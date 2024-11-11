Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 15 ile gerçek adaptif yenileme hızı desteği geliyor: Faydaları neler?

    Android 15 ile birlikte Android telefonlara adaptif yenileme hızı (ARR) desteği geliyor. Ekrandaki içeriğe göre yenileme hızını dinamik olarak değiştirebilen bu özellik ile oyun deneyimi artıyor.
    Android 15 ile gerçek adaptif yenileme hızı desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Android 15 ile birlikte Google, Android telefonlar için önemli bir özelliği kullanıma sunuyor. Adaptif yenileme hızı (ARR) isimli özellik ile ekranların yenileme hızları, içeriğin türüne bağlı olarak dinamik olarak değişebiliyor. Böylelikle kullanımı deneyimi artarken güç tüketimi de azalıyor.

    Android telefonlarda yer alan LTPO (Düşük Sıcaklıklı Polikristalin Oksit) OLED paneller ve sınırlı VRR (değişken yenileme hızı) ile ekran yenileme hızları 1 Hz ile 120 Hz arasında değiştirilebiliyor. Ancak bu iki değer arasında sürekli olarak değişen yenileme hızları sunmak yerine,  1 Hz, 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz ve 120 Hz gibi sabit değerler arasında geçiş yapılabiliyor. Bunun nedeni, Android 15'e kadar yalnızca ayrı görüntüleme modlarını destekleyen Android yazılım framework'ünün sınırlamalara sahip olması. 

    Bilgisayarlarda var olan VRR ise ekranda gösterilen içeriği ekran yenileme hızıyla senkronize edebiliyor. Bu sayede, oyunlarda görüntülerde oluşan anlık takılmalar (stuttering), titreşimler ortadan kalkarak daha akıcı bir deneyim elde ediliyor.  Android cihazlarda ise bu esneklik sunulmuyordu.

    Android 15 ile gerçek adaptif yenileme hızı desteği geliyor

    Google, Android 15 ile birlikte ekranların tek bir görüntüleme modu içinde yenileme hızını ayarlamasına olanak tanıyan gerçek ARR desteğini sunarak Android'in görüntüleme framework'ünü yeniden düzenledi.

    Android 15 ile gerçek adaptif yenileme hızı desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu iyileştirme, Donanım Oluşturucu (HWC) Donanım Soyutlama Katmanına (HAL) yapılan güncellemeler sayesinde mümkün oldu. HWC HAL sürüm 3, sistemin içerik türünü analiz ederek ve yenileme hızını buna göre ayarlayarak, modlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan yenileme hızını optimize etmesini sağlıyor.  Böylelikle, önceki Android sürümlerinde ekran modlarını değiştirmekten kaynaklanan anlık takılmalar ortadan kalkıyor.

    Ancak, ARR'yi kullanabilmek için donanımın uyumlu olması gerekiyor. Cihazların, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle çalışan akıllı telefonlar gibi belirli yeni cihazlarda bulunan HWC HAL sürüm 3 desteğine sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla bütün telefonlarda özellik çalışmayacak. Yine de Google'ın gerçek VRR desteğini sunmasını önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buzdolabı kaç saatte soğutur göze şampuan kaçması kör eder mi hangikredi ücretsiz kod 2024 android tv için en iyi iptv uygulaması vitroseramik ocak nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız