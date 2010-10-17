Angry Birds'ün Android versiyonu bir günde 1 milyondan fazla indirildi

Angry Birds fenomeni hız kesmeden devam ediyor. Helsinki merkezli Rovio Mobile tarafından geliştirilen çok platformlu oyun Angry Birds'ün, Android platformu için ücretsiz olarak kullanıma sunulan tam sürümü bir günde 1 milyondan fazla indirilerek önemli bir başarıya imza attı. Yoğun talep nedeniyle GetJar'ın sunucu sorunu yaşadığı oyun, iPhone'dan sonra Android platformunda da en popüler uygulamalar arasındaki yerini alırken, aynı zamanda sadece bir gün içerisinde ulaştığı bir milyondan fazla "download" rakamı ile Android tabanlı akıllı telefonların kullanım yaygınlığına da ışık tutmuş oldu.

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