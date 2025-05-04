AI Günlükleri: yapay zeka dünyasında bu hafta (4 Mayıs 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
OpenAI, Google, Midjourney gibi şirketler bu hafta da yapay zekalarını daha da geliştirecek adımlar attı. Diğer yandan Alibaba da yeni yapay zeka model ailesi Qwen3'ü kullanıma sundu. Tüm bunlar yaşanırken, "yapay zekanın babası" olarak tanınan Geoffrey Hinton'dan dikkate alınması gereken bir uyarıd geldi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan haberleri:
"Yapay Zekanın Babası" Uyardı: Bir Kaplan Besliyoruz
Hinton yapay zeka ile alınan riski şöyle tarif ediyor: “Bunu duygusal olarak anlamanın en iyi yolu, sevimli bir kaplan yavrusuna sahip birine benzememizdir. Eğer büyüdüğünde sizi öldürmek istemeyeceğinden emin olamıyorsanız, endişelenmelisiniz”. Yapay zekanın son beş yıldaki gelişimine vurgu yapan Hinton, hızla ilerleyen teknolojinin potansiyelinin ürkütücü olduğunu belirtti: “Beş yıl önce nasıl olduğuna ve şimdi nasıl olduğuna bakın. Aradaki farkı alın ve geleceğe taşıyın. Bu korkutucu." Konuyla ilgili haberimize buradan erişebilirsiniz.
Midjourney'ye Dikkat Çekici Bir Özellik Eklendi: Omni-Reference
Yapay zeka ile görsel üretim konusunda sektörün öncülerinden olan Midjourney, bu hafta üretken yapay zekasına dikkat çekici bir özellik daha ekledi. Omni-Reference adını taşıyan bu yeni özellik, kullanıcıların istedikleri bir görseli referans gösterip, buradaki kişileri ya da objeleri kullanarak yeni görseller üretebiliyor. Örneğin Midjourney'ye kendi fotoğrafınızı sunup "Bir Osmanlı askeri çiz" dediğinizde o askerin yerine sizi koyabiliyor. Ya da verdiğiniz bir objeyi yarattığı resme dâhil edebiliyor.
Alibaba, Hibrit Yapay Zeka Modeli Ailesi Qwen3'ü Tanıttı
Bu en güçlü model henüz genel kullanıcı kitlesine açılmadı ama Qwen3-32B gibi daha küçük ama yine de etkileyici performans sergileyen modeller Hugging Face ve GitHub üzerinden indirilebiliyor.
Qwen3 modellerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri “hibrit” yapısı. Bu yapı, Qwen3'ün gerektiğinde derinlemesine düşünmesine, gerektiğinde de hızlı cevaplar vermesine olanak tanıyor.
Meta ve OpenAI'ın Sohbet Bot'larının Çocuklarla Cinsel Sohbetler Gerçekleştirdiği Ortaya Çıktı
Şu anda sektöre öncülük eden şirketlerden ikisinin böyle bir skandala karışması, giderek daha da kızışan rekabet yüzünden etik konularda ne denli göz ardı edildiğini gözler önüne sermiş oldu.
ChatGPT Üzerinden Alışveriş Dönemi Başlıyor
ChatGPT üzerinden bulunan ürünleri almak için harici bağlantıya tıklanıp ilgili siteye gidiliyor. Ancak yakın bir gelecekte bu da değişebilir. Shopify ile görüşme hâlinde olduğu bilinen OpenAI, yakında doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapma özelliği de ekleyebilir. Bu alışveriş desteği, zamanla OpenAI için ciddi bir gelir kapısına dönüşebilir. Çünkü bu yeni sistemde hangi ürünlerin listeleneceğini OpenAI'ın algoritması belirliyor. Bu da potansiyel reklam geliri demek oluyor.
Gemini'a Görsel Düzenleme Özellikleri Eklendi
Hem mobile hem de masaüstüne gelen bu yeni özellik sayesinde Gemini, arka plan değişikliği, nesne ekleme veya çıkarma, yazı ve çıkartma yerleştirme gibi işlevleri doğal dil komutlarıyla yapılabiliyor. Örneğin, yüklediğiz bir fotoğraftaki saç rengini değiştirmek ya da farklı bir aksesuar denemek istediğinizde, Gemini, komutu işleyerek buna uygun yeni bir görsel sunuyor.
