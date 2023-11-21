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    Anlık Bildirim

    İnanılmaz olay: OpenAI, rakibi Anthropic ile birleşmek istediğini bildirdi

    Yapay zeka dünyası son günlerde yeni bir krizle çalkalanıyor. ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI’ın bir süre önce rakip konumdaki Anthropic’e birleşme teklifi gördüğü belirtildi.
    OpenAI, rakibi Anthropic ile birleşmek istediğini bildirdi! Tam Boyutta Gör
    Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiye göre OpenAI'ın yönetim kurulu, rakip Anthropic'in CEO'suna, eski CEO Sam Altman'ın değiştirilmesi ve iki yapay zeka girişiminin potansiyel olarak birleştirilmesi konusunda teklif götürdü. Kaynaklar Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin her iki teklifi de reddettiğini söyledi.

    OpenAI, Anthropic ile birleşmek istedi

    The Information tarafından bildirilen haber, OpenAI yönetim kurulunun Altman'ı görevden almasından günler sonra Altman'ın halefini bulmak için yapılan çeşitli çağrıları takip ediyor.

    Pazar günü yönetim kurulu, eski Twitch CEO'su Emmett Shear'a geçici CEO olmasını teklif etmiş ve Shear da bunu kabul etmişti. Bu arada Altman, OpenAI'ın diğer kilit personeli Greg Brockman ile birlikte startup'ın destekçisi Microsoft'a katılmayı kabul etti. Pazartesi gününe gelindiğinde, OpenAI'ın dört kişilik yönetim kurulundaki yöneticilerinden biri de dahil olmak üzere, girişimin 700'den fazla çalışanının neredeyse tamamı işten ayrılma tehdidinde bulundu.

    Şimdilik tüm süreç devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Altman’ın Microsoft’a kesin geçişi bile aslında kesin değil. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın dünkü röportajları buna işaret ediyor. Nadella, OpenAI yönetim kurulunun istifa etmesini istiyor, bu isteği açık. Satya, CNBC’ye verdiği röportajda “Açıkçası Sam ve Greg'in, Microsoft'taki tüm meslektaşlarıyla birlikte OpenAI'da olmayacaklarsa harika bir yuvaya sahip olmalarını istiyoruz, ancak ben tam olarak Cuma sabahı olduğum yerdeyim.” Yani, Altman’ın halen OpenAI CEO’su olduğu yerde.

    Altman Microsoft'a tamamen dahil olursa, Microsoft içinde genellikle Microsoft Gaming gibi büyük bölümlerin veya LinkedIn ve GitHub gibi satın alınan şirketlerin liderleri için ayrılan bir CEO unvanına sahip olacak.

    Yani Sam Altman CEO olmaya devam edecek gibi görünüyor. Asıl soru bunun Microsoft'ta mı yoksa OpenAI'da mı olacağı.

    Öte yandan Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI’ın tekliflerini reddetse de böyle bir olasılık halen var. İki firma arasındaki potansiyel birleşme, yapay zeka sektöründe muazzam öneme sahip bir gelişme olacaktır. Hatta böylesine nemli bir birleşme, rekabet ve pazar yapısı üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda düzenleyiciler tarafından da incelemeye tabi tutulabilir.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/openais-board-approached-anthropic-ceo-about-top-job-merger-sources-2023-11-21/ https://www.theverge.com/2023/11/20/23970100/sam-altman-microsoft-openai-satya-nadella-interview
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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