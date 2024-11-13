Android, yeni özelliğiyle zararlı uygulamaları anında tespit edecek

Tam Boyutta Gör Google, Mayıs ayında düzenlediği I/O etkinliğinde kullanıcıları şüpheli uygulamalardan korumak için cihaz içi yapay zeka modellerini kullanan yeni bir Play Protect özelliğini tanıtmıştı. Canlı Tehdit Algılama özelliği, Google Pixel serisiyle sunulmaya başlandı.

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Google Play Protect Canlı Tehdit Algılama özelliği

Yeni özellik, zararlı uygulamaları belirlemek için uygulamaların hassas izinlerle birlikte diğer uygulama ve hizmetlerle nasıl etkileşime girdiğini analiz edecek. Şüpheli davranış algıladığında, canlı tehdit algılama kullanıcıları anında uyaracak ve cihazlarını korumak için hemen harekete geçmelerini isteyecek. Özellik, güvenli olmayan bir uygulama bulduğunda kullanıcıların uygulamayı cihazlarından kaldırmalarına yardımcı olmak için Play Protect'e bir bağlantı içeren bir bildirim gönderecek.

Google, özelliğin kendini gizlemeye çalışan kötü amaçlı uygulamaları tespit edebileceğini söylüyor. Canlı tehdit algılama, kullanıcının izni olmadan kişisel verileri toplayan uygulamalara odaklanacak. Google, kullanıcı verilerinin toplanmayacağını, gizliliğin korunacağını garanti ediyor.

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Android, yeni özelliğiyle zararlı uygulamayı anında tespit edecek