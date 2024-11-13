Android, yeni özelliğiyle zararlı uygulamaları anında tespit edecek

Google Play Protect Canlı Tehdit Algılama özelliği
Yeni özellik, zararlı uygulamaları belirlemek için uygulamaların hassas izinlerle birlikte diğer uygulama ve hizmetlerle nasıl etkileşime girdiğini analiz edecek. Şüpheli davranış algıladığında, canlı tehdit algılama kullanıcıları anında uyaracak ve cihazlarını korumak için hemen harekete geçmelerini isteyecek. Özellik, güvenli olmayan bir uygulama bulduğunda kullanıcıların uygulamayı cihazlarından kaldırmalarına yardımcı olmak için Play Protect'e bir bağlantı içeren bir bildirim gönderecek.
Google, özelliğin kendini gizlemeye çalışan kötü amaçlı uygulamaları tespit edebileceğini söylüyor. Canlı tehdit algılama, kullanıcının izni olmadan kişisel verileri toplayan uygulamalara odaklanacak. Google, kullanıcı verilerinin toplanmayacağını, gizliliğin korunacağını garanti ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir