Yerli İHA motoru TEI-PD170 yabancı rakiplerini solladı!

- TEI-PD170 özellikleri
- Sınıfının en iyisi
- Sınıfının en verimli motoru
- 20.000 ft irtifada 170 HP güç
- Bayraktar TB2’de neden TEI-PD170 kullanılmıyor?
- Bayraktar TB3, TEI-PD170 ile irtifa rekoru kırdı
- TEI-PD222ST: PD-170 ile aynı boyutta 225 beygir güç
- TEI-PD170 özellikleri
- Yorumlar
TEI-PD170, rakiplerine göre üstün performans sunuyor. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk AKŞİT, TEI-PD170’in özellikleri hakkında önemli veriler açıkladı. TEI-PD170’in verilerini rakipleri ile karşılaştırdı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA insansız hava uçağında Alman şirket Technify Motors tarafınan üretilen Centurion 2.0 motoru kullanılıyordu. TEI, bu motorun yerli ve daha güçlü versiyonu olarak TEI-PD170 turbodizel havacılık motorunu geliştirdi. ANKA, Aksungur ve Bayraktar TB3’e güç veren TEI-PD170, maksimum 172 HP güç üretiyor. 20.000 feet irtifaya kadar kesintisiz olarak 170 HP gücünü verebilmesiyle dikkat çekiyor.
TEI-PD170 özellikleri
- Silindir Hacmi: 2,1 Litre
- Hava Besleme: İki Kademe Seri Turboşarj
- Yakıt Besleme: Ortak Yakıt Hattı (Common Rail)
- Kalkış Gücü: 172 HP
- Sürekli Güç (2300 propeller RPM): 172 HP
- İrtifa Gücü (20.000 ft.): 170 HP
- İrtifa Gücü (30.000 ft.): 130 HP
- Kuru Ağırlık: 162 kg
- Yakıt: JP-8 veya Jet-A1
- Yakıt Tüketimi: 207 g/kWh
Sınıfının en iyisi
Sınıfının en verimli motoru
TEI-PD170, rakiplerinden daha yüksek güç ürettiği için yakıt tüketimi verimliliği açısından sınıfındaki rakiplerinden geride olduğu düşünebilir. Ancak düşünülenin aksine TEI-PD170, sınıfının en verimli motoru olma özelliği taşıyor. Aşağıdaki tabloda sunduğu güce kıyasla yakıt tüketimi verisini inceleyebilirsiniz.
20.000 ft irtifada 170 HP güç
Havacılık motorlarında irtifa yükseldikçe motorların ürettiği güç değeri düşüyor. TEI-PD170 rakiplerinden farklı olarak 20.000 feet gibi yüksek irtifada dahi güç kaybı olmadan 170 HP güç vermeyi başarıyor.
TEI'nın yaptığı testlerde ANKA'nın TEI-PD170 ve Technify Centurion 2.0 motoru ile güç kıyaslaması grafiğini görebilirsiniz. TEI-PD170, 20.000 feet irtifada Technify Centurion 2.0'a kıyasla 43 HP daha yüksek güç üretiyor.
Bayraktar TB2’de neden TEI-PD170 kullanılmıyor?
Bayraktar TB2’de Avusturyalı Rotax 912 motoru kullanılıyor. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk AKŞİT, Bayraktar TB2’de neden TEI-PD170 kullanılmadığı hakkında şu açıklamayı yaptı:
“Bayraktar TB2’ler çok küçük. Bu motorlar (TEI-PD170) yaklaşık 1,5-2 ton sınıfındaki İHA’lar için geliştirildi. Bu motorlar 2 tonluk bir İHA’yı yeryüzünden kaldırıp 40 bin feet irtifaya çıkarıyor. Bayraktar TB2’ler 600 kg ağırlığında. Bu da bir Serçe’ye V6 3lt motor takmaya benziyor. Büyük geliyor yani. Onlar (Baykar) daha küçük motorlar kullanıyor.”
Bayraktar TB3, TEI-PD170 ile irtifa rekoru kırdı
TEI-PD222ST: PD-170 ile aynı boyutta 225 beygir güç
TEI-PD170 özellikleri
- Silindir Hacmi: 2,1 Litre
- Hava Besleme: Tek Kademe Turboşarj
- Yakıt Besleme: Ortak Yakıt Hattı (Common Rail)
- Kalkış Gücü: 225 HP (5 dakika)
- Sürekli Güç: 200 HP
- İrtifa Gücü (20.000 ft.): >190 HP
- İrtifa Gücü (30.000 ft.): 115 HP
- Kuru Ağırlık: 163 kg
- Yakıt: JP-8 veya Jet-A1
- Yakıt Tüketimi: 220 g/kWh
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.