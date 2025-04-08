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    Anlık Bildirim

    Animasyon Predator filminden ilk fragman geldi; Üç farklı dönemden üç farklı hikâye

    Animasyon Predator filminden ilk fragman yayınlandı. Predator: Killer of Killers adını taşıyan filmde avcılar sırasıyla Vikingler, samuraylar ve savaş pilotlarıyla karşı karşıya geliyor.
    Predator: Killer of Killers Tam Boyutta Gör
    20th Century Studios, ekim ayında sürpriz bir açıklama yaparak 2025'te bir değil iki yeni Predator filminin çıkacağını duyurmuştu. Normalde 2025'te sadece Predator: Badlands'in çıkması bekleniyordu. Sonradan ortaya çıkan ikinci proje ise sessiz sedasız hayata geçirilmişti. Bu yüzden bunun bir animasyon filmi olabileceği düşünüldü. Günün sonunda bu tahminler doğru çıktı. Adeta bir sır perdesi ardında hazırlandığı için daha da merak uyandıran animasyon Predator filmi, bugün yayınlanan fragmanla kendisini izleyicilere tanıttı.

    Predator: Killer of Killers, 6 Haziran'da Hulu'da Yayınlanacak

    Predator: Killer of Killers adını taşıyan film, Prey'in ardından aynı formülün farklı dönemlere ve farklı kültürlere de uygulanmasını isteyen izleyicilere istediğini veriyor. Antoloji türündeki film, farklı dönemlerde geçen üç ayrı hikâyeden oluşuyor. Bunlardan ilkinde avcılar bir Viking savaşçısının peşine düşüyor; İkincisi Feodal Japonya'da geçiyor ve biri ninja, diğeri samuray olan iki kardeşe odaklanıyor. Üçüncü ve son kısım ise II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve uzaydan gelen avcılarla karşı karşıya gelen bir savaş pilotuna odaklanıyor.

    Predator: Badlands gibi Killer of Killers da Dan Trachtenberg'in imzasını taşıyor. Prey ile Predator serisini yeniden canlandıran Trachtenberg, bu kez aynısını animasyon bir filmde yapıyor.

    Prey gibi Predator: Killer of Killers da sinemalarda gösterime girmeden doğrudan dijitale gelecek. Film 6 Haziran'da Hulu platformunda yayınlanacak.

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