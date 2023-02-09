Aksungur İHA'nın baz istasyonu özelliği deprem bölgesinde devrede!

Türkiye’yi derinden etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin dördüncü günündeyiz. Günler geçmesine rağmen deprem bölgelerindeki mobil iletişim problemi devam ediyor. Operatörler, problemi gidermek için çalışmaların sürdüğünü söylese de bölgedeki yetkililerden yapılan paylaşımlara göre şebekelerdeki problemden kaynaklı olarak yardım işlemleri aksıyor.

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Bugün öğlen saatlerinde konuyla ilgili paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yardımların Hatay'a sağlıklı dağıtımı için özenli olarak çalışıyoruz. Bölgedeki en önemli sorun Antakya'da telefonların çekmemesi. Kurtarma çalışmalarının sağlıklı ilerlemesi, çadır kurulum ve yardım dağıtım noktalarının bilgisinin depremzedelere ulaştırılması için bu çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Aksungur'un baz istasyonu özelliği devrede

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur İHA’nın baz istasyonu özelliğinin deprem bölgesinde kullanıldığını söyledi. Aksungur İHA hem bölgeden anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlara mobil iletişim hizmeti sunuyor. Baz istasyonu özellikli Aksungur 45 saate kadar görev yapabiliyor.

Geçen sene Aksungur İHA’ya baz istasyonu özelliği eklendiği duyurulmuştu. Bu özellik ilk kez afet bölgesinde kullanıldı.

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