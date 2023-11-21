İnanılmaz olay: OpenAI, rakibi Anthropic ile birleşmek istediğini bildirdi

Tam Boyutta Gör Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiye göre OpenAI'ın yönetim kurulu, rakip Anthropic'in CEO'suna, eski CEO Sam Altman'ın değiştirilmesi ve iki yapay zeka girişiminin potansiyel olarak birleştirilmesi konusunda teklif götürdü. Kaynaklar Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin her iki teklifi de reddettiğini söyledi.

OpenAI, Anthropic ile birleşmek istedi

The Information tarafından bildirilen haber, OpenAI yönetim kurulunun Altman'ı görevden almasından günler sonra Altman'ın halefini bulmak için yapılan çeşitli çağrıları takip ediyor.

Pazar günü yönetim kurulu, eski Twitch CEO'su Emmett Shear'a geçici CEO olmasını teklif etmiş ve Shear da bunu kabul etmişti. Bu arada Altman, OpenAI'ın diğer kilit personeli Greg Brockman ile birlikte startup'ın destekçisi Microsoft'a katılmayı kabul etti. Pazartesi gününe gelindiğinde, OpenAI'ın dört kişilik yönetim kurulundaki yöneticilerinden biri de dahil olmak üzere, girişimin 700'den fazla çalışanının neredeyse tamamı işten ayrılma tehdidinde bulundu.

ChatGPT ve OpenAI için yolun sonuna mı gelindi? 18 sa. önce eklendi

Şimdilik tüm süreç devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Altman’ın Microsoft’a kesin geçişi bile aslında kesin değil. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın dünkü röportajları buna işaret ediyor. Nadella, OpenAI yönetim kurulunun istifa etmesini istiyor, bu isteği açık. Satya, CNBC’ye verdiği röportajda “Açıkçası Sam ve Greg'in, Microsoft'taki tüm meslektaşlarıyla birlikte OpenAI'da olmayacaklarsa harika bir yuvaya sahip olmalarını istiyoruz, ancak ben tam olarak Cuma sabahı olduğum yerdeyim.” Yani, Altman’ın halen OpenAI CEO’su olduğu yerde.

Altman Microsoft'a tamamen dahil olursa, Microsoft içinde genellikle Microsoft Gaming gibi büyük bölümlerin veya LinkedIn ve GitHub gibi satın alınan şirketlerin liderleri için ayrılan bir CEO unvanına sahip olacak.

Yani Sam Altman CEO olmaya devam edecek gibi görünüyor. Asıl soru bunun Microsoft'ta mı yoksa OpenAI'da mı olacağı.

Öte yandan Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI’ın tekliflerini reddetse de böyle bir olasılık halen var. İki firma arasındaki potansiyel birleşme, yapay zeka sektöründe muazzam öneme sahip bir gelişme olacaktır. Hatta böylesine nemli bir birleşme, rekabet ve pazar yapısı üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda düzenleyiciler tarafından da incelemeye tabi tutulabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI, rakibi Anthropic ile birleşmek istediğini bildirdi!