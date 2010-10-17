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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Angry Birds'ün Android versiyonu bir günde 1 milyondan fazla indirildi

8 yıl
14,3b
1
21
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Angry Birds fenomeni hız kesmeden devam ediyor. Helsinki merkezli Rovio Mobile tarafından geliştirilen çok platformlu oyun Angry Birds'ün, Android platformu için ücretsiz olarak kullanıma sunulan tam sürümü bir günde 1 milyondan fazla indirilerek önemli bir başarıya imza attı. Yoğun talep nedeniyle GetJar'ın sunucu sorunu yaşadığı oyun, iPhone'dan sonra Android platformunda da en popüler uygulamalar arasındaki yerini alırken, aynı zamanda sadece bir gün içerisinde ulaştığı bir milyondan fazla "download" rakamı ile Android tabanlı akıllı telefonların kullanım yaygınlığına da ışık tutmuş oldu.


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birebirdeetkili 8 yıl
galaxy s de 2.2 yüklü ancak indirdikten sonraki kurulumda hata veriyor
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trkkrsy 8 yıl
oyunda oyun ama yaa... bi sarıyoki hırk hırk :)

saygılar.
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ax 8 yıl
beta sürümü ile her bölümde en üst puanları zorluyordum.şimdi 100 lerce bölüm geldi eski tadı yok...
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