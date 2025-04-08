Animasyon Predator filminden ilk fragman geldi; Üç farklı dönemden üç farklı hikâye

Predator: Killer of Killers, 6 Haziran'da Hulu'da Yayınlanacak
Predator: Killer of Killers adını taşıyan film, Prey'in ardından aynı formülün farklı dönemlere ve farklı kültürlere de uygulanmasını isteyen izleyicilere istediğini veriyor. Antoloji türündeki film, farklı dönemlerde geçen üç ayrı hikâyeden oluşuyor. Bunlardan ilkinde avcılar bir Viking savaşçısının peşine düşüyor; İkincisi Feodal Japonya'da geçiyor ve biri ninja, diğeri samuray olan iki kardeşe odaklanıyor. Üçüncü ve son kısım ise II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve uzaydan gelen avcılarla karşı karşıya gelen bir savaş pilotuna odaklanıyor.
Predator: Badlands gibi Killer of Killers da Dan Trachtenberg'in imzasını taşıyor. Prey ile Predator serisini yeniden canlandıran Trachtenberg, bu kez aynısını animasyon bir filmde yapıyor.
Prey gibi Predator: Killer of Killers da sinemalarda gösterime girmeden doğrudan dijitale gelecek. Film 6 Haziran'da Hulu platformunda yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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