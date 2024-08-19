ANKA 3 ilk kez iniş takımları kapalı uçtu

- ANKA 3'ün öne çıkan özellikleri neler?
- 2025'in başında teslim edilecek
- TUSAŞ ANKA 3 teknik özellikleri
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TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, “ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu gurur verici adım, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı.” ifadelerine yer verildi. İniş takımları kapalı şekilde gerçekleştirilen uçuşun videosu paylaşıldı.
ANKA 3'ün öne çıkan özellikleri neler?
ANKA-III, kuyruksuz ve üçgen tasarımı sayesinde radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.
2025'in başında teslim edilecek
Gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. ANKA 3, 2025 başında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek.
TUSAŞ ANKA 3 teknik özellikleri
- Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu
- Düşük radar görünürlüğü
- Yüksek hızda intikal
- Yüksek faydalı yük kapasitesi
- LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
- Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg
- Servis İrtifası: 40kft
- Dayanım: 10 saat @ 30kf
- Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
- Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.