde 7) oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.