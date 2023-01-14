ŞOK marketlerde Anker ürünleri geçidi var

Tam Boyutta Gör Perakende gıda marketleri zincirinde ilk kez bu kadar kalabalık bir marka ürünü satışı görüyoruz. ŞOK marketler Anker markasına ait pek çok ses ve dijital yaşam ürününü raflara çıkarıyor.

14 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

14 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Anker markasına ait pek çok ses ve dijital yaşam cihazları yer alıyor. Robot süpürge, kablosuz hoparlör, projeksiyon cihazı, tam kablosuz kulaklık, kamera ve şarj ürünleri bunlar arasında.

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ŞOK marketlerde satılacak olan Anker ürünlerini şöyle sıralayabiliriz:

Anker Nebula Mars II Pro Android taşınabilir projeksiyon – 13499TL

Anker Nebula Capsule II Andrışd taşınabilir projeksiyon – 12999TL

Anker eufy RoboVac LR30 3000Pa robot süpürge – 13999TL

Anker Eufy C1 akıllı baskül – 449TL

Anker Eufy Security 360 güvenlik kamerası – 899TL

Anker Eufy Robovac X8 robot süpürge – 9999TL

Anker Soundcore Motion B kablosuz hoparlör – 599TL

Anker Soundcore Rave Partycast kablosuz hoparlör – 3499TL

Anker Liberty 3 Pro ANC kulaklık – 2699TL

Anker Soundcore Life P2i kulaklık – 699TL

Anker Soundcore Life Note 3i ANC kulaklık – 899TL

Anker Soundcore Flare II kablosuz hoparlör – 1349TL

Anker Soundcore Life Q30 ANC kulaklık – 1599TL

Anker Powerport Atom III Slim 65W şarj cihazı – 749TL

Anker PowerPort 5 Speed 65W şarj cihazı – 749TL

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