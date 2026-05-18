AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (18 Mayıs 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, ChatGPT ve Gemini gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Bu hafta adından en çok söz ettiren şirketler ise OpenAI ve Anthropic oldu. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Figure AI'ın Robotu, Canlı Yayında Saatlerce Aralıksız Çalıştı

İnsansı robotların yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığı şu günlerde, robotik şirketi Figure AI hem etkileyici hem de korkutucu bir "şov" sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Figure AI, insansı robotlarının bir fabrikadaki üretim hattında kesintisiz çalışabileceğini göstermek için YouTube'da bir canlı yayın başlattı. Bugün itibarıyla beşinci gününe giren bu canlı yayın sırasında Figure AI'ın 03 robotlarının saatler, hatta günlerce hiç durmadan çalışıp teslimat bandından geçen paketleri kontrol etmesi, bizi bekleyen devasa dönüşümün ne kadar yaklaştığını gözler önüne serdi.

Elon Musk ile OpenAI Arasındaki Davada Kılıçlar Çekildi

Tam Boyutta Gör Elon Musk ile OpenAI arasındaki davada artık kapanış savunmalarına geçilirken, taraflar birbirini sert sözlerle hedef aldı. Musk cephesi Sam Altman’a “yalancı” derken, OpenAI avukatları da Musk’ı “seçici hafıza kaybıyla” suçladı.

Musk’ın açtığı dava, OpenAI’ın kuruluş amacından uzaklaşarak kâr odaklı bir yapıya dönüştüğü iddiasına dayanıyor. Tesla ve SpaceX CEO’su, OpenAI ile CEO Sam Altman’ın kendisini yanıltarak kuruma yaklaşık 38 milyon dolar bağış yapmasını sağladığını ve daha sonra şirketi yatırımcıları zenginleştiren ticari bir yapıya dönüştürdüğünü öne sürüyor.

OpenAI’ın savunma ekibi ise Elon Musk’ın asıl hedefinin şirket üzerinde tam kontrol kurmak olduğunu ileri sürdü. OpenAI avukatı Sarah Eddy, Musk’ın 2017 yılında henüz şirket yönetim kurulundayken bile OpenAI’ın yalnızca bağışlarla ayakta kalamayacağını bildiğini söyledi. OpenAI avukatları ayrıca Musk’ın davayı geç açtığını savunuyor. Şirket tarafına göre Musk’ın OpenAI’ın yatırım planlarından ve büyüme stratejisinden yıllar öncesinde haberi vardı.

Anthropic Mythos, AI'a Yönelik Güvenlik Kaygılarını Daha Somut Hâle Getirdi

Tam Boyutta Gör Anthropic'in "yanlış ellerde tehlikeli olabilir" diyerek şimdilik kapalı kapılar ardında tuttuğu Mythos, AI'ın sebep olabileceği güvenlik açıklarını yapay zekâ dünyasının başlıca gündem maddelerinden biri hâline getirmiş durumda. Nitekim bu hafta Mythos, yine korkutucu bir "başarısıyla" gündeme geldi. Güvenlik araştırmacıları, Mythos'unerken bir sürümünü test ederken keşfettikleri teknikleri kullanarak Apple'ın son teknoloji güvenlik sistemini atlatmanın yeni bir yolunu keşfetti.

Diğer yandan Google ise, yapay zekâ desteğiyle geliştirilen bir saldırı kodunu kitlesel kullanım başlamadan önce tespit edip engellediğini duyurdu. Şirket, bunun siber güvenlikte yeni ve tehlikeli bir dönemin işareti olduğunu söylüyor ki bu diğer uzmanlar da bu konuda Google'a katılıyor. Üst üste gelen bu haberler, siber güvenlik açısından son derece kritik bir döneme girdiğimizi gösteriyor.

