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    Android TV Box dönemi sona erdi: Akıllı TV satışları artıyor

    Televizyonları akıllı hale getirmeyi amaçlayan TV Box'lar için yolun sonu görünmeye başladı. Son raporlara göre akıllı TV'lere kıyasla Android TV Box satışları dibe vurdu. İşte detaylar...
    Android TV Box dönemi sona erdi: Akıllı TV satışları artıyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi TV Box başta olmak üzere Android TV kutuları, sınırlı yeteneklere sahip olan akıll TV'lerin vazgeçilmez gibi parçası haline geldi. Öyle ki geçmişte her markanın kendi işletim sistemi vardı ve kullanıcılar yalnızca premium cihazlardan verim alabiliyordu. Bu da harici TV cihazlarına olan talebi artırdı diyebiliriz. Ancak görünen o ki o günler geride kaldı. Son raporlara göre TV Box'lar için yolun sonu görünmeye başladı.

    TV Box'lar için yolun sonu görünmeye başladı

    Sizlerin de bildiği gibi akıllı televizyonların popülaritesi geçmişten günümüze katlanarak artıyor. Günümüzde ise birçok kişi, akıllı olmayan bir TV satın alıp onu akıllı hale getirmek yerine uygun fiyatlı akıllı TV modellerine yönelmeye başladı. Bu noktada pazar araştırma şirketi IDC, bu eğilimi kanıtlar nitelikte bir rapor paylaştı. Öyle ki TV Box satışları, yalnızca Hindistan pazarında yüzde 85 oranında düşüş gösterdi.

    Çin'deki satışlar ise, 2023'ün ilk yarısında yüzde 28,7 oranında düşerek toplam 3,5 milyona ulaştı. Bu sayının 2016 yılında 14 milyon civarında olduğunu belirtelim. Dolayısıyla son sekiz yılda 10 milyonu aşan bir kayıp söz konusu. Peki Xiaomi'nin de yer aldığı listede durumlar nasıl?

    Android TV Box dönemi sona erdi: Akıllı TV satışları artıyor Tam Boyutta Gör
    Rapora göre maliyetlerin düşmesi özellikle büyük ekranlı TV satışlarına yansıdı. 55 inç ekran boyutu segmentinin pazar payı geçen yıla göre yüzde 9'dan yüzde 12'ye yükseldi. Ayrıca bu gelişme, 400 dolar fiyat segmentinde yıllık yüzde 35'lik bir büyümeye işaret ediyor. Hindistan pazarını konu alan grafikte ise, Xiaomi'nin (yüzde 14) liderliği sürüyor. Özellikle uygun fiyatlı modeller söz konusu olduğunda Xiaomi'nin HD ve FHD'de tartışmasız lider olduğunu söylemek doğru olur.

    Xiaomi'nin hemen ardından ise Samsung (yüzde 13) geliyor. Ancak Koreli devin 4K pazarının yüzde 25'ine, 8K pazarının ise yüzde 90'ından fazlasına sahip olduğunu hatırlatalım. Listenin devamında yer alan markalar ise sırasıyla LG (yüzde 12), TCL (yüzde 8) ve OnePlus (yüzde 7) oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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