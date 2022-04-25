Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Anka İHA üretimi başlıyor

    TUSAŞ ve Ukrayna arasında yapılan anlaşmaya göre Ukrayna'da Türkiye-Ukrayna ortak üretimi olarak Anka İHA üretilecek. Ukranya'da üretilen Anka İHA'lar yıl sonuna kadar Ukrayna semalarında olacak.
    Oy Ver

    Anka İHA'lar Ukrayna'da üretilecek
    Tam Boyutta Gör

    Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösteren Ukrayna, Bayraktar TB2’nin ardından bir İHA’yı daha Ukrayna’da üretmek üzere anlaşma sağladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA, Ukrayna’da üretilecek.

    Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy’nin Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestoviç, Ukrayna Devlet Kanalı 1+1’e yaptığı açıklamada, “İki ülke ortak olarak Anka İHA ve yeni nesil jet İHA’ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak” dedi. Arestoviç, Anka İHA’nın başkent Kiev’e yakın bir yerde üretileceğini söyledi.

    Geçen senenin sonlarına doğru Ukrayna’da Bayraktar TB2 İHA ortak üretimi başladı. Ortak üretim İHA’lar Ukrayna-Rusya savaşında kullanılıyor. Ayrıca yaklaşık iki ay önce yapılan yeni anlaşma ile ortak üretimin kapsamının genişletilmesine karar verilmişti.

    Anka İHA özellikleri

    • Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m
    • Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası
    • Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)
    • Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft
    • Link Menzili: 250+ km
    • Motor: Ağır Yakıt Motoru
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg
    • MTOW: 1.700 kg
    • Tam otonom operasyon
    • Yedekli uçuş kontrol sistemi
    • Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)
    • Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
    • Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)
    • DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)
    • Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)
    • Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)
    • Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
    • Düşük ömür devri maliyeti
    • Ağır yakıtlı itki sistemi
    • Katlanabilir iniş takımı
    • Yedek acil durum pilleri
    • Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet
    • Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler
    • Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 3 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 3 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 3 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold 2
    Samsung Galaxy Z Fold 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro AN515-45
    Acer Nitro AN515-45
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız