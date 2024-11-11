Android 15 ile gerçek adaptif yenileme hızı desteği geliyor: Faydaları neler?

Tam Boyutta Gör Android 15 ile birlikte Google, Android telefonlar için önemli bir özelliği kullanıma sunuyor. Adaptif yenileme hızı (ARR) isimli özellik ile ekranların yenileme hızları, içeriğin türüne bağlı olarak dinamik olarak değişebiliyor. Böylelikle kullanımı deneyimi artarken güç tüketimi de azalıyor.

Android telefonlarda yer alan LTPO (Düşük Sıcaklıklı Polikristalin Oksit) OLED paneller ve sınırlı VRR (değişken yenileme hızı) ile ekran yenileme hızları 1 Hz ile 120 Hz arasında değiştirilebiliyor. Ancak bu iki değer arasında sürekli olarak değişen yenileme hızları sunmak yerine, 1 Hz, 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz ve 120 Hz gibi sabit değerler arasında geçiş yapılabiliyor. Bunun nedeni, Android 15'e kadar yalnızca ayrı görüntüleme modlarını destekleyen Android yazılım framework'ünün sınırlamalara sahip olması.

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Bilgisayarlarda var olan VRR ise ekranda gösterilen içeriği ekran yenileme hızıyla senkronize edebiliyor. Bu sayede, oyunlarda görüntülerde oluşan anlık takılmalar (stuttering), titreşimler ortadan kalkarak daha akıcı bir deneyim elde ediliyor. Android cihazlarda ise bu esneklik sunulmuyordu.

Android 15 ile gerçek adaptif yenileme hızı desteği geliyor

Google, Android 15 ile birlikte ekranların tek bir görüntüleme modu içinde yenileme hızını ayarlamasına olanak tanıyan gerçek ARR desteğini sunarak Android'in görüntüleme framework'ünü yeniden düzenledi.

Tam Boyutta Gör Bu iyileştirme, Donanım Oluşturucu (HWC) Donanım Soyutlama Katmanına (HAL) yapılan güncellemeler sayesinde mümkün oldu. HWC HAL sürüm 3, sistemin içerik türünü analiz ederek ve yenileme hızını buna göre ayarlayarak, modlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan yenileme hızını optimize etmesini sağlıyor. Böylelikle, önceki Android sürümlerinde ekran modlarını değiştirmekten kaynaklanan anlık takılmalar ortadan kalkıyor.

Ancak, ARR'yi kullanabilmek için donanımın uyumlu olması gerekiyor. Cihazların, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle çalışan akıllı telefonlar gibi belirli yeni cihazlarda bulunan HWC HAL sürüm 3 desteğine sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla bütün telefonlarda özellik çalışmayacak. Yine de Google'ın gerçek VRR desteğini sunmasını önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

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Android 15 ile gerçek adaptif yenileme hızı desteği geliyor