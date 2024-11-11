Android 15 ile gerçek adaptif yenileme hızı desteği geliyor: Faydaları neler?

Android telefonlarda yer alan LTPO (Düşük Sıcaklıklı Polikristalin Oksit) OLED paneller ve sınırlı VRR (değişken yenileme hızı) ile ekran yenileme hızları 1 Hz ile 120 Hz arasında değiştirilebiliyor. Ancak bu iki değer arasında sürekli olarak değişen yenileme hızları sunmak yerine, 1 Hz, 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz ve 120 Hz gibi sabit değerler arasında geçiş yapılabiliyor. Bunun nedeni, Android 15'e kadar yalnızca ayrı görüntüleme modlarını destekleyen Android yazılım framework'ünün sınırlamalara sahip olması.
Bilgisayarlarda var olan VRR ise ekranda gösterilen içeriği ekran yenileme hızıyla senkronize edebiliyor. Bu sayede, oyunlarda görüntülerde oluşan anlık takılmalar (stuttering), titreşimler ortadan kalkarak daha akıcı bir deneyim elde ediliyor. Android cihazlarda ise bu esneklik sunulmuyordu.
Android 15 ile gerçek adaptif yenileme hızı desteği geliyor
Google, Android 15 ile birlikte ekranların tek bir görüntüleme modu içinde yenileme hızını ayarlamasına olanak tanıyan gerçek ARR desteğini sunarak Android'in görüntüleme framework'ünü yeniden düzenledi.
Ancak, ARR'yi kullanabilmek için donanımın uyumlu olması gerekiyor. Cihazların, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle çalışan akıllı telefonlar gibi belirli yeni cihazlarda bulunan HWC HAL sürüm 3 desteğine sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla bütün telefonlarda özellik çalışmayacak. Yine de Google'ın gerçek VRR desteğini sunmasını önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über