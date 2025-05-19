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    Anlık Bildirim

    Üç farklı dönemde geçen animasyon Predator filminden yeni fragman yayınlandı

    Biri Vikingler döneminde, biri Feodal Japonya'da, biri de II. Dünya Savaşı sırasında geçen üç farklı Predator hikâyesi anlatan Predator: Killer of Killers filminden yeni fragman yayınlandı.

    Predator: Killer of Killers (animasyon Predator filmi) Tam Boyutta Gör
    Bu yıl biri animasyon, diğeri live-action olmak üzere iki yeni Predator fimi sinemaseverlerle buluşacak. Bunlardan ilki, animasyon türündeki Predator: Killer of Killers olacak. Prey filmiyle seriye yeni bir soluk getiren Dan Trachtenberg'in çektiği bu film, üç farklı dönemde geçen üç farklı Predator hikâyesini ekrana taşıyacak.

    Konusuyla merak uyandıran Predator: Killer of Killers için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman yayınlandı.

    Predator: Killer of Killers, 6 Haziran'da Disney+'ta Yayınlanacak

    Predator: Killer of Killers, Prey'de olduğu gibi Predator'u geçmişten bir döneme taşıyor ama bu kez bunu tek bir dönem için değil, üç farklı periyot için yapıyor. Antoloji türündeki film, farklı dönemlerde geçen üç ayrı hikâyeden oluşuyor. Bunlardan ilkinde avcılar bir Viking savaşçısının peşine düşüyor; İkincisi Feodal Japonya'da geçiyor ve biri ninja, diğeri samuray olan iki kardeşe odaklanıyor. Üçüncü ve son kısım ise II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve uzaydan gelen avcılarla karşı karşıya gelen bir savaş pilotuna odaklanıyor.

    Prey gibi Predator: Killer of Killers da sinemalarda gösterime girmeden doğrudan dijitale gelecek. Film 6 Haziran'da Hulu platformunda yayınlanacak. Türkiye gibi Hulu'nun olmadığı ülkelerde ise Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

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    TheLuBu 1 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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