Anka İHA, Kazakistan'da üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ortak bildirisinde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesine karar verildi. Ticaret, savunma sanayi, turizm, tarım, eğitim gibi konularda iş birliği yapılması için mutabakata varıldı. Bu iş birliği kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA’nın Kazakistan’da ortak üretimi yapılmasına karar verildi.
Ortak üretim yapılacak
TUSAŞ, geçen sene Kazakistan’a Anka İHA satışı yapmıştı. Dün yapılan yeni anlaşma ile birlikte Kazakistan’da TUSAŞ ve Kazakistan Engineering şirketinin Anka İHA üretimi yapması konusunda imzalar atıldı. Ortak üretimin yanı sıra bakım, onarım süreçlerini içerek teknoloji transferi konularında da iş birliği yapıldı.
Bu sayede Anka İHA ilk kez yurt dışında üretilecek. Ayrıca Anka İHA’nın Ukrayna’da üretilmesi için anlaşma sağlanmıştı. Ukrayna'daki Anka İHA üretimi bu sene sonuna doğru başlayacak.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den açıklama
Kazakistan’da ortak üretim hakkında açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “ANKA’mız için yeni bir üretim üssüne imza atmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ANKA’mızın yurt dışında bu düzeyde rağbet görmesi bizleri gururlandırıyor. Bölge coğrafyasının savunma ve havacılık endüstrisine katkı sağlayacak olan bu anlaşma sayesinde dost ve kardeş ülke Kazakistan ile ticari ve dostluk bağlarımızın daha da güçlenmesine katkı sağlayacağız. İş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Anka İHA özellikleri
- Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m
- Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası
- Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)
- Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft
- Link Menzili: 250+ km
- Motor: Ağır Yakıt Motoru
- Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg
- MTOW: 1.700 kg
- Tam otonom operasyon
- Yedekli uçuş kontrol sistemi
- Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)
- Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
- Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)
- DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)
- Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)
- Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)
- Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
- Düşük ömür devri maliyeti
- Ağır yakıtlı itki sistemi
- Katlanabilir iniş takımı
- Yedek acil durum pilleri
- Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet
- Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler
- Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)
Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.