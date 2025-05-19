Üç farklı dönemde geçen animasyon Predator filminden yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bu yıl biri animasyon, diğeri live-action olmak üzere iki yeni Predator fimi sinemaseverlerle buluşacak. Bunlardan ilki, animasyon türündeki Predator: Killer of Killers olacak. Prey filmiyle seriye yeni bir soluk getiren Dan Trachtenberg'in çektiği bu film, üç farklı dönemde geçen üç farklı Predator hikâyesini ekrana taşıyacak.

Konusuyla merak uyandıran Predator: Killer of Killers için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Predator: Killer of Killers, 6 Haziran'da Disney+'ta Yayınlanacak

Predator: Killer of Killers, Prey'de olduğu gibi Predator'u geçmişten bir döneme taşıyor ama bu kez bunu tek bir dönem için değil, üç farklı periyot için yapıyor. Antoloji türündeki film, farklı dönemlerde geçen üç ayrı hikâyeden oluşuyor. Bunlardan ilkinde avcılar bir Viking savaşçısının peşine düşüyor; İkincisi Feodal Japonya'da geçiyor ve biri ninja, diğeri samuray olan iki kardeşe odaklanıyor. Üçüncü ve son kısım ise II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve uzaydan gelen avcılarla karşı karşıya gelen bir savaş pilotuna odaklanıyor.

Thunderbolts da Marvel'ı zarara uğratacak 1 gün önce eklendi

Prey gibi Predator: Killer of Killers da sinemalarda gösterime girmeden doğrudan dijitale gelecek. Film 6 Haziran'da Hulu platformunda yayınlanacak. Türkiye gibi Hulu'nun olmadığı ülkelerde ise Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.