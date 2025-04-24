Predator: Badlands filminden beklenen fragman geldi

Merakla beklenen yeni Predator filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan 20th Century Studios, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.
Predator: Badlands'te Avcı Bu Kez Av Hâline Geliyor
Normalde avcı olarak görmeye alışık olduğumuz Predator, bu kez av hâline geliyor. Yayınlanan bu ilk fragmanla birlikte paylaşılan bilgiler, filmde kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç bir Predator'ın hayatta kalma mücadelesini izleyeceğimizi gösteriyor. Ölümcül bir gezegende hayatta kalmaya çalışan bu genç Predator'a, Elle Fanning'in hayat verdiği bir insan yardım edecek.
Prey ile Predator hikâyelerine yeni bir soluk getiren yönetmen Dan Trachtenberg, Badlands'te de beklediğimizden farklı bir yol izliyor. Bu ilginç denemenin sinemaseverler nezdinde karşılık bulup bulmayacağını bekleyip göreceğiz. Predator: Badlands, 7 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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