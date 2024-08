ANKA 3 ilk kez iniş takımları kapalı uçtu

Tam Boyutta Gör İlk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde yapan insansız savaş uçağı ANKA 3 (ANKA III) test uçuşlarına devam ediyor. ANKA 3 bu kez ilk defa iniş takımları kapalı şekilde uçuş gerçekleştirdi.

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada, “ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Bu gurur verici adım, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladı ve ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı.” ifadelerine yer verildi. İniş takımları kapalı şekilde gerçekleştirilen uçuşun videosu paylaşıldı.

ANKA 3'ün öne çıkan özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör TUSAŞ ANKA 3, jet motordan güç alması sayesinde yüksek sürate ve yüksek tük taşıma kapasitesine ulaşacak. 425 knot (0.7 Mach) hıza çıkabilecek. 1.200 kilograma kadar faydalı yük taşıyacak.

ANKA-III, kuyruksuz ve üçgen tasarımı sayesinde radarda düşük görünürlüğe sahip olacak. ANKA III, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

2025'in başında teslim edilecek

Gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. ANKA 3, 2025 başında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

TUSAŞ ANKA 3 teknik özellikleri

Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

Düşük radar görünürlüğü

Yüksek hızda intikal

Yüksek faydalı yük kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı : 6500 kg

: 6500 kg Faydalı Yük Kapasitesi : 1200kg

: 1200kg Servis İrtifası : 40kft

: 40kft Dayanım : 10 saat @ 30kf

: 10 saat @ 30kf Seyir Hızı : 250kts/0.42M @ 30kf

: 250kts/0.42M @ 30kf Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

