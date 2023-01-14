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    ŞOK marketlerde Anker ürünleri geçidi var

    14 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Anker markasına ait kablosuz hoparlör, projeksiyon cihazı, tam kablosuz kulaklık, kamera ve şarj ürünleri yer alıyor. 
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    Perakende gıda marketleri zincirinde ilk kez bu kadar kalabalık bir marka ürünü satışı görüyoruz. ŞOK marketler Anker markasına ait pek çok ses ve dijital yaşam ürününü raflara çıkarıyor.

    14 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    14 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Anker markasına ait pek çok ses ve dijital yaşam cihazları yer alıyor. Robot süpürge, kablosuz hoparlör, projeksiyon cihazı, tam kablosuz kulaklık, kamera ve şarj ürünleri bunlar arasında.

    ŞOK marketlerde satılacak olan Anker ürünlerini şöyle sıralayabiliriz:

    • Anker Nebula Mars II Pro Android taşınabilir projeksiyon – 13499TL
    • Anker Nebula Capsule II Andrışd taşınabilir projeksiyon – 12999TL
    • Anker eufy RoboVac LR30 3000Pa robot süpürge – 13999TL
    • Anker Eufy C1 akıllı baskül – 449TL
    • Anker Eufy Security 360 güvenlik kamerası – 899TL
    • Anker Eufy Robovac X8 robot süpürge – 9999TL
    • Anker Soundcore Motion B kablosuz hoparlör – 599TL
    • Anker Soundcore Rave Partycast kablosuz hoparlör – 3499TL
    • Anker Liberty 3 Pro ANC kulaklık – 2699TL
    • Anker Soundcore Life P2i kulaklık – 699TL
    • Anker Soundcore Life Note 3i ANC kulaklık – 899TL
    • Anker Soundcore Flare II kablosuz hoparlör – 1349TL
    • Anker Soundcore Life Q30 ANC kulaklık – 1599TL
    • Anker Powerport Atom III Slim 65W şarj cihazı – 749TL
    • Anker PowerPort 5 Speed 65W şarj cihazı – 749TL
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