Yapay Zekânın Sebep Olduğu Enerji Krizi Giderek Daha Büyük Bir Probleme Dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâya yönelik tartışmalar sadece sebep olabileceği güvenlik açıklarıyla sınırlı değil. AI'ı besleyen veri merkezlerinin katlanarak artan enerji ihtiyacı da giderek daha büyük bir soruna dönüşüyor. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde veri merkezlerine karşı sivil örgütlenme oluşmaya başlarken, dünyanın farklı bölgelerinde de benzer tepkiler yükselmeye başlıyor.

Microsoft ile Abu Dabi merkezli yapay zeka şirketi G42’nin Kenya’da kurmayı planladığı dev veri merkezi projesi, ülkede tepkilere sebep oldu. Kenya yönetimi projenin mevcut elektrik şebekesi üzerinde büyük bir baskı yaratabileceğini kabul etti. Diğer yandan ABD'de yapılan yeni araştırma, bu veri merkezlerinin su tüketiminin OpenAI gibi şirketlerin savunduğundan çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Üst üste yaşanan bu gelişmeler, önümüzdeki günlerde bu konunun çok daha ciddi tartışmalara gebe olduğunu gösteriyor.

AI ile İlaç Geliştirme Devri Yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Bugünlerde daha çok tartışmalarla gündeme taşınan yapay zekâ, diğer yandan bazı heyecan verici gelişmelere de sahne oluyor. Özellikle ilaç ve kür (tedavi) geliştirme konusunda AI pek çok yeni kapı açacak gibi görünüyor. Bu hafta bu alanda iki önemli gelişme daha yaşandı.

AI yardımıyla ilaç geliştirmeyi hedefleyen en önemli girişimlerden olan Isomorphic Labs, yeni yatırım turunda 2,1 milyar dolarlık devasa bir kaynak topladığını duyurdu. Google DeepMind bünyesinden doğan şirket, topladığı yeni sermayeyi şirketin kendi geliştirdiği yapay zeka tabanlı ilaç tasarım motoru olan IsoDDE platformunu büyütmek için kullanacağını açıkladı. Şirket, bu sistem sayesinde ilaç keşif süreçlerini daha hızlı, daha hassas ve daha ölçeklenebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Yine bu hafta, Penn Üniversitesi'nde yeni antibiyotikler tasarlayan yapay zekâ geliştirildi. Araştırmacıların “yapay zekâ destekli antibiyotik mühendisliği” olarak tanımladığı ApexGO, yeni antibiyotik adayları tasarlayan ve bunları adım adım optimize eden bir sistem sunuyor.

KOBİ'lere Özel Claude Tanıtıldı; Yazılım Şirketleri İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Tam Boyutta Gör Anthropic, küçük işletmelere yönelik yeni yapay zeka çözümü Claude for Small Business’ı duyurdu. Claude artık QuickBooks, PayPal ve Microsoft 365 gibi uygulamalara entegre çalışabiliyor. Anthropic’e göre Claude for Small Business; maaş yönetimi, muhasebe kayıtlarının eşleştirilmesi, finansal analiz yapılması, iş performansına dair içgörüler çıkarılması ve trendlerin tespit edilmesi gibi pek çok görevi yerine getirebiliyor.

Normalde yazılım şirketleri tarafından sunulan bu hizmetlerin yapay zekâ ile karşılanabilir hâle gelmesi SaaS (hizmet olarak yazılım) sektörünün geleceğine dair soru işaretleri yarattı. Nitekim Anthropic'in değerine değer kattığı bu dönemde Salesforce, ServiceNow, Intuit, DocuSign gibi yazılım şirketlerinin hisselerinde belirgin düşüşler yaşanmaya başlandı.

Thinking Machines, Neler Üzerinde Çalıştığını Göstermeye Başladı

Eski OpenAI yöneticisi Mira Murati tarafından kurulan ve bir araya getirdiği ekip sayesinde daha ilk günden büyük heyecan yaratan Thinking Machines, neler üzerinde çalıştığını göstermeye başladı. Şirketin bu hafta sergilediği Thinking Machines Interactive, bir yandan kullanıcılarla sesli olarak sohbet ederken, diğer yandan arka planda düşünmeye devam ediyor. Böylece konuşmalar bir yazışma gibi sıralı gitmek yerine, çok daha doğal bir şekilde ilerliyor. Şirket tarafından paylaşılan demo, Thinking Machines'in bu konuda iddialı olabileceğini gösteriyor.

