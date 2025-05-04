AI Günlükleri: yapay zeka dünyasında bu hafta (4 Mayıs 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

OpenAI, Google, Midjourney gibi şirketler bu hafta da yapay zekalarını daha da geliştirecek adımlar attı. Diğer yandan Alibaba da yeni yapay zeka model ailesi Qwen3'ü kullanıma sundu. Tüm bunlar yaşanırken, "yapay zekanın babası" olarak tanınan Geoffrey Hinton'dan dikkate alınması gereken bir uyarıd geldi. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan haberleri:

"Yapay Zekanın Babası" Uyardı: Bir Kaplan Besliyoruz

Tam Boyutta Gör Modern yapay zekanın mimarlarından olan ve “Yapay Zekanın Babası” olarak bilinen Nobel Fizik Ödülü sahibi Geoffrey Hinton, bu hafta CBS’e verdiği röportajda, insanlık için sarsıcı bir tahminde bulundu: Yapay zekanın kontrolü ele geçirme ihtimali yüzde 10 ila 20 arasında.

Hinton yapay zeka ile alınan riski şöyle tarif ediyor: “Bunu duygusal olarak anlamanın en iyi yolu, sevimli bir kaplan yavrusuna sahip birine benzememizdir. Eğer büyüdüğünde sizi öldürmek istemeyeceğinden emin olamıyorsanız, endişelenmelisiniz”. Yapay zekanın son beş yıldaki gelişimine vurgu yapan Hinton, hızla ilerleyen teknolojinin potansiyelinin ürkütücü olduğunu belirtti: “Beş yıl önce nasıl olduğuna ve şimdi nasıl olduğuna bakın. Aradaki farkı alın ve geleceğe taşıyın. Bu korkutucu." Konuyla ilgili haberimize buradan erişebilirsiniz.

Midjourney'ye Dikkat Çekici Bir Özellik Eklendi: Omni-Reference

Yapay zeka ile görsel üretim konusunda sektörün öncülerinden olan Midjourney, bu hafta üretken yapay zekasına dikkat çekici bir özellik daha ekledi. Omni-Reference adını taşıyan bu yeni özellik, kullanıcıların istedikleri bir görseli referans gösterip, buradaki kişileri ya da objeleri kullanarak yeni görseller üretebiliyor. Örneğin Midjourney'ye kendi fotoğrafınızı sunup "Bir Osmanlı askeri çiz" dediğinizde o askerin yerine sizi koyabiliyor. Ya da verdiğiniz bir objeyi yarattığı resme dâhil edebiliyor.

Alibaba, Hibrit Yapay Zeka Modeli Ailesi Qwen3'ü Tanıttı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Çinli şirketlerden biri olan Alibaba, bu hafta yeni yapay zeka modeli ailesini tanıttı. Qwen3 adını taşıyan bu model ailesinde parametre sayısı 600 milyondan 235 milyara kadar değişen çok sayıda model bulunuyor. Alibaba, bu ailedeki en büyük modellerinden biri olan Qwen-3-235B-A22B'nin, OpenAI’ın o3-mini ve Google’ın Gemini 2.5 Pro modellerini belirli kıyaslamalarda geride bırakmayı başardığını söylüyor.

Bu en güçlü model henüz genel kullanıcı kitlesine açılmadı ama Qwen3-32B gibi daha küçük ama yine de etkileyici performans sergileyen modeller Hugging Face ve GitHub üzerinden indirilebiliyor.

Qwen3 modellerinin en dikkat çekici özelliklerinden biri “hibrit” yapısı. Bu yapı, Qwen3'ün gerektiğinde derinlemesine düşünmesine, gerektiğinde de hızlı cevaplar vermesine olanak tanıyor.

Meta ve OpenAI'ın Sohbet Bot'larının Çocuklarla Cinsel Sohbetler Gerçekleştirdiği Ortaya Çıktı

Tam Boyutta Gör Bu hafta hem Meta'nın hem de OpenAI'ın adı ciddi bir skandala karıştı. İlk olarak Meta'nın, ünlü isimlerin sesini kullanan sohbet botunun reşit olmayan kullanıcılarla cinsel içerikli sohbetler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Wall Street Journal tarafından ortaya çıkarılan bu skandalın üzerine benzer bir haber de OpenAI'dan geldi. Aynı Meta'nın sohbet botu gibi ChatGPT'nin de çocuklarla cinsel içerikli sohbetler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. TechCrunch tarafından yapılan testler, ChatGPT’nin de 18 yaş altı olarak kaydedilen kullanıcı hesaplarına cinsel içerikli sohbetler gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Şu anda sektöre öncülük eden şirketlerden ikisinin böyle bir skandala karışması, giderek daha da kızışan rekabet yüzünden etik konularda ne denli göz ardı edildiğini gözler önüne sermiş oldu.

