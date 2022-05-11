Anka İHA, Kazakistan'da üretilecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ortak bildirisinde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesine karar verildi. Ticaret, savunma sanayi, turizm, tarım, eğitim gibi konularda iş birliği yapılması için mutabakata varıldı. Bu iş birliği kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA’nın Kazakistan’da ortak üretimi yapılmasına karar verildi.

Ortak üretim yapılacak

TUSAŞ, geçen sene Kazakistan’a Anka İHA satışı yapmıştı. Dün yapılan yeni anlaşma ile birlikte Kazakistan’da TUSAŞ ve Kazakistan Engineering şirketinin Anka İHA üretimi yapması konusunda imzalar atıldı. Ortak üretimin yanı sıra bakım, onarım süreçlerini içerek teknoloji transferi konularında da iş birliği yapıldı.

Anka İHA'lar Ukrayna'da üretilecek 2 hf. önce eklendi

Bu sayede Anka İHA ilk kez yurt dışında üretilecek. Ayrıca Anka İHA’nın Ukrayna’da üretilmesi için anlaşma sağlanmıştı. Ukrayna'daki Anka İHA üretimi bu sene sonuna doğru başlayacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den açıklama

Kazakistan’da ortak üretim hakkında açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “ANKA’mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ANKA’mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Anka İHA özellikleri

Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m

Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası

Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)

Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft

Link Menzili: 250+ km

Motor: Ağır Yakıt Motoru

Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg

MTOW: 1.700 kg

Tam otonom operasyon

Yedekli uçuş kontrol sistemi

Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)

Yedekli elektrik üretim ve dağıtım

Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)

DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)

Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)

Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)

Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti

Düşük ömür devri maliyeti

Ağır yakıtlı itki sistemi

Katlanabilir iniş takımı

Yedek acil durum pilleri

Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet

Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler

Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı

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