Bu Hafta Çıkan Yapay Zekâ Araçları

Just-Dub-It sadece videoları farklı dillere çevirmekle kalmıyor, aynı zamanda konuşan kişilerin dudak hareketlerini de yeni çeviriye göre senkronize ediyor.

Yapay zekâ ile metin seslendirme konusunda epey iddialı olan Scenema Audio, özellikle metinlere duygu katma ve farklı tonlamalarda okuma gibi konulardaki becerileriyle dikkat çekiyor.

Bu hafta çıkan bir diğer seslendirme aracı da DramaBox:

Nvidia tarafından geliştirilen SANA-WM, tek bir görselden yola çıkarak etkileşimli 3D dünyalar oluşturabiliyor.

Midjourney'ye benzetilen Krea2, fotorealistik görseller oluşturmaktan ziyade, ilgi çekici tasarımlar ortaya çıkaran bir üretken yapay zekâ olarak dikkat çekiyor.

RelitLive, kullanıcıların videolardaki ışıklandırmayı sonradan değiştirmesine olanak sağlıyor.

Baidu, yeni nesil yapay zekâ modeli Ernie 5.1’i tanıttı. Şirket, modelin benzer sistemlerin eğitim maliyetinin yalnızca yüzde 6’sıyla geliştirildiğini ama onlara denk performans sunduğunu iddia ediyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

Google , uzay tabanlı veri merkezleri kurma planı kapsamında SpaceX ile iş birliği yapmak için görüşmelere başladı.

OpenAI , yapay zekâ destekli siber güvenlik girişimi Daybreak 'i duyurdu. GPT-5.5 tabanlı sistem, güvenlik açıklarını tespit edip otomatik düzeltmelerle yazılımları daha dayanıklı hale getirecek.

Çin insansı robotlara da kimlik numarası vermeye başlayacak. Böylece robotlar, üretim aşamasından başlayarak tüm "yaşamları" boyunca kayıt altında tutulacak.

Anthropic , Claude adlı yapay zekâsının bugün artık Anthropic kodlarının yüzde 90'ından fazlasını yazdığını açıkladı.

OpenAI, Codex kodlama platformunu ChatGPT mobil uygulamasına entegre etti. Android ve iOS kullanıcıları artık projelerini telefon üzerinden uzaktan takip edip yönetebilecek.

OpenAI ile Apple arasındaki yapay zeka ortaklığı krize dönüştü. ChatGPT entegrasyonundan beklediği sonucu alamayan OpenAI, Apple'a karşı hukuki adımlar atmayı değerlendiriyor.

ChatGPT , banka hesabını bağlayanlara finansal öneriler sunmaya başlayacak.

Yapay zekâ ile hazırlanan yeni Molière oyunu Versay Sarayı'nda sahnelendi.

Google, Gemini destekli finans platformunu Avrupa'da kullanıma açtı.

OPPO , internet bağlantısı gerektirmeden çalışan yeni AIGC ışık işleme motorunu tanıttı. Yapay zekâ destekli sistem, karmaşık ışık koşullarındaki fotoğrafları cihaz üzerinde optimize ediyor.

Lies of P oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Round8 Studio, yeni projesinde çalışacak bir "AI sanatçısı" için ilan açtı.

Meta , uçtan uca şifrelemeli yeni "Incognito Chat" özelliğini duyurdu. Zuckerberg, Meta AI sohbetlerinin oturum sonrası silineceğini ve şirket dahil kimsenin erişemeyeceğini açıkladı.

Xiaomi , güçlü soğutma sistemine sahip yapay zeka destekli yeni split klima modelini piyasaya sürdü.

Bir kripto para yatırımcısı, 11 yıldır erişemediği Bitcoin cüzdanını yapay zekâ ile açtı, 400 bin doları kurtardı.