ChatGPT Üzerinden Alışveriş Dönemi Başlıyor

Tam Boyutta Gör Arama tarafında Google'ın tahtını sallamaya başlayan OpenAI, şimdi alışveriş tarafı için de aynısını yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir bu yönde adımlar atan şirket, alışveriş için ChatGPT üzerinden yapılan aramalarda artık ilgili ürünleri de listeliyor. İstenen konuda belli başlı ilanlar seçilerek, bu ürünlerin fiyatı, teknik özellikleri, kullanıcı yorumları gibi detaylar listeleniyor.

ChatGPT üzerinden bulunan ürünleri almak için harici bağlantıya tıklanıp ilgili siteye gidiliyor. Ancak yakın bir gelecekte bu da değişebilir. Shopify ile görüşme hâlinde olduğu bilinen OpenAI, yakında doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapma özelliği de ekleyebilir. Bu alışveriş desteği, zamanla OpenAI için ciddi bir gelir kapısına dönüşebilir. Çünkü bu yeni sistemde hangi ürünlerin listeleneceğini OpenAI'ın algoritması belirliyor. Bu da potansiyel reklam geliri demek oluyor.

Gemini'a Görsel Düzenleme Özellikleri Eklendi

Tam Boyutta Gör Gemini'ı geliştirmeye devam eden Google, bu hafta yapay zekasına önemli bir özellik ekledi. Kullanıcılar bundan sonra Gemini'ı kullanarak görsel düzenleyebilecekler.

Hem mobile hem de masaüstüne gelen bu yeni özellik sayesinde Gemini, arka plan değişikliği, nesne ekleme veya çıkarma, yazı ve çıkartma yerleştirme gibi işlevleri doğal dil komutlarıyla yapılabiliyor. Örneğin, yüklediğiz bir fotoğraftaki saç rengini değiştirmek ya da farklı bir aksesuar denemek istediğinizde, Gemini, komutu işleyerek buna uygun yeni bir görsel sunuyor.

Tamamı AI ile Yapılan Belgesel Sinemalarda Gösterilecek

Yapay zeka destekli video üretim araçlarının giderek daha gelişmesi, bu teknolojilerin sanatsal üretim alanında kullanımını yaygınlaştırıyor. Nitekim AI programları ile yapılan ilk filmleri görmeye başladık. Bunların en dikkat çekici örneklerinden biri Alkan Avcıoğlu'ndan geldi. Bir "yapay zeka sanatçısı" olan Alkan Avcıoğlu'nun tamamen yapay zeka ile oluşturduğu belgesel filmi Gerçek Ötesi (Post Truth)'nin Türkiye'de gösterime gireceği açıklandı. Yapay zeka ile oluşturulan bir filmin sinemalarda dağıtıma çıkacak olması, dünya basınında da yer buldu. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft-OpenAI Ortaklığı Çatırdamaya Başladı

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar her iki tarafa da büyük kazanç sağlayan Microsoft-OpenAI ortaklığı çatırdamaya başladı. Bu hafta Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgiler, Microsoft CEO'su Satya Nadella ile OpenAI CEO'su Sam Altman'ın son dönemde fikir ayrılığına düştüğünü ortaya çıkardı. OpenAI, Microsoft'un kendilerine sağladığı veri merkezlerinin ve çiplerin yetersizliğinden şikayet ederken, Microsoft da OpenAI'ın en yeni yapay zekalarını kendisine saklamasından rahatsızlık duymaya başladı. Öyle ki OpenAI'ın bu ortaklığı bitirmek istediği fakat yasal yükümlülükleri sebebiyle Microsoft'la çalışmaya devam ettiği konuşuluyor.

OpenAI ile olan iş birliğinin tehlikeye girmiş olması Microsoft'u başka alternatifler aramaya itiyor. Nitekim şirket bu hafta Azure platformunu Grok'a da açtı. Üstelik Grok'un ileride ChatGPT'nin yerini alarak Microsoft'un diğer servis ve ürünlerine de entegre edilebileceği konuşuluyor.

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Copilot Kullanıcılardan Beklenen İlgiyi Görmüyor

Tam Boyutta Gör Kendisine OpenAI'dan bağımsız bir yol çizmeye çalışan Microsoft, bu bağlamda kendi yapay zekası Copilot'u kullanıma sundu. Hatta Copilot Windows'un yeni sürümlerine otomatik olarak eklendi. Ancak Microsoft'un yapay zekası bu avantajına rağmen kullanıcı çekmekte zorlanıyor. Paylaşılan son veriler, Copilot'un aktif kullanıcı sayısının 20 milyonda kaldığını gösteriyor. Microsoft için daha da endişe verici olanı bu sayının artma hızı. ChatGPT ve Grok gibi rakipleri her on milyonlarca yeni kullanıcıya ulaşırken, Copilot aylardır yerinde sayıyor.

