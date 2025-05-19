Üç farklı dönemde geçen animasyon Predator filminden yeni fragman yayınlandı

Konusuyla merak uyandıran Predator: Killer of Killers için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman yayınlandı.
Predator: Killer of Killers, 6 Haziran'da Disney+'ta Yayınlanacak
Predator: Killer of Killers, Prey'de olduğu gibi Predator'u geçmişten bir döneme taşıyor ama bu kez bunu tek bir dönem için değil, üç farklı periyot için yapıyor. Antoloji türündeki film, farklı dönemlerde geçen üç ayrı hikâyeden oluşuyor. Bunlardan ilkinde avcılar bir Viking savaşçısının peşine düşüyor; İkincisi Feodal Japonya'da geçiyor ve biri ninja, diğeri samuray olan iki kardeşe odaklanıyor. Üçüncü ve son kısım ise II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve uzaydan gelen avcılarla karşı karşıya gelen bir savaş pilotuna odaklanıyor.
Prey gibi Predator: Killer of Killers da sinemalarda gösterime girmeden doğrudan dijitale gelecek. Film 6 Haziran'da Hulu platformunda yayınlanacak. Türkiye gibi Hulu'nun olmadığı ülkelerde ise Disney+'ta izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.
biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.