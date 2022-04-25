Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Anka İHA üretimi başlıyor

Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösteren Ukrayna, Bayraktar TB2’nin ardından bir İHA’yı daha Ukrayna’da üretmek üzere anlaşma sağladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA, Ukrayna’da üretilecek.
Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy’nin Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestoviç, Ukrayna Devlet Kanalı 1+1’e yaptığı açıklamada, “İki ülke ortak olarak Anka İHA ve yeni nesil jet İHA’ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak” dedi. Arestoviç, Anka İHA’nın başkent Kiev’e yakın bir yerde üretileceğini söyledi.
Geçen senenin sonlarına doğru Ukrayna’da Bayraktar TB2 İHA ortak üretimi başladı. Ortak üretim İHA’lar Ukrayna-Rusya savaşında kullanılıyor. Ayrıca yaklaşık iki ay önce yapılan yeni anlaşma ile ortak üretimin kapsamının genişletilmesine karar verilmişti.
Anka İHA özellikleri
- Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m
- Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası
- Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)
- Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft
- Link Menzili: 250+ km
- Motor: Ağır Yakıt Motoru
- Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg
- MTOW: 1.700 kg
- Tam otonom operasyon
- Yedekli uçuş kontrol sistemi
- Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)
- Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
- Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)
- DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)
- Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)
- Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)
- Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
- Düşük ömür devri maliyeti
- Ağır yakıtlı itki sistemi
- Katlanabilir iniş takımı
- Yedek acil durum pilleri
- Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet
- Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler
- Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)