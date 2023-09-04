İHA'ları baz istasyonuna çeviren UYGAR ilk kez sergilendi

Tam Boyutta Gör Yerli baz istasyonu teknolojileri geliştiren ULAK Haberleşme’nin İHA’lara baz istasyonu özelliği kazandıran UYGAR Haberleşme Podu, ilk kez TEKNOFEST Ankara’da sergilendi. TUSAŞ’ın ANKA insansız hava aracına entegre edilerek test edilen UYGAR, ticarileşme aşamasına geçti. Yurt dışından talepler almaya başladı.

UYGAR Haberleşme Podu, insansız hava araçları ile havadan sahaya 4.5G LTE şebekesi sağlıyor. İrtifaya bağlı olarak 2 kilometreden 5 kilometreye kadar alana LTE şebekesi iletiyor. UYGAR’a 1200 cihaz kesintisiz olarak bağlanabiliyor.

Sivil ve askeri amaca uygun olarak geliştirilen UYGAR, şebekenin olmadığı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetlerimize açık veya kapalı ağ üzerinden veri ve ses iletişimi imkanı sağlayacak. Doğal afetlerde ise acil haberleşme imkanı sunacak.

Tam Boyutta Gör

UYGAR Haberleşme Podu'nun radyo, kor şebekesi, anteni gibi birçok bileşeninin Türk mühendislerinin imzasını taşıdığını vurgulayan ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan, şunları söyledi:

“Yüksek irtifalarda 2 kilometrekarelik bir alanda kapasite sağlıyor. İnternet erişimi, veri gönderme, ses iletişimi gibi 4,5 LTE teknolojisinin sağladığı bütün imkanları size sunabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize yakın coğrafyamızda yaşanan askeri faaliyetlere yönelik önemli bir yetenek kazandırmış oluyoruz. Bunun yanında sivil alanda deprem, sel gibi afetler söz konusu oluyor. Bu alanda da önemli bir açığı bu imkanla kapatacağız.

Burada en büyük gururumuz şu, bunu tamamen kendi mühendislerimiz, öz kaynağımızla gerçekleştirdik. Anteninin farklı tasarımlarının sunulması, baz istasyonunun modifiye edilerek havacılıktaki uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gurur verici. 2 yıllık bir proje, finale geldik. Bundan sonra geliştirilmesi için çaba sarf edeceğiz."

[bkzdh=

TUSAŞ ANKA İHA’ya entegre edilen UYGAR’ın poda yerleştirme, yer testleri ve farklı irtifalarda iletişim testleri başarıyla gerçekleşti. Podun geliştirilmeye devam edilmesi ve sayısının artması amaçlanıyor. UYGAR’ın ihracatı için yurt dışında farklı ülkelerle görüşmeler yapıldı. İhracat açısından önemli bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

İHA'ları baz istasyonuna çeviren UYGAR ilk kez sergilendi