Tamamı AI ile Yapılan Belgesel Sinemalarda Gösterilecek
Yapay zeka destekli video üretim araçlarının giderek daha gelişmesi, bu teknolojilerin sanatsal üretim alanında kullanımını yaygınlaştırıyor. Nitekim AI programları ile yapılan ilk filmleri görmeye başladık. Bunların en dikkat çekici örneklerinden biri Alkan Avcıoğlu'ndan geldi. Bir "yapay zeka sanatçısı" olan Alkan Avcıoğlu'nun tamamen yapay zeka ile oluşturduğu belgesel filmi Gerçek Ötesi (Post Truth)'nin Türkiye'de gösterime gireceği açıklandı. Yapay zeka ile oluşturulan bir filmin sinemalarda dağıtıma çıkacak olması, dünya basınında da yer buldu. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
Microsoft-OpenAI Ortaklığı Çatırdamaya Başladı
OpenAI ile olan iş birliğinin tehlikeye girmiş olması Microsoft'u başka alternatifler aramaya itiyor. Nitekim şirket bu hafta Azure platformunu Grok'a da açtı. Üstelik Grok'un ileride ChatGPT'nin yerini alarak Microsoft'un diğer servis ve ürünlerine de entegre edilebileceği konuşuluyor.
Copilot Kullanıcılardan Beklenen İlgiyi Görmüyor
Google, Yapay Zeka ile Duolingo’ya Rakip Oldu
Google, yabancı dil öğrenme konusunda zamanla Duolingo'ya rakip olabilecek yeni AI araçlarını tanıttı. Little Language Lessons başlığı altında toplanan bu üç araç, Gemini'dan destek alarak, yeni diller öğrenme ve konuşma konusunda kullanıcılara yardımcı oluyor.
Bu araçlar arasından en dikkat çekici olanı Tiny Lesson. Bu araç, kullanıcılara spesifik durumlara uygun kelime ve dil bilgisi önerileri sunuyor. Örneğin, “restoranda yemek sipariş edeceğim” gibi bir senaryo tarif edildiğinde, bunun için ihtiyaç duyulabilecek kelimeleri ve cümleleleri listeliyor.
Google Labs'teki "Little Language Lessons" üzerinden erişilebilen bu araçlarda Türkçe dil desteği de bulunuyor.
ChatGPT'deki Aşırı “Yalakalık” Sorunu Çözüldü
ChatGPT'ye yapılan son güncellemelerin ardından yapay zekanın fazla "yalakalık" yapması, kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulundu. OpenAI bunun üzerine son güncellemeleri geri çekme kararı aldı. Böylece önceki hâline geri dönen ChatGPT, artık daha sonuç odaklı cevaplar veriyor.
Krea, ChatGPT Paint Adını Verdiği Yeni Özelliğini Tanıttı
ChatGPT gibi mevcut yapay zeka programlarını kullanarak çeşitli görsel üretme ve düzenleme araçları geliştiren Krea, bu hafta ChatGPT Paint adını verdiği yeni özelliğini tanıttı. Bu özellik, Paint benzeri bir sistemde çizimler yaparak ChatGPT'ye komutlar vermenizi sağlıyor. Örneğin bir görselde belli bir bölgeyi fırçayla çizip, yapay zekanın oraya bir şey eklemesini ya da oradan bir şey kaldırmasını isteyebiliyorsanız. Ya da belli bir objeyi okla gösterip, onu görsele ekletebiliyorsunuz.
AI Ajanlarına Bu Hafta Bir Yenisi Daha Eklendi: Vercept Vy
Bilgisayar ekranını adeta bir insan gibi kullanabilen ve kullanıcıların verdiği direktifler doğrultusunda belli başlı görevleri kendi başına yerine getirebilen AI ajanlarına bu hafta bir yenisi daha eklendi. Yeni bir girişim olan Vercept, Vy adını verdiği yeni AI ajanını tanıttı. Vercept Vy için yayınlanan tanıtım videoları oldukça etkileyici görünüyor. Ancak Vy şimdilik sadece davetiye ile kullanılabildiği için bu AI ajanının kabiliyetleri çok sayıda kişi tarafından test edilemedi. Ancak Vy önümüzdeki haftalarda adından daha fazla söz ettirmeye başlayabilir.
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa
- Elon Musk, Grok 3.5'in beta sürümünün önümüzdeki hafta çıkacağını ama ilk aşamada sadece SuperGrok aboneleri tarafından kullanılabileceğini açıkladı.
- Microsoft CEO'su Satya Nadella, Microsoft kodlarının yüzde 30’unun yapay zeka tarafından yazıldığını açıkladı. Daha önce Google da kod yazımında %25 oranında yapay zekayı kullandığını açıklamıştı.
- Apple'ın CEO'su Tim Cook, Apple Intelligence çatısı altında geliştirilen yeni Siri'nin henüz istenen kalite seviyesine ulaşamadığını ancak önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı.
- Wikipedia, yapay zekayı kullanmaya başlıyor. Wikimedia Vakfı, editör kadrosunun üzerindeki teknik yükü hafifletmek amacıyla üretken yapay zeka teknolojilerini devreye soktuğunu duyurdu.
- Samsung, Portekiz'de menüleri yapay zekanın hazırladığı bir restoran açıyor. Buraya gelen müşteriler, Galaxy AI'ı kullanarak yemeklerinde istedikleri ürünleri seçecekler; daha sonra yapay zeka bu ürünleri kullanarak yeni bir tarif oluşturacak ve hazırlaması için şefe iletecek.
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