HBO'dan süper kahraman dizisi: DC yapımı Lanterns'in yeni fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yaz izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de HBO yapımı Lanterns olacak. DC Sinematik Evreni'nin parçası olan dizi, daha önce sinemada da gördüğümüz Green Lantern'in maceralarına odaklanacak. Ancak HBO yapımı bu dizi, daha önce gördüğümüz Green Lantern uyarlamalarından çok daha farklı olacak.

Alışık olduğumuz süper kahraman dizilerinden ziyade True Detective'e benzeyeceği söylenen Lanterns, 16 Ağustos'ta başlayacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren HBO, bugün Lanterns'tan yeni bir fragman yayınladı.

Lanterns, Dünya'da bir soruşturma yürüten iki Yeşil Fener'e, yani galaktik polise odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde ise çizgiromanlarda Green Lantern olarak karşımıza çıkan en popüler iki karakter olan Hal Jordan ve John Stewart yer alıyor. Hal artık neredeyse efsaneleşmiş tecrübeli bir polistir; John Stewart ise göreve yeni başlamış bir çaylak. İkisi Amerika'nın kalbinde bir gizemi çözmeye çalışırken, bu tecrübeli polis-genç çaylak dinamiğini de izleyeceğiz gibi görünüyor.

Dizide Hal Jordan'a Kyle Chandler, John Stewart'a ise Aaron Pierre hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda onlara Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Jason Ritter, Garret Dillahunt, Ulrich Thomsen gibi isimler eşlik ediyor. Nathan Fillion, Superman filminde de canlandırdığı Guy Gardner karakteriyle geri dönüyor.

Lanterns, Yaratıcı Ekibiyle Dikkat Çekiyor

Lanterns projesinin arkasında dikkat çekici üç isim bulunuyor: Chris Mundy, Tom King ve Damon Lindelof. Tom King, çizgi roman dünyasının önemli isimlerinden biri. DC Comics için de beğeni kazanan çizgi romanlara imza atan King, ilk kez bir uyarlamada böyle aktif bir rol üstleniyor. Chris Mundy ise daha önce Criminal Minds ve Ozark gibi suç/polisiye türünde dizilerde görev almış bir senarist. Buradaki en dikkat çekici isim ise elbette Damon Lindelof. Lost ve The Leftovers gibi çok konuşulan dizilerin yaratıcısı olan Lindelof, normalde bu tarz işlerde gördüğümüz senaristlerden çok daha yüksek profilli, çok daha deneyimli bir senarist. Dahası, kendisinin Watchmen dizisi, pek çok kişi tarafından son yıllarda çekilmiş en iyi süper kahraman işlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu da Lanterns'a dair beklentileri yükseltiyor.