Google, Yapay Zeka ile Duolingo’ya Rakip Oldu

Google, yabancı dil öğrenme konusunda zamanla Duolingo'ya rakip olabilecek yeni AI araçlarını tanıttı. Little Language Lessons başlığı altında toplanan bu üç araç, Gemini'dan destek alarak, yeni diller öğrenme ve konuşma konusunda kullanıcılara yardımcı oluyor.

Bu araçlar arasından en dikkat çekici olanı Tiny Lesson. Bu araç, kullanıcılara spesifik durumlara uygun kelime ve dil bilgisi önerileri sunuyor. Örneğin, “restoranda yemek sipariş edeceğim” gibi bir senaryo tarif edildiğinde, bunun için ihtiyaç duyulabilecek kelimeleri ve cümleleleri listeliyor.

Google Labs'teki "Little Language Lessons" üzerinden erişilebilen bu araçlarda Türkçe dil desteği de bulunuyor.

ChatGPT'deki Aşırı “Yalakalık” Sorunu Çözüldü

ChatGPT'ye yapılan son güncellemelerin ardından yapay zekanın fazla "yalakalık" yapması, kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulundu. OpenAI bunun üzerine son güncellemeleri geri çekme kararı aldı. Böylece önceki hâline geri dönen ChatGPT, artık daha sonuç odaklı cevaplar veriyor.

Krea, ChatGPT Paint Adını Verdiği Yeni Özelliğini Tanıttı

ChatGPT gibi mevcut yapay zeka programlarını kullanarak çeşitli görsel üretme ve düzenleme araçları geliştiren Krea, bu hafta ChatGPT Paint adını verdiği yeni özelliğini tanıttı. Bu özellik, Paint benzeri bir sistemde çizimler yaparak ChatGPT'ye komutlar vermenizi sağlıyor. Örneğin bir görselde belli bir bölgeyi fırçayla çizip, yapay zekanın oraya bir şey eklemesini ya da oradan bir şey kaldırmasını isteyebiliyorsanız. Ya da belli bir objeyi okla gösterip, onu görsele ekletebiliyorsunuz.

AI Ajanlarına Bu Hafta Bir Yenisi Daha Eklendi: Vercept Vy

Bilgisayar ekranını adeta bir insan gibi kullanabilen ve kullanıcıların verdiği direktifler doğrultusunda belli başlı görevleri kendi başına yerine getirebilen AI ajanlarına bu hafta bir yenisi daha eklendi. Yeni bir girişim olan Vercept, Vy adını verdiği yeni AI ajanını tanıttı. Vercept Vy için yayınlanan tanıtım videoları oldukça etkileyici görünüyor. Ancak Vy şimdilik sadece davetiye ile kullanılabildiği için bu AI ajanının kabiliyetleri çok sayıda kişi tarafından test edilemedi. Ancak Vy önümüzdeki haftalarda adından daha fazla söz ettirmeye başlayabilir.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Elon Musk, Grok 3.5 'in beta sürümünün önümüzdeki hafta çıkacağını ama ilk aşamada sadece SuperGrok aboneleri tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

'in beta sürümünün önümüzdeki hafta çıkacağını ama ilk aşamada sadece SuperGrok aboneleri tarafından kullanılabileceğini açıkladı. Microsoft CEO'su Satya Nadella, Microsoft kodlarının yüzde 30’unun yapay zeka tarafından yazıldığını açıkladı. Daha önce Google da kod yazımında %25 oranında yapay zekayı kullandığını açıklamıştı.

açıkladı. Daha önce Google da kod yazımında %25 oranında yapay zekayı kullandığını açıklamıştı. Apple'ın CEO'su Tim Cook, Apple Intelligence çatısı altında geliştirilen yeni Siri 'nin henüz istenen kalite seviyesine ulaşamadığını ancak önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı.

'nin henüz istenen kalite seviyesine ulaşamadığını ancak önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı. Wikipedia , yapay zekayı kullanmaya başlıyor. Wikimedia Vakfı, editör kadrosunun üzerindeki teknik yükü hafifletmek amacıyla üretken yapay zeka teknolojilerini devreye soktuğunu duyurdu.

, yapay zekayı kullanmaya başlıyor. Wikimedia Vakfı, editör kadrosunun üzerindeki teknik yükü hafifletmek amacıyla üretken yapay zeka teknolojilerini devreye soktuğunu duyurdu. Samsung, Portekiz'de menüleri yapay zekanın hazırladığı bir restoran açıyor. Buraya gelen müşteriler, Galaxy AI'ı kullanarak yemeklerinde istedikleri ürünleri seçecekler; daha sonra yapay zeka bu ürünleri kullanarak yeni bir tarif oluşturacak ve hazırlaması için şefe iletecek.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta: 4 Mayıs 2025