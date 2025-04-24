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    Anlık Bildirim

    Predator: Badlands filminden beklenen fragman geldi

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan yeni Predator filminden ilk fragman yayınlandı. Predator: Badlands adını taşıyan film, Prey'in yönetmeni Dan Trachtenberg tarafından hazırlandı.

    Preadtor: Badlands Tam Boyutta Gör
    2022 yapımı Prey ile yeniden canlanan Predator serisi, bu yıl iki yeni filmle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Bunlardan ilki animasyon türündeki antoloji filmi Predator: Killer of Killers olacak. Ondan kısa süre sonra da Predator: Badlands gelecek. Prey ile aynı ekibin hazırladığı Badlands, kasım ayında vizyona girecek.

    Merakla beklenen yeni Predator filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Studios, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

    Predator: Badlands'te Avcı Bu Kez Av Hâline Geliyor

    Normalde avcı olarak görmeye alışık olduğumuz Predator, bu kez av hâline geliyor. Yayınlanan bu ilk fragmanla birlikte paylaşılan bilgiler, filmde kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç bir Predator'ın hayatta kalma mücadelesini izleyeceğimizi gösteriyor. Ölümcül bir gezegende hayatta kalmaya çalışan bu genç Predator'a, Elle Fanning'in hayat verdiği bir insan yardım edecek.

    Prey ile Predator hikâyelerine yeni bir soluk getiren yönetmen Dan Trachtenberg, Badlands'te de beklediğimizden farklı bir yol izliyor. Bu ilginç denemenin sinemaseverler nezdinde karşılık bulup bulmayacağını bekleyip göreceğiz. Predator: Badlands, 7 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

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