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    Anker kablosuz süpürgesini duyurdu

    Anker Mach V1 buharlı dikey süpürge, güçlü çekim gücünün yanı sıra 110 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar ile buhar temizliği yaparak bakterileri de temizliyor.   
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    Anker Mach V1 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Adını daha çok şarj ürünleri ile duyuyor olsak da Anker firması yavaş yavaş elektrikli ev aletleri sektörüne de el atmış durumda. Anker Mach V1 kablosuz süpürge buharlı temizlik özelliği ile dikkat çekiyor.

    Anker Mach V1 özellikleri ve fiyatı

    Anker Mach V1 kablosuz süpürge Dyson gibi örneğini gördüğümüz süpürgelerden farklı bir yol izliyor. Taşınabilirlikten ziyade bir evin temiz ve hijyenik kalmasına odaklanmış. Bu da haliyle kullanıcının biraz yorulmasına sebebiyet verebilir.

    Süpürge 16.8kPa emiş gücüne sahip ve 7200mAh kapasiteli bataryası tek şarj ile 82 dakikaya kadar çalışabiliyor. Süpürgenin gürültü seviyesi 65 desibele çıkıyor. 110 derecede oluşturulan buhar, rulo paspas ile bakterileri yok ediyor. SteamWave Continuous buhar ve Eco-clean Ozone teknolojisi buna yardımcı oluyor. Anker Mach V1 süpürge 882$ gibi bir fiyat etiketi ile Japonya’da kitle fonlamasına başladı. Sonrasında Çin ve Avusturalya’ya da gidecek.

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    MaDMaxiBo 24 dakika